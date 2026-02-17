Xuân về trong những mái ấm hồi sinh từ "Chiến dịch Quang Trung"

Tết đến từ những mái nhà hồi sinh

Cuối con hẻm nhỏ ở thôn Thái Bình, xã Đề Gi, tỉnh Ga Lai, căn nhà cấp 4 sơn hồng với mái ngói đỏ nổi bật giữa khu dân cư vừa hoàn thành trước thềm năm mới. Ít ai biết rằng chỉ vài tháng trước, nơi này vẫn còn là đống gạch đá ngổn ngang sau khi bão số 13 năm 2025 quét qua.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà bà Ngô Thị Đàng sau một thời gian xây dựng, bàn giao nhà mới cho bà.

Bà Ngô Thị Đàng – chủ nhân căn nhà – bước đi chậm rãi trên nền nhà mới, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động. "Sau bão, tôi tưởng không còn gì nữa. Giờ được đón Tết trong căn nhà mới, tôi thấy như được sống lại thêm lần nữa" – bà nói, giọng run run.

Những ngày triển khai xây dựng căn nhà, cán bộ, chiến sĩ công an cùng lực lượng địa phương gần như có mặt suốt ngày đêm. Người vận chuyển vật liệu, người trộn bê tông, người dựng khung mái… tất cả đều chung một mục tiêu hoàn thành nhà cho dân trước Tết.

Không khí xây dựng khẩn trương lan tỏa khắp các thôn xóm. Từng mái nhà dần hiện lên từ nền đất còn sẫm màu bùn lũ, mang theo hy vọng mới cho những gia đình từng đứng trước nguy cơ mất nơi trú ngụ.

Gia đình bà Trương Thị Châu ở thôn Gia Lạc cũng đón mùa xuân đặc biệt khi căn nhà mới vừa kịp hoàn thành. "Tưởng năm nay mất Tết rồi, ai ngờ lại có nhà mới khang trang như thế này. Tết này vui lắm!" – bà chia sẻ, nụ cười rạng rỡ.

Chỉ trong khoảng 30 ngày, hàng chục căn nhà tại địa phương đã được hoàn thiện và bàn giao. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn mang lại cảm giác an tâm sau những ngày dài sống trong lo lắng.

Ở xã Tuy Phước Tây, căn nhà 50 m² của bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2) cũng vừa hoàn thành sau khi bị bão đánh sập hoàn toàn. Ngôi nhà trị giá khoảng 170 triệu đồng, được xây dựng từ nhiều nguồn hỗ trợ và sự đóng góp của gia đình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 6 từ trái qua) cùng lãnh đạo Quân khu 5 chia vui với gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) nhân dịp bàn giao nhà mới.

Với người phụ nữ sống một mình sau nhiều năm vất vả, căn nhà mới là tài sản lớn nhất, là chỗ dựa để bước tiếp quãng đời còn lại. Trong ngày nhận nhà, bà chỉ lặng lẽ cười, liên tục nói lời cảm ơn những người đã không quản ngại khó khăn giúp mình dựng lại mái ấm.

Cuộc chạy đua trước Tết

Sau đợt bão lũ cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền Trung, Thủ tướng Chính phủ phát động "Chiến dịch Quang Trung" với mục tiêu thần tốc khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân trước Tết Nguyên đán.

Tại Gia Lai, chiến dịch được triển khai với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc. Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng 650 cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp tham gia xây dựng nhà ở. Nhiều công trình được tổ chức thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp", làm việc xuyên ngày nghỉ để kịp tiến độ.

Ở thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, căn nhà của bà Tô Thị Sửa là công trình đầu tiên hoàn thành trong chiến dịch. Sau hơn 15 ngày thi công liên tục của Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34), ngôi nhà đã được bàn giao sớm hơn kế hoạch.

"Trong lúc khó khăn nhất, bộ đội đến giúp dựng lại nhà, tôi biết ơn lắm" – bà Sửa xúc động.

Quân đoàn 34 tặng quà cho gia đình bà Tô Thị Sửa nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà

Đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch, việc xây nhà cho dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm từ trái tim. Hình ảnh những người lính, chiến sĩ công an, quân đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân trở thành dấu ấn khó quên tại nhiều làng quê.

Đại úy Đặng Văn Cẩn, cán bộ Công an tỉnh Gia Lai, chia sẻ rằng những ngày lao động vất vả trở nên ý nghĩa hơn khi quay lại thấy người dân đã ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết trong mái ấm mới.

Chỉ sau 45 ngày triển khai, toàn tỉnh Gia Lai đã sửa chữa 27.522 căn nhà bị thiệt hại và xây mới 674 căn nhà bị sập hoàn toàn. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, kết quả này là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần "lá lành đùm lá rách" của cộng đồng.

Bão lũ đã đi qua, để lại phía sau những mất mát khó quên. Nhưng từ những đống hoang tàn, những mái nhà mới đã mọc lên, mang theo niềm tin và hy vọng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên phải) thăm căn nhà mới xây trong Chiến dịch Quang Trung của bà Nguyễn Thị Thu Hồng, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

Xuân này, trong những ngôi nhà mang tên "Chiến dịch Quang Trung", tiếng cười đã trở lại. Và đó chính là mùa xuân trọn vẹn nhất – mùa xuân của sự hồi sinh, của tình người và của niềm tin vào ngày mai.