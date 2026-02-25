HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ 5, Liên hợp quốc lên tiếng

Hải Hưng

(NLĐO) – Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn khi xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ 5, trong lúc Tổng thống Zelensky tuyên bố “Ukraine vẫn đứng vững” trước Nga.

Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 24-2 (giờ Mỹ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và hướng tới hòa bình toàn diện tại Ukraine, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài từ năm 2022 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nghị quyết được thông qua với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, theo AP.

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn, Ukraine khẳng định “không bị khuất phục” - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Nga không đạt được mục tiêu nào sau 4 năm xung đột. Ảnh: AP

Mỹ nằm trong nhóm bỏ phiếu trắng. Nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn nhưng phản đối việc nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, với lập luận điều này có thể làm phức tạp tiến trình đàm phán.

"Washington ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine"- Phó Đại sứ Mỹ Tammy Bruce tại Liên hợp quốc cho biết trước cuộc bỏ phiếu và khẳng định – "Chúng tôi phản đối nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine vì điều đó sẽ làm xao lãng các cuộc đàm phán hòa bình".

Các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt hiện vẫn bế tắc xoay quanh tương lai vùng Donbas – trung tâm công nghiệp ở miền Đông Ukraine mà lực lượng Nga kiểm soát phần lớn nhưng chưa thể khống chế hoàn toàn – cũng như các điều khoản về cơ chế an ninh hậu xung đột mà Kiev yêu cầu. 

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định "Ukraine vẫn đứng vững sau 4 năm xung đột". Ông tuyên bố Nga "không thể khuất phục người Ukraine" và chưa đạt được các mục tiêu đề ra.

Dù thể hiện quyết tâm nhưng Ukraine vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi Nga duy trì các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng.

Chiều ngược lại, Ukraine cũng gia tăng tấn công tầm xa bằng UAV nhằm vào các kho nhiên liệu, nhà máy lọc dầu và cơ sở hậu cần quân sự trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Ukraine để chứng kiến thực tế giao tranh, đồng thời cho biết các bên có thể nối lại đàm phán trong khoảng 10 ngày tới.

Ở chiều ngược lại, Nga vẫn kiên định mục tiêu chiến lược bao gồm yêu cầu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và nhượng lại các vùng lãnh thổ.

Đánh dấu tròn 4 năm xung đột, hôm 24-2, hơn một chục quan chức cấp cao châu Âu đã tới thăm Kiev nhằm thể hiện sự ủng hộ Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ukraine có thể nhận khoản hỗ trợ tài chính đầu tiên từ gói vay 90 tỉ euro vào mùa xuân tới.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trong năm qua Nga chỉ kiểm soát thêm khoảng 0,79% lãnh thổ Ukraine, nâng tổng diện tích kiểm soát lên gần 20%.

Ngân hàng Thế giới cùng các tổ chức quốc tế dự báo chi phí tái thiết Ukraine có thể lên tới 588 tỉ USD trong 10 năm tới. Con số này gần gấp 3 lần quy mô GDP danh nghĩa ước tính của Ukraine trong năm ngoái, theo báo cáo công bố hôm 23-2.


