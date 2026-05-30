Thể thao

Thua Fonseca tuổi 19, Djokovic chưa hết thời!

Hoàng Tú

(NLĐO) - Novak Djokovic rời Roland Garros 2026 ngay từ vòng ba sau thất bại ngược trước Joao Fonseca dù đã dẫn trước hai ván.

Thời gian - đối thủ đáng sợ

Nhưng nếu nhìn kỹ vào diễn biến trận đấu, đây không phải thất bại của một tay vợt đã hết thời. Djokovic thua một tài năng đặc biệt của quần vợt thế giới, trong trận đấu cho thấy điều đáng lo nhất với anh lúc này không thuộc về kỹ thuật hay đẳng cấp, mà là sự bào mòn của thời gian.

Thua Fonseca tuổi 19, Djokovic chưa hết thời! - Ảnh 1.

Djokovic (trái) rời Roland Garros 2026 ngay từ vòng ba sau thất bại ngược trước Joao Fonseca

Roland Garros năm nay mở ra cơ hội hiếm có cho Djokovic. Carlos Alcaraz không tham dự. Jannik Sinner, người đang giữ vị trí số một thế giới, bất ngờ bị loại từ vòng hai. Với kinh nghiệm, bản lĩnh và khát vọng chinh phục Grand Slam thứ 25, Djokovic nghiễm nhiên trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất.

Nhưng rồi anh dừng bước ở vòng ba. Điều khiến dư luận bất ngờ không phải là thất bại, mà là cách thua của Djokovic. Djokovic thắng hai ván đầu 6-4, 6-4, kiểm soát phần lớn thế trận và tưởng như đang tiến thẳng vào vòng bốn. Thế nhưng Djokovic lại để đối thủ trẻ lội ngược dòng với các tỷ số 6-3, 7-5, 7-5.

Đây mới chỉ là lần thứ hai trong sự nghiệp Grand Slam Djokovic thua sau khi dẫn trước hai ván, và trận thua đầu tiên như thế này đã xảy ra cách đây… 16 năm. Nếu xem toàn bộ trận đấu, rất khó nói đây là hình ảnh của một tay vợt đã hết thời. Djokovic không đánh tệ. Anh không bị áp đảo.

Anh không mắc quá nhiều sai lầm. Thậm chí trong phần lớn thời gian của trận đấu, đẳng cấp của anh vẫn hiện diện rất rõ, và có những thời điểm Djokovic chỉ còn cách chiến thắng vài điểm số. Song, Djokovic không còn duy trì được sự áp đảo ấy trong suốt năm giờ đồng hồ như thời đỉnh cao.

Djokovic - biểu tượng của bản lĩnh

Anh từng thắng không biết bao nhiêu trận marathon kéo dài bốn hoặc năm giờ đồng hồ. Những cuộc chiến với Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray hay sau này là Carlos Alcaraz đều cho thấy khả năng chịu đựng phi thường của tay vợt được nhìn nhận là hay nhất lịch sử quần vợt thế giới. Djokovic hiện nay vẫn giao bóng tốt, vẫn trả giao xuất sắc, vẫn đọc trận đấu thuộc nhóm hay nhất thế giới. Nếu chỉ xét trình độ quần vợt đơn thuần, Djokovic vẫn nằm trong số những tay vợt mạnh nhất ATP Tour.

Thua Fonseca tuổi 19, Djokovic chưa hết thời! - Ảnh 2.

Djokovic vẫn nằm trong số những tay vợt mạnh nhất ATP Tour

Điều thay đổi là khả năng duy trì cường độ. Djokovic của giai đoạn 2011-2023 thường là người mạnh hơn khi trận đấu kéo dài. Djokovic của năm 2026 bắt đầu gặp khó khăn khi cuộc chiến bước sang giờ thi đấu thứ tư hoặc thứ năm. Trước Fonseca, anh dẫn trước hai ván. Nhưng khi đối thủ trẻ tuổi tăng tốc, nguồn năng lượng của Djokovic không còn dồi dào như trước. Khoảng cách giữa tuổi 39 và tuổi 19 cuối cùng đã bộc lộ. Đó không phải sự suy giảm về kỹ thuật. Đó là quy luật của thời gian.

Fonseca không phải hiện tượng nhất thời, nếu Djokovic thua một tay vợt vô danh, những lo ngại về sự sa sút có lẽ sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Joao Fonseca không phải một cái tên xuất hiện từ hư không. Tay vợt người Brazil mới 19 tuổi nhưng đã được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của quần vợt nam thế giới. Fonseca từng đứng số một thế giới ở lứa tuổi trẻ, đã lọt vào Top 30 ATP và được nhiều chuyên gia đánh giá là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Brazil kể từ thời Gustavo Kuerten.

Quan trọng hơn, Fonseca sở hữu những phẩm chất rất phù hợp với quần vợt hiện đại: một cú giao bóng mạnh, một cú thuận tay có sức sát thương cực lớn, khả năng di chuyển bùng nổ, và đặc biệt là tâm lý thi đấu vững vàng đến kinh ngạc khi mới ở tuổi teen.

Ít ai nghĩ một tay vợt 19 tuổi có thể giữ được sự bình tĩnh sau khi thua hai ván đầu trước Djokovic trên sân Philippe-Chatrier. Nhưng Fonseca không sụp đổ. Fonseca tiếp tục tấn công, tiếp tục tin vào cơ hội của mình và cuối cùng hoàn tất cuộc lội ngược dòng lớn nhất trong sự nghiệp non trẻ. Đó không phải dấu hiệu của một ngày thăng hoa bất thường. Đó là dấu hiệu của một tài năng lớn.

Tuổi tác bắt đầu tạo ra khác biệt

Chưa hết thời, nhưng không còn bất khả chiến bại. Có lẽ cách nhìn hợp lý nhất về Djokovic lúc này là anh vẫn thuộc nhóm tinh hoa của quần vợt thế giới, nhưng không còn ở vị thế thống trị tuyệt đối. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner hiện là hai tay vợt đang tạo ra khoảng cách với phần còn lại. Djokovic vẫn đủ khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào trong một trận đấu cụ thể. Anh vẫn là ứng viên ở mọi giải Grand Slam mà mình tham dự.

Thua Fonseca tuổi 19, Djokovic chưa hết thời! - Ảnh 3.

Fonseca sở hữu những phẩm chất rất phù hợp với quần vợt hiện đại

Tuy nhiên, thời kỳ anh bước vào các Grand Slam với tư cách ứng viên số một đã khép lại. Để vô địch một giải lớn lúc này, Djokovic không chỉ cần chơi hay. Anh còn cần cơ thể đủ khỏe để vượt qua hai tuần thi đấu khắc nghiệt trước những đối thủ trẻ hơn gần hai thập kỷ.

Djokovic, một tay vợt vẫn có thể vào sâu ở các Grand Slam và khiến những đối thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới phải dè chừng không thể bị xem là đã hết thời. Nhưng thất bại trước Joao Fonseca cũng là lời nhắc rằng quần vợt nam đang bước vào một giai đoạn mới. Djokovic không thua một hiện tượng. Anh thua một tài năng có thể trở thành ngôi sao lớn của thế hệ kế tiếp. Quan trọng hơn, anh thua trong cuộc chiến mà tuổi tác bắt đầu tạo ra khác biệt.

Trong gần 20 năm, những tay vợt trẻ phải chứng minh họ đủ giỏi để đánh bại Novak Djokovic. Ngày hôm nay, Djokovic vẫn đủ giỏi để cạnh tranh với họ. Chỉ có điều, lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh phải cạnh tranh thêm với một đối thủ mà không huyền thoại nào từng chiến thắng được. Thời gian!


Djokovic cáu gắt với máy quay trong trận thua trước thần đồng Brazil tại Roland Garros

Djokovic cáu gắt với máy quay trong trận thua trước thần đồng Brazil tại Roland Garros

(NLĐO) - Trước khi bị Joao Fonseca ngược dòng thắng 3-2, Djokovic đã có nhừng lời cáu gắt về phía truyền hình khi đang dẫn trước sau 2 set đầu.

Djokovic thua ngược tài năng trẻ Brazil ở vòng 3

(NLĐO) - Djokovic bất ngờ thua ngược tài năng trẻ Joao Fonseca 2-3 ở vòng ba Roland Garros 2026, với các tỉ số 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7 sau gần 5 giờ tranh tài.

Sinner vào bán kết Rome Masters, phá kỷ lục "khó đọ" của Djokovic

(NLĐO) - Tối 14-5, Sinner đánh bại Rublev trong hai set đấu để tiến vào bán kết Rome Masters 2026, và đứng trước cơ hội đạt thêm nhiều kỷ lục khác của Djokovic.

ATP Tour Fonseca Djokovic Roland Garros 2026
