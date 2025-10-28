Sáng 28-10, trong khi nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng vẫn đang ngập sâu do mưa lớn kéo dài, các lực lượng của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Cẩm Lệ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng ngập, giúp di dời tài sản, vận chuyển lương thực đến nơi an toàn.

Hỗ trợ đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập

Đặc biệt, lực lượng bộ đội, dân quân đã hỗ trợ, tổ chức đưa linh cữu người mất tại thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) ra khỏi khu vực bị cô lập để đảm bảo an toàn trong quá trình an táng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Cẩm Lệ, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng thường trực, Trung đoàn 971 và dân quân địa phương đã được huy động.

Các lực lượng này tập trung hỗ trợ 65 hộ dân tại các tổ dân phố Quá Giáng 1, Giáng Nam 1 và Giáng Nam 2 (xã Hòa Tiến) kê cao tài sản, di chuyển người ra khỏi vùng ngập. Tại thôn An Trạch, lực lượng đã trực tiếp hỗ trợ gia đình có người mất, tổ chức đưa linh cữu ra khỏi vùng ngập nước, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

CLIP: Quân đội hỗ trợ đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập do mưa lũ ở xã Hòa Tiến, Đà Nẵng (Clip Quân khu 5 cung cấp)

Quân khu 5 triển khai các phương án phòng chống lũ lụt trên địa bàn

Sáng cùng ngày, Quân khu 5 cho biết lực lượng Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) đã hỗ trợ di dời tài sản cho hơn 162 hộ dân, 657 nhân khẩu tại tổ Tây An (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Đây là khu vực ngập sâu, nguy cơ mất an toàn trong tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn triển khai lực lượng theo từng nhóm nhỏ, đến từng hộ gia đình để hỗ trợ vận chuyển người già, trẻ nhỏ, vật dụng thiết yếu và tài sản quan trọng đến khu vực an toàn. Công tác di dời được tiến hành khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Cùng với đó, một bộ phận lực lượng của Trung đoàn 971 đang cơ động sang Hòa Tiến để phối hợp với địa phương triển khai ứng phó tình huống mưa lũ phức tạp, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Cứu hai trường hợp bệnh nặng ở xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng Trong sáng nay 28-10, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại hướng xã Đại Lộc đã tiếp tục tổ chức vận chuyển cấp cứu các trường hợp bệnh nặng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Lực lượng đã tiếp cận và đưa cô Đặng Thị Minh Hương (sinh năm 1967), trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc, đến cơ sở y tế khi tình trạng bệnh trở nặng trong lúc bị cô lập bởi nước lũ. Đồng thời, bé Trúc Anh (15 tháng tuổi) tại thôn 2, xã Đại Lộc bị sốt cao cũng được lực lượng khẩn trương đưa ra khỏi vùng ngập sâu để theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời. Hiện các tổ công tác vẫn đang tiếp tục rà soát địa bàn, cơ động phương tiện tiếp cận hỗ trợ người dân ở những khu vực còn bị chia cắt, bảo đảm an toàn sức khỏe Nhân dân trước diễn biến mưa lũ phức tạp..



