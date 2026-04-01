Xuân Lan vào vai phản diện trong phim có Ngọc Trinh

Theo đó, Xuân Lan hóa thân nhân vật Xuân, bà chủ thẩm mỹ viện, dẫn dụ nhân vật Thanh (Ngọc Trinh đóng) thực hiện nghi lễ đi thiếp - một bí thuật xuất hồn cổ xưa. Với âm mưu của Xuân, Thanh trải qua vô vàn nỗi sợ khi đối mặt với những điều kinh hãi ở cõi âm.

Để trở thành Xuân, Xuân Lan đã tìm hiểu nhiều về những truyền thuyết xoay quanh cõi âm cũng như các nguồn năng lượng bí ẩn, tập trung thể hiện tâm lý nhân vật và chú trọng diễn xuất bằng ánh mắt.

Thách thức lớn nhất với cô đến từ việc hóa trang đặc biệt, đóng cảnh hành động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một số cảnh diễn ra trong làn khói dày đặc, trời mưa lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C tại Đà Lạt khiến cô phải giữ tâm lý nặng nhiều giờ liền để ê-kíp có thể đặt nhiều góc máy và ánh sáng khác nhau mà không thể sai lệch cảm xúc ban đầu.

Xuân Lan tham gia phim “Thẩm mỹ viện âm phủ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Tuy áp lực, Xuân Lan cho rằng đây là cơ hội để cô thể hiện năng lực. Cô muốn mình là một diễn viên đa dạng, diễn được nhiều dạng vai khác nhau.

Sinh năm 1978, Xuân Lan nổi tiếng với vai trò siêu mẫu, đào tạo người mẫu. Dù hoạt động mạnh ở mảng thời trang, cô dành tình yêu cho diễn xuất và có thời gian gắn bó với Sân khấu Kịch IDECAF.

Xuân Lan cũng đóng nhiều phim: "Những cô gái chân dài", "Người mẫu", "Vua sân cỏ", "Mối tình đầu của tôi", "Cái giá của hạnh phúc"… Ngoài Ngọc Trinh và Xuân Lan, phim quy tụ nhiều diễn viên khác, dự kiến ra rạp từ ngày 8-5.