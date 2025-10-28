HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xúc động hình ảnh bộ đội đưa linh cữu, cõng người dân trong mưa lũ

Hải Định- H. Dũng

(NLĐO) – Các lực lượng thuộc Quân khu 5 đã hỗ trợ đưa linh cữu, cõng người dân tại xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng ra khỏi khu vực bị cô lập do nước lũ.

Sáng 28-10, trong khi nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng vẫn đang ngập sâu do mưa lớn kéo dài, các lực lượng của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Cẩm Lệ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng ngập, giúp di dời tài sản, vận chuyển lương thực đến nơi an toàn.

Đà Nẵng: Bộ đội đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập - Ảnh 1.

Hỗ trợ đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập

Đặc biệt, lực lượng bộ đội, dân quân đã hỗ trợ, tổ chức đưa linh cữu người mất tại thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) ra khỏi khu vực bị cô lập để đảm bảo an toàn trong quá trình an táng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Cẩm Lệ, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng thường trực, Trung đoàn 971 và dân quân địa phương đã được huy động.

Các lực lượng này tập trung hỗ trợ 65 hộ dân tại các tổ dân phố Quá Giáng 1, Giáng Nam 1 và Giáng Nam 2 (xã Hòa Tiến) kê cao tài sản, di chuyển người ra khỏi vùng ngập. Tại thôn An Trạch, lực lượng đã trực tiếp hỗ trợ gia đình có người mất, tổ chức đưa linh cữu ra khỏi vùng ngập nước, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

CLIP: Quân đội hỗ trợ đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập do mưa lũ ở xã Hòa Tiến, Đà Nẵng (Clip Quân khu 5 cung cấp)

Đà Nẵng: Bộ đội đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập - Ảnh 2.

Đà Nẵng: Bộ đội đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập - Ảnh 3.

Đà Nẵng: Bộ đội đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập - Ảnh 4.

Quân khu 5 triển khai các phương án phòng chống lũ lụt trên địa bàn

Sáng cùng ngày, Quân khu 5 cho biết lực lượng Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) đã hỗ trợ di dời tài sản cho hơn 162 hộ dân, 657 nhân khẩu tại tổ Tây An (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Đây là khu vực ngập sâu, nguy cơ mất an toàn trong tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn triển khai lực lượng theo từng nhóm nhỏ, đến từng hộ gia đình để hỗ trợ vận chuyển người già, trẻ nhỏ, vật dụng thiết yếu và tài sản quan trọng đến khu vực an toàn. Công tác di dời được tiến hành khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Cùng với đó, một bộ phận lực lượng của Trung đoàn 971 đang cơ động sang Hòa Tiến để phối hợp với địa phương triển khai ứng phó tình huống mưa lũ phức tạp, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Cứu hai trường hợp bệnh nặng ở xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng

Trong sáng nay 28-10, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tại hướng xã Đại Lộc đã tiếp tục tổ chức vận chuyển cấp cứu các trường hợp bệnh nặng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Đà Nẵng: Bộ đội đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập - Ảnh 5.

Đà Nẵng: Bộ đội đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập - Ảnh 6.

Lực lượng đã tiếp cận và đưa cô Đặng Thị Minh Hương (sinh năm 1967), trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc, đến cơ sở y tế khi tình trạng bệnh trở nặng trong lúc bị cô lập bởi nước lũ. Đồng thời, bé Trúc Anh (15 tháng tuổi) tại thôn 2, xã Đại Lộc bị sốt cao cũng được lực lượng khẩn trương đưa ra khỏi vùng ngập sâu để theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời.

Đà Nẵng: Bộ đội đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập - Ảnh 5.

Đà Nẵng: Bộ đội đưa linh cữu người dân ra khỏi vùng cô lập - Ảnh 6.

Hiện các tổ công tác vẫn đang tiếp tục rà soát địa bàn, cơ động phương tiện tiếp cận hỗ trợ người dân ở những khu vực còn bị chia cắt, bảo đảm an toàn sức khỏe Nhân dân trước diễn biến mưa lũ phức tạp..


Tin liên quan

Bất chấp cảnh báo, tài xế "liều mạng" băng qua dòng nước lũ ở Quảng Trị

Bất chấp cảnh báo, tài xế "liều mạng" băng qua dòng nước lũ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tài xế xe tải "liều mạng" băng qua khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm dẫn đến xe bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Trong lúc đi thả lưới đánh cá, một số ngư dân ở TP Đà Nẵng tá hỏa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh trôi dạt vào bờ biển.

Sau tiếng động lớn, hàng ngàn khối đất đá từ 1 quả đồi ở Quảng Ngãi "rơi như mưa"

(NLĐO) - Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều diện tích lúa, cà phê và mắc ca của người dân bị hư hỏng.

lũ lụt mưa lũ quân khu 5 giúp dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo