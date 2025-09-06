HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xuất khẩu thích ứng với tình hình mới

NGỌC ÁNH - LÊ TỈNH

Việc đa dạng hóa thị trường, đa kênh xuất khẩu đã trở thành yêu cầu sống còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Trong khuôn khổ Diễn đàn Xuất khẩu 2025 do Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND TP HCM tổ chức, đang diễn ra tại TP HCM, nhiều cơ quan quản lý và doanh nghiệp (DN) cùng nhau phân tích bối cảnh thương mại toàn cầu đầy biến động, đồng thời đề xuất loạt giải pháp nhằm giúp hàng Việt thích ứng với xu hướng bảo hộ thương mại, cũng như những tiêu chuẩn khắt khe mới về xanh và số.

Còn nhiều thị trường tiềm năng

Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương, nhấn mạnh xuất khẩu Việt Nam không thể tiếp tục phụ thuộc vào một vài thị trường lớn mà phải đa dạng hóa. Ông nói: "Nếu biết tận dụng cơ hội, chúng ta không chỉ phân tán rủi ro mà còn nâng tầm hàng hóa Việt trên bản đồ thương mại quốc tế".

Hiện tại, Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 lên hơn 786 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 405 tỉ USD. Tuy nhiên, khoảng 70% giá trị này tập trung vào các thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN. "Sự phụ thuộc cao khiến xuất khẩu Việt dễ bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan, tiêu chuẩn môi trường hay biến động kinh tế toàn cầu" - ông Linh nói và chỉ ra nhiều thị trường tiềm năng như Mỹ Latinh, Trung Đông, Bắc Âu, Canada hay Liên minh Kinh tế Á - Âu. Nhưng mở cửa thị trường mới không hề đơn giản.

TIN LIÊN QUAN

Ông Huỳnh Lê Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA), Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Sơn - chia sẻ kinh nghiệm: Bán hàng sang EU, DN phải "nâng cấp bản thân" để đáp ứng kiểm tra khắt khe, đôi khi là kiểm tra không báo trước. Ông kể: "Nhiều lúc đang uống cà phê sáng, phải chạy về tiếp đoàn". Cùng với đó, DN phải nghiên cứu kỹ thị hiếu và đầu tư kiểu dáng sản phẩm phù hợp, đồng thời phân biệt rõ cách bán sỉ và bán lẻ để chuẩn bị cho các kênh bán hàng mới.

Trong khi đó, bà Veronica Alcaraz Silva, Trưởng đại diện Coppel Việt Nam, cho biết hệ thống bán lẻ Coppel tại Mexico và nhiều nước Mỹ Latinh đang có nhu cầu lớn về quần áo, giày dép, đồ gia dụng. Nguyên nhân là do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng Mỹ Latinh quan tâm đến sản phẩm có giá hợp lý, chất lượng ổn định. "Việt Nam nên chủ động nguyên liệu thay vì phụ thuộc nhập khẩu để bảo đảm tiêu chí truy xuất nguồn gốc" - bà nói.

Nhiều nhà nhập khẩu quốc tế cũng thông tin nhiều sản phẩm làm từ nguyên liệu trong nước của Việt Nam, đặc biệt là nguyên liệu bền vững như tre, trúc, lục bình… đang rất được ưa chuộng.

Xuất khẩu Việt Nam thích ứng với tình hình mới: Đa dạng hóa thị trường - Ảnh 3.

Các gian hàng trưng bày tại sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, Diễn đàn Xuất khẩu 2025 đang tổ chức ở TP HCM. Ảnh: AN NA

Đa kênh là yêu cầu bắt buộc

Một hướng đi mới nổi bật tại diễn đàn là đẩy mạnh xuất khẩu qua thương mại điện tử (TMĐT). Bà Đặng Thanh Thiên Hậu, chủ Công ty TNHH Yến sào FanZa, cho biết DN của bà đang kết hợp kênh bán hàng trực tiếp tại siêu thị King Kong Phú Quốc với việc đưa sản phẩm lên Shopee, TikTok Shop, quảng bá qua Facebook và nghiên cứu thêm các kênh quốc tế như Alibaba.

Các sản phẩm của FanZa đa dạng, từ yến chưng sẵn giá 52.000 đồng đến tổ yến nguyên chất hơn 3 triệu đồng, đi kèm với việc đầu tư nội dung video bán hàng trên TikTok để tiếp cận khách hàng trẻ. "Chỉ dựa vào kênh offline là không đủ. Đa dạng hóa kênh bán hàng, đặc biệt là TMĐT, giúp DN mở rộng thị trường và nâng cao thương hiệu" - bà Hậu đúc kết.

Đồng quan điểm, ông Trần Lâm, nhà sáng lập Julyhouse và Macaland, cũng có gian hàng trên các sàn TMĐT, cho rằng DN nhỏ và vừa rất cần chiến lược đa kênh. Ông nhấn mạnh nếu chỉ tập trung vào offline hoặc online thì khó tối ưu nguồn lực. Việc kết hợp TMĐT, bán trực tiếp và kênh B2B (DN với DN) sẽ tạo hệ sinh thái kinh doanh bền vững. "Đa kênh không chỉ giúp tăng doanh số trước mắt mà còn là cách thử nghiệm, tìm ra kênh phù hợp nhất với sản phẩm và khách hàng. Đây là xu hướng nhiều DN nhỏ và vừa ở Việt Nam đang áp dụng để tồn tại và phát triển lâu dài" - ông Lâm nói.

Các chuyên gia cho rằng chiến lược đa kênh là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh thị trường ngày càng số hóa. Chuyên gia TMĐT Lưu Thanh Phương chỉ ra rằng hành vi người tiêu dùng Việt vẫn đa dạng: có nhóm thích trải nghiệm trực tiếp, có nhóm tin vào sàn TMĐT và một bộ phận trẻ lại mua ngay trên mạng xã hội. Do đó, nếu DN không hiện diện trên nhiều kênh thì sẽ tự đánh mất khách hàng tiềm năng.

Ông cũng lưu ý, việc sản xuất nội dung sáng tạo, đặc biệt video ngắn trên TikTok hay YouTube Shorts, là chìa khóa để nông sản, đặc sản Việt tiếp cận thế hệ trẻ. Còn các kênh B2B quốc tế như Alibaba, Amazon Global Selling mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu, nhất là lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, yến sào hay nông sản. "Điều quan trọng, không nên xem đa kênh là dàn trải, mà phải đo lường, phân tích dữ liệu để tối ưu nguồn lực. Kênh nào hiệu quả thì đầu tư trọng điểm, kênh nào chỉ để nhận diện thì duy trì hợp lý" - ông Phương nhấn mạnh. 

Livestream bán nông sản Việt sang Trung Quốc

Một điểm nhấn tại diễn đàn là kế hoạch livestream bán nông sản Việt sang Trung Quốc do ông Bùi Văn Tú, Giám đốc bán hàng TikTok Shop và quan hệ đối tác MVOT Group, công bố. Phiên livestream đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9-2025 tại Hồ Nam, Trung Quốc, với sự tham gia của những người có ảnh hưởng trên mạng (KOC/KOL) quảng bá và bán trực tiếp sản phẩm Việt cho người tiêu dùng Trung Quốc.

Giai đoạn đầu, dự án tập trung vào sầu riêng đông lạnh, xoài sấy, hạt điều, sau đó mở rộng ra cả sản phẩm tươi như bơ, sầu riêng, và các mặt hàng khô như mứt, lạp xưởng, sữa. Đây được coi là phép thử cho khả năng TMĐT xuyên biên giới của hàng Việt, cũng như cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu nông sản.


Tin liên quan

Giá sầu riêng tăng nóng, vì sao nông dân vẫn than khó xuất khẩu?

Giá sầu riêng tăng nóng, vì sao nông dân vẫn than khó xuất khẩu?

(NLĐO) – Sầu riêng xuất khẩu vừa tăng giá đến 10.000 đồng/kg so với tuần trước nhưng nhiều nhà vườn vẫn lên mạng rao bán từng quả sầu riêng lẻ

Sầu riêng tăng giá, xuất khẩu rau quả hồi phục

Sầu riêng hiện đóng góp khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu, đang hồi phục mạnh nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc

Xuất khẩu nông sản tăng tốc về đích

Ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến nông sản Việt Nam

doanh nghiệp Việt Nam thị trường nước ngoài thương mại toàn cầu Hiệp định thương mại tự do xuất nhập khẩu giá sầu riêng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo