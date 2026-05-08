Dương Domic có mặt tại đề cử giải thưởng âm nhạc đình đám xứ hoa anh đào

Black Pink có trong danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc Nhật Bản 2026

Được thành lập từ năm 2025, Giải thưởng âm nhạc Nhật Bản (MAJ) không chỉ là một lễ trao giải thông thường mà là siêu nền tảng âm nhạc quốc tế hàng đầu Nhật Bản.

Được bảo chứng bởi Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Giải trí và Văn hóa Nhật Bản CEIPA (Liên minh 5 ông lớn ngành nhạc Nhật Bản), MAJ ra đời với sứ mệnh phá bỏ mọi giới hạn, đưa các nghệ sĩ Châu Á đứng ngang hàng với những siêu sao toàn cầu trên một sân khấu chung đẳng cấp.

Năm nay, sức nóng của MAJ 2026 tiếp tục được lan tỏa rộng hơn tại nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn tạo nên uy tín của MAJ chính là hạng mục International Special Award. Năm 2025, hạng mục này được thiết lập dựa trên sự hợp tác chiến lược giữa MAJ và các giải thưởng âm nhạc danh giá hàng đầu khu vực như Giải Thưởng Cống Hiến (Việt Nam), MAMA AWARDS (Hàn Quốc), TMEA (Trung Quốc) hay AMI AWARDS (Indonesia).

Ca sĩ Tùng Dương từng được vinh danh tại giải thưởng

Việt Nam đã sớm để lại dấu ấn đậm nét tại sân chơi này khi trong năm đầu tiên tổ chức (2025), ca sĩ Tùng Dương đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành chiến thắng vang dội với tác phẩm "Tái Sinh" tại hạng mục International Special Award. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn khẳng định sự tương đồng về tiêu chuẩn chuyên môn giữa âm nhạc Việt Nam và các hội đồng thẩm định quốc tế khắt khe.

Tại danh sách đề cử 2026, sức nóng của giải thưởng tại thị trường Việt Nam một lần nữa được thổi bùng khi Dương Domic cùng bản hit "Mất Kết Nối" xuất hiện tại danh sách đề cử hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify.

Không chỉ minh chứng cho sức hút mãnh liệt của ca khúc trên không gian số, mà còn là cơ hội vàng để cộng đồng người hâm mộ DOPAMINE thể hiện sự yêu mến với thần tượng.

Đây chính là lúc để fandom của Dương Domic khẳng định sức mạnh đoàn kết, trực tiếp đưa thần tượng vươn xa trên bảng xếp hạng quốc tế và ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ tại đấu trường âm nhạc uy tín bậc nhất Nhật Bản năm nay. Thời gian bình chọn sẽ diễn ra cho đến hết 20-5 tại nền tảng Spotify.

Cơ hội cho các nghệ sĩ

Danh sách đề cử của International Songs năm nay tiếp tục quy tụ những tên tuổi có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên bản đồ âm nhạc thế giới: Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, JENNIE, Doechii, Mariah Carey.

Song song đó, thị trường Nhật Bản cũng khẳng định được sức mạnh của chủ nhà khi có liên tiếp các tên tuổi ghi danh tại các hạng mục quan trọng như Nghệ sĩ của năm: Fuji Kaze, HANA, Mrs. GREEN APPLE, Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm: CANDY TUNE, luv, STARGLOW, Hạng mục Bản "Hit" toàn cầu xuất sắc nhất đến từ Nhật Bản,…

Việc đưa các siêu sao toàn cầu vào chung một hệ thống đánh giá khắt khe cho thấy MAJ đang thực hiện đúng sứ mệnh phá bỏ mọi giới hạn, đưa âm nhạc Châu Á và thế giới cùng tỏa sáng trên một sân khấu chung đẳng cấp.

Điểm nổi bật của MAJ chính là hệ thống thẩm định tầm vóc quốc tế do các chuyên gia hàng đầu dẫn dắt, đảm bảo sự công nhận dựa trên sự xuất sắc về nghệ thuật và tác động văn hóa. Đây là nơi hội tụ tiếng nói của hội đồng quyền lực với hơn 5.000 chuyên gia uy tín toàn cầu.

Ông Taro Kumabe, Giám đốc điều hành Quan hệ Quốc tế của MAJ, nhấn mạnh rằng giải thưởng được tạo ra để tôn vinh sự đa dạng kinh ngạc của âm nhạc khắp Châu Á, xây dựng một nền tảng nơi các nghệ sĩ từ nhiều thị trường có thể đứng cạnh nhau và được công nhận toàn cầu.

Từ ngày 30-4 đến ngày 20-5, cổng bình chọn trực tuyến thông qua chương trình Best of Listeners' Choice trên Spotify sẽ là nơi để người hâm mộ bình chọn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải chính thức diễn ra vào ngày 13-6.

Đây là thời điểm vàng để các khu vực âm nhạc tiềm năng Châu Á không chỉ dừng lại ở sự yêu thích trong nước mà thực sự bứt phá, đứng ngang hàng với những nền công nghiệp âm nhạc phát triển nhất châu Á và thế giới.