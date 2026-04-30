Xôn xao thanh niên đốt tiền rồi quay clip, luật quy định ra sao?

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip nam thanh niên cầm cọc tiền rồi đốt từng tờ. Clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và bên dưới nhiều người đã bày tỏ quan điểm rằng hành vi này rất ngông cuồng, không phù hợp. Vậy luật quy định ra sao?

Tiền tệ không chỉ là tài sản thông thường mà còn mang bản chất pháp lý đặc biệt trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam.

Vì vậy, mọi hành vi xâm phạm đến giá trị và chức năng của đồng tiền đều bị pháp luật nghiêm cấm. Cụ thể, khoản 2 Điều 23 của Luật này quy định rõ: nghiêm cấm hành vi hủy hoại đồng tiền trái pháp luật.

Trong đó, hành vi đốt tiền, dù xuất phát từ mục đích cá nhân hay phong tục, đều được xem là làm mất đi giá trị sử dụng của tiền trong lưu thông, đồng thời xâm phạm trực tiếp đến chức năng pháp lý của đồng tiền quốc gia.

Các quy định xử phạt cũng đã được cụ thể hóa tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP. Theo khoản 3 Điều 36: Hành vi hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật có thể bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, khoản 5 Điều 36 còn quy định hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi vi phạm, giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trên thực tế, tình trạng đốt tiền thật trong các dịp lễ, cúng bái hoặc vì mục đích cá nhân vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Việc làm này không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến ý thức tôn trọng đồng tiền – biểu tượng của chủ quyền quốc gia và ổn định kinh tế.