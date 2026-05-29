17 vụ vi phạm an toàn thực phẩm bị chuyển hồ sơ điều tra

Chiều 29-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, ghi nhận hơn 5.700 cơ sở vi phạm trên cả nước.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại tỉnh Quảng Ninh trong tháng cao điểm. Ảnh: Đức Mạnh

Trong đợt cao điểm, các đoàn liên ngành từ trung ương đến địa phương đồng loạt kiểm tra chuỗi cung ứng thực phẩm, tập trung vào cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở giết mổ và vận chuyển thực phẩm. Hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm quá hạn cũng được kiểm soát.

Kết quả cho thấy trong tổng số 62.052 cơ sở được kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm, chiếm 9,26%. Cơ quan chức năng xử phạt 3.687 cơ sở với tổng số tiền hơn 22,4 tỉ đồng; đình chỉ hoạt động 29 cơ sở.

Lực lượng liên ngành cũng tịch thu 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu là bì lợn, xúc xích, bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh. Tổng giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 3,35 tỉ đồng tại 110 cơ sở.

Về kiểm nghiệm, trong 1.821 mẫu xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, có 25 mẫu không đạt, tương đương 1,37%. Đáng chú ý, trong 17.419 mẫu xét nghiệm nhanh tại chỗ đối với thức ăn đường phố và dịch vụ ăn uống, có 1.330 mẫu không đạt, chiếm 7,6%, cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu tại nhiều cơ sở.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã chuyển hồ sơ 17 vụ vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.