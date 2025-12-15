Xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện

Thị trường xe máy Việt Nam có nhiều diễn biến mới khi nhiều mẫu xe xăng "làm mưa làm gió" một thời bắt đầu giảm giá mạnh, dù những mẫu này vốn thường xuyên sốt giá, thậm chí có lúc tăng giá vô tội vạ.

Xe máy xăng không còn là lựa chọn

Mẫu xe máy xăng từng duy trì độ "hot" kéo dài là Honda Vision mới đây đã giảm giá đáng kể, điều chưa từng xảy ra trước đó. Trong giai đoạn cao điểm năm 2022, mẫu xe này thường xuyên bị đội giá hoặc bán dưới hình thức "bia kèm lạc". Có thời điểm giá bán mẫu Vision tại đại lý lên tới 60-70 triệu đồng/chiếc, cao gấp đôi so với giá đề xuất của hãng sản xuất.

Tuy nhiên, cả năm nay, Vision đột ngột giảm sức nóng, gần như "im hơi lặng tiếng" trên thị trường. Giá bán mẫu xe máy "quốc dân" này vì thế cũng quay đầu giảm mạnh, còn khoảng 30-37 triệu đồng/chiếc tùy bản, song cũng ít người mua.

Ngay cả mẫu Air Blade cũng giảm giá 3-4 triệu đồng/chiếc, về mức tương đương giá đề xuất. SH Mode giảm về mức cao hơn giá đề xuất vài triệu đồng trong khi khoảng 5 năm trước, mức chênh lệch lên tới 17 triệu đồng. Chỉ riêng một số mẫu xe máy Honda đời 2026 vừa ra mắt như SH, Lead bị đẩy giá do khan hàng.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xe máy Hà Thành (TP HCM), thừa nhận mẫu xe Vision hiện không còn bị "làm giá" với mức chênh lệch lên tới hàng chục triệu đồng như trước. Ngay cả thời điểm hãng chậm giao hàng, giá xe cũng chỉ nhích nhẹ vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

"Khách hàng của mẫu Vision chủ yếu là phụ nữ. Họ bắt đầu chuyển sang mua những mẫu xe máy điện có kiểu dáng gọn nhẹ, thời trang, đa dạng màu sắc và mức giá thấp hơn" - ông Tùng lý giải. Theo ông, doanh số mỗi cửa hàng xe máy của công ty trước đây đạt khoảng 150 chiếc/tháng. Đến năm 2024, sức tiêu thụ giảm còn khoảng 100 chiếc/tháng và thời điểm này còn chưa tới 50 chiếc/tháng.

Cửa hàng xe máy điện mọc lên khắp nơi do nhu cầu tăng trong khi sức mua xe chạy xăng chững lại

Không riêng Honda, các hãng xe máy xăng khác cũng giảm doanh số, kể cả những mẫu ăn khách. Theo các đại lý xe máy, mẫu xe số Sirius của Yamaha từng được giới chạy xe công nghệ rất ưa chuộng nhờ tiết kiệm nhiên liệu mà nay cũng ế ẩm do các công ty xe công nghệ có xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện.

Các mẫu xe tay ga khác như Yamaha Janus, Grande có giá cạnh tranh trên dưới 30 triệu đồng/chiếc, kiểu dáng nhỏ gọn nên cũng thường được nữ giới chọn mua trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi các hãng xe máy điện mở bán hàng loạt mẫu xe máy điện có ngoại hình thời trang, tầm giá 20-30 triệu đồng thì những mẫu xe tay ga ăn khách trước đây không còn là lựa chọn hàng đầu của nữ giới.

Thời của xe máy điện

Xu hướng tiêu dùng thay đổi buộc nhiều doanh nghiệp kinh doanh xe máy phải thu hẹp mảng xe máy xăng để chuyển hướng sang xe máy điện.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, nếu như năm ngoái, một cửa hàng xe máy điện mỗi tháng chỉ bán được 20-30 chiếc thì những tháng đầu năm nay ghi nhận doanh số tăng vọt lên 60-70 chiếc/tháng và giai đoạn này đạt hơn 100 chiếc/tháng. Ngược lại, cửa hàng xe máy xăng lại có chiều hướng giảm sút đáng kể.

"Trước đây, chúng tôi có 9 cửa hàng xe máy xăng, nay do kinh doanh không còn thuận lợi nên cắt giảm chỉ còn 4. Trong khi đó, công ty đã mở được 9 cửa hàng xe máy điện" - ông Tùng thông tin.

Ông Bùi Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Nhật Phát, cũng cho biết trước đây có 8 cửa hàng xe máy xăng, song từ đầu năm 2025 đã mở thêm 2 cửa hàng xe máy điện. "Tuy mới tham gia thị trường nhưng mỗi cửa hàng xe máy điện cũng bán được 40-50 chiếc/tháng. Nếu hiệu quả kinh doanh xe máy xăng không còn như kế hoạch, chúng tôi sẽ chuyển hướng đầu tư nhiều hơn vào xe máy điện" - ông Chiến dự tính.

Cũng bị sụt giảm doanh số xe máy xăng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Khách sạn Hùng Sơn quyết định bán xe máy điện và ghi nhận tăng trưởng doanh số tốt. Nếu như doanh số xe máy xăng của công ty giảm từ mức 50 chiếc/tháng thời điểm trước dịch COVID-19 xuống hơn chục chiếc/tháng sau khi hết dịch thì doanh số xe điện tăng từ 40-50 chiếc/tháng năm ngoái lên 80-90 xe/tháng vào năm nay.

Theo giới kinh doanh, có nhiều nguyên nhân thúc đẩy sự dịch chuyển nói trên, bao gồm lo ngại ngày càng lớn về tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM; chi phí nhiên liệu cho xe điện ít hơn và hao mòn không nhiều nên tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng, thay nhớt. Trong đó, tiết kiệm chi phí được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh người dân thắt chặt chi tiêu.

"Chưa kể, các mẫu xe máy xăng thường không thay đổi thiết kế mỗi năm, các phiên bản thường na ná nhau, chỉ thay đổi vài chi tiết nhỏ nên dễ gây nhàm chán" - ông Tùng nhìn nhận.

Đáng chú ý, trong khi xe máy xăng dần bị "thất sủng" thì các hãng xe máy điện lại đẩy mạnh đầu tư, khắc phục dần những hạn chế vốn là rào cản với người tiêu dùng. Cụ thể: Liên tục ra mắt mẫu mới; mở rộng mạng lưới bán hàng và dịch vụ hậu mãi; đẩy mạnh đầu tư trạm sạc, dịch vụ đổi pin; cải thiện chất lượng pin, nâng thời gian di chuyển sau mỗi lần sạc lên đến gần 300 km; vận tốc tăng lên 100 km/giờ...



