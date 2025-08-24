HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Xúc động hình ảnh người mẹ đẩy xe lăn đưa con gái vào Lăng viếng Bác sau 27 năm

Minh Chiến

(NLĐO)- Sau 27 năm, ngồi trên xe lăn, Nghiêm Thị Hồng Nhung được mẹ đưa vào Lăng viếng Bác, thăm Quảng trường Ba Đình trong không khí rộng ràng của cả dân tộc.

Những ngày tháng Tám lịch sử này, khi Thủ đô Hà Nội khoác lên mình màu áo mới rực rỡ cờ hoa để chào đón 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, dòng người từ khắp nơi đổ về Quảng trường Ba Đình, vào Lăng viếng Bác.

Trong không khí đầy tự hào đó, một hình ảnh đặc biệt đã chạm đến trái tim nhiều người, là bà Nguyễn Thị Liên đẩy chiếc xe lăn đưa con gái mình là Nghiêm Thị Hồng Nhung (33 tuổi) vào Lăng viếng Bác ngày 23-8. Đây không phải là lần vào Lăng viếng Bác như nhiều người khác, mà sự quay trở lại sau 27 năm của Hồng Nhung - cô gái bị bại não liệt tứ chi từ nhỏ.

Xúc động hình ảnh người mẹ đẩy xe lăn đưa con gái vào Lăng viếng Bác sau 27 năm- Ảnh 1.

Bà Liên và con gái Hồng Nhung chụp ảnh kỷ niệm bên Hoàng Thành Thăng Long khi vừa xuống xe buýt. Ảnh: Minh Chiến

27 năm trước, bà Liên lần đầu tiên đưa cô con gái nhỏ mới 6 tuổi vào Lăng viếng Bác. Lúc ấy, Nhung là một cô bé hồn nhiên, chưa thể cảm nhận hết ý nghĩa của chuyến đi, nhưng hình ảnh Bác Hồ đã in sâu vào ký ức của em.

"Năm đó mới 6 tuổi, Hồng Nhung trên chiếc xe lăn, đã khiến cả đoàn người vào Lăng viếng Bác phải xúc động trước hành động của con. Dù gặp vấn đề về sức khoẻ, nhưng những hành động của con trong lần đầu được vào Lăng viếng Bác đã khiến nhiều người rất xúc động, mới đó đã nhiều năm trôi qua"- bà Liên nghẹn ngào nhớ lại.

Sinh sống tại phường Hà Đông (TP Hà Nội), bà Liên cho biết Hồng Nhung gặp vấn đề về sức khỏe từ nhỏ, liệt tứ chi nên sinh hoạt khó khăn, phần lớn thời gian của Nhung chỉ nằm nghỉ ở nhà. "Vì thế, để đưa Nhung đi thăm Lăng Bác cũng trở nên khó khăn hơn"- bà Liên chia sẻ.

Xúc động hình ảnh người mẹ đẩy xe lăn đưa con gái vào Lăng viếng Bác sau 27 năm- Ảnh 2.

Hồng Nhung năm nay đã 33 tuổi, bị liệt tứ chi từ nhỏ. Đây là lần trở lại vào Lăng viếng Bác sau 27 năm của cô gái. Ảnh: Minh Chiến

Năm nay, dịp 80 năm Quốc khánh 2-9, bà Liên quyết tâm đưa con gái trở lại thăm Lăng Bác, vui chơi tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sau 27 năm. Từ sáng sớm, bà cùng người thân chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, đón chuyến xe buýt sớm để tránh nắng, đưa con gái tới Ba Đình.

Đặt chân xuống điểm dừng xe gần Quảng trường Ba Đình, bà Liên bồi hồi xúc động. Ánh mắt bà hướng về phía con gái đang ngắm nhìn từng góc phố, từng lá cờ đỏ rực rỡ, từng đoàn người đang hân hoan trong không khí chào đón "Tết Độc Lập".

Đẩy xe lăn đưa con gái tới khu vực để vào Lăng viếng Bác, bà Liên rất vui mừng khi ước mong của con gái đã được thực hiện. "Khung cảnh, không khí tại Quảng trường Ba Đình rất tuyệt vời. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, những dải lụa đỏ rực rỡ, những đóa hoa tươi thắm được trang trí khắp nơi, như thắp lên trong lòng mỗi người niềm tự hào vô bờ bến, trong đó có con gái của tôi"- bà Liên xúc động nói.

Xúc động hình ảnh người mẹ đẩy xe lăn đưa con gái vào Lăng viếng Bác sau 27 năm- Ảnh 3.

Hồng Nhung cùng mẹ và người thân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã hỏi Hồng Nhung về cảm nhận không khí Hà Nội thời điểm này. Dù gặp khó khăn trong giao tiếp do bệnh tật, nhưng nụ cười trên khuôn mặt Hồng Nhung đã cho thấy cô gái 33 tuổi hạnh phúc như thế nào khi đang có mặt ở Quảng trường Ba Đình.

Đứng trước Lăng Bác, hai mẹ con bà Liên cùng nhau cúi đầu, lòng thành kính và biết ơn. Lần viếng thăm này, là một chuyến đi, là hành trình đáng nhớ của Hồng Nhung sau nhiều năm vượt qua những khó khăn về sức khoẻ. Với lần hiếm hoi này, bà Liên đã chụp cho con gái rất nhiều ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm, nó càng đặt biệt hơn khi được chụp vào thời điểm kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. "Nhung sẽ nhớ và vui lắm cháu ạ"- bà Liên chia sẻ với phóng viên.

Quảng trường Ba Đình Cách mạng Tháng Tám hoàng thành thăng long Tết độc lập lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lăng Bác
