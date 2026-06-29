Xuất hiện "khoảnh khắc hay nhất" World Cup 2026

SunSport mô tả khoảnh khắc hy hữu xảy ra đầu hiệp hai trận Canada thắng Nam Phi 1-0 trên sân SoFi ở Los Angeles (Mỹ) hôm 29-6 (giờ Hà Nội). Lúc này, tỉ số giữa đôi bên vẫn là 0-0 và không khí trên khán đài bắt đầu nóng lên bởi làn sóng Mexico.

Ngồi ở hàng đầu của tầng khán đài phía trên, nữ CĐV mặc trang phục Canada vẫn cầm điện thoại khi đứng dậy hòa vào dòng người. Chỉ trong tích tắc, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, bay qua lan can rồi rơi xuống tầng khán đài bên dưới.

Trong lúc khán đài SoFi Stadium ở Los Angeles (Mỹ) hưởng ứng "làn sóng Mexico" đầu hiệp hai trận Canada - Nam Phi, chiếc điện thoại của một CĐV Canada bất ngờ tuột khỏi tay. Ảnh: ITV

Chiếc điện thoại bay khỏi khu vực ghế ngồi tầng trên, lướt qua những người hâm mộ đang đứng dậy theo nhịp "làn sóng Mexico". Ảnh: ITV

Điện thoại tiếp tục rơi qua lan can xuống tầng khán đài bên dưới, tạo ra khoảnh khắc được máy quay truyền hình ghi lại trọn vẹn. Ảnh: ITV

Nữ CĐV ôm mặt thất thần, trong khi những người bên cạnh vẫn tiếp tục màn cổ vũ trên khán đài. Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh: ITV

Máy quay truyền hình đã kịp bắt trọn biểu cảm sững sờ của cô. Nữ CĐV ôm mặt, nhìn theo chiếc điện thoại vừa rơi mất, còn khoảnh khắc ấy nhanh chóng xuất hiện trên sóng của nhiều kênh truyền hình.

Đoạn video sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một CĐV viết: "Khoảnh khắc hay nhất World Cup vừa xuất hiện. Mọi người sẽ sớm thấy nó".

Người này kể lại: "Một phụ nữ nhảy lên hưởng ứng làn sóng Mexico rồi đánh rơi điện thoại qua lan can xuống tầng khán đài dưới. Đúng là đáng xem".

Một tài khoản khác bình luận ngắn gọn: "Làn sóng Mexico hỏng bét...".

Trong khi đó, một người hâm mộ khác pha trò: "Trải qua vụ này, chắc cô ấy chắc sẽ thôi không tham gia làn sóng Mexico thêm lần nào nữa".

Sự cố nhỏ trên khán đài lại trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong trận cầu căng thẳng. Canada liên tục gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Nam Phi trong phần lớn thời gian thi đấu.

Khoảnh khắc dưới sân chỉ thực sự bùng nổ khi tiền vệ Stephen Eustaquio sút tung lưới Nam Phi ở phút 90+2, giúp Canada giành chiến thắng tối thiểu.

Bàn thắng ấy không chỉ đưa đội đồng chủ nhà vào vòng 1/8 mà còn là pha lập công đầu tiên của Canada ở giai đoạn loại trực tiếp World Cup.

Canada sẽ gặp đội thắng trong cặp Hà Lan - Morocco để tranh vé vào tứ kết World Cup 2026.