HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Dương Domic được đề cử "Grammy Nhật Bản" 2026

Thùy Trang

(NLĐO)- Music awards Japan 2026 - Giải thưởng âm nhạc Nhật Bản 2026 đưa châu Á trở thành tâm điểm của bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Dương Domic có mặt tại đề cử giải thưởng âm nhạc đình đám xứ hoa anh đào

Dương Domic được đề cử "Grammy Nhật Bản" 2026 - Ảnh 1.

Black Pink có trong danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc Nhật Bản 2026

Được thành lập từ năm 2025, Giải thưởng âm nhạc Nhật Bản (MAJ) không chỉ là một lễ trao giải thông thường mà là siêu nền tảng âm nhạc quốc tế hàng đầu Nhật Bản. 

Được bảo chứng bởi Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Giải trí và Văn hóa Nhật Bản CEIPA (Liên minh 5 ông lớn ngành nhạc Nhật Bản), MAJ ra đời với sứ mệnh phá bỏ mọi giới hạn, đưa các nghệ sĩ Châu Á đứng ngang hàng với những siêu sao toàn cầu trên một sân khấu chung đẳng cấp. 

Năm nay, sức nóng của MAJ 2026 tiếp tục được lan tỏa rộng hơn tại nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn tạo nên uy tín của MAJ chính là hạng mục International Special Award. Năm 2025, hạng mục này được thiết lập dựa trên sự hợp tác chiến lược giữa MAJ và các giải thưởng âm nhạc danh giá hàng đầu khu vực như Giải Thưởng Cống Hiến (Việt Nam), MAMA AWARDS (Hàn Quốc), TMEA (Trung Quốc) hay AMI AWARDS (Indonesia).

Dương Domic được đề cử "Grammy Nhật Bản" 2026 - Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương từng được vinh danh tại giải thưởng

Việt Nam đã sớm để lại dấu ấn đậm nét tại sân chơi này khi trong năm đầu tiên tổ chức (2025), ca sĩ Tùng Dương đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành chiến thắng vang dội với tác phẩm "Tái Sinh" tại hạng mục International Special Award. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn khẳng định sự tương đồng về tiêu chuẩn chuyên môn giữa âm nhạc Việt Nam và các hội đồng thẩm định quốc tế khắt khe.

Dương Domic được đề cử "Grammy Nhật Bản" 2026 - Ảnh 3.

Dương Domic có mặt trong danh sách đề cử

Tại danh sách đề cử 2026, sức nóng của giải thưởng tại thị trường Việt Nam một lần nữa được thổi bùng khi Dương Domic cùng bản hit "Mất Kết Nối" xuất hiện tại danh sách đề cử hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify. 

Không chỉ minh chứng cho sức hút mãnh liệt của ca khúc trên không gian số, mà còn là cơ hội vàng để cộng đồng người hâm mộ DOPAMINE thể hiện sự yêu mến với thần tượng. 

Đây chính là lúc để fandom của Dương Domic khẳng định sức mạnh đoàn kết, trực tiếp đưa thần tượng vươn xa trên bảng xếp hạng quốc tế và ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ tại đấu trường âm nhạc uy tín bậc nhất Nhật Bản năm nay. Thời gian bình chọn sẽ diễn ra cho đến hết 20-5 tại nền tảng Spotify.

Cơ hội cho các nghệ sĩ

Dương Domic được đề cử "Grammy Nhật Bản" 2026 - Ảnh 4.

Bruno Mars

Danh sách đề cử của International Songs năm nay tiếp tục quy tụ những tên tuổi có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên bản đồ âm nhạc thế giới: Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, JENNIE, Doechii, Mariah Carey. 

Song song đó, thị trường Nhật Bản cũng khẳng định được sức mạnh của chủ nhà khi có liên tiếp các tên tuổi ghi danh tại các hạng mục quan trọng như Nghệ sĩ của năm: Fuji Kaze, HANA, Mrs. GREEN APPLE, Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm: CANDY TUNE, luv, STARGLOW, Hạng mục Bản "Hit" toàn cầu xuất sắc nhất đến từ Nhật Bản,… 

Việc đưa các siêu sao toàn cầu vào chung một hệ thống đánh giá khắt khe cho thấy MAJ đang thực hiện đúng sứ mệnh phá bỏ mọi giới hạn, đưa âm nhạc Châu Á và thế giới cùng tỏa sáng trên một sân khấu chung đẳng cấp.

Dương Domic được đề cử "Grammy Nhật Bản" 2026 - Ảnh 5.

Jennie

Điểm nổi bật của MAJ chính là hệ thống thẩm định tầm vóc quốc tế do các chuyên gia hàng đầu dẫn dắt, đảm bảo sự công nhận dựa trên sự xuất sắc về nghệ thuật và tác động văn hóa. Đây là nơi hội tụ tiếng nói của hội đồng quyền lực với hơn 5.000 chuyên gia uy tín toàn cầu. 

Ông Taro Kumabe, Giám đốc điều hành Quan hệ Quốc tế của MAJ, nhấn mạnh rằng giải thưởng được tạo ra để tôn vinh sự đa dạng kinh ngạc của âm nhạc khắp Châu Á, xây dựng một nền tảng nơi các nghệ sĩ từ nhiều thị trường có thể đứng cạnh nhau và được công nhận toàn cầu.

Dương Domic được đề cử "Grammy Nhật Bản" 2026 - Ảnh 6.

Fan hãy giúp Dương Domic chiến thắng tại giải thưởng này

Từ ngày 30-4 đến ngày 20-5, cổng bình chọn trực tuyến thông qua chương trình Best of Listeners' Choice trên Spotify sẽ là nơi để người hâm mộ bình chọn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải chính thức diễn ra vào ngày 13-6. 

Đây là thời điểm vàng để các khu vực âm nhạc tiềm năng Châu Á không chỉ dừng lại ở sự yêu thích trong nước mà thực sự bứt phá, đứng ngang hàng với những nền công nghiệp âm nhạc phát triển nhất châu Á và thế giới.

Tin liên quan

Búp Sen Vàng - Giải thưởng vinh danh những tài năng nghệ thuật nhí Việt Nam

Búp Sen Vàng - Giải thưởng vinh danh những tài năng nghệ thuật nhí Việt Nam

(NLĐO) - Giải thưởng Búp Sen Vàng - Hành trình chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi Việt Nam.

giải thưởng âm nhạc giải thưởng Dương Domic Music Awards Japan 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo