HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

17 vụ vi phạm an toàn thực phẩm bị chuyển hồ sơ điều tra

D.Thu

(NLĐO) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 5.800 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, xử phạt hàng chục tỉ đồng, chuyển 17 vụ sang cơ quan điều tra.

Chiều 29-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) công bố kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, ghi nhận hơn 5.700 cơ sở vi phạm trên cả nước.

17 vụ vi phạm an toàn thực phẩm bị chuyển hồ sơ điều tra - Ảnh 1.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại tỉnh Quảng Ninh trong tháng cao điểm. Ảnh: Đức Mạnh

Trong đợt cao điểm, các đoàn liên ngành từ trung ương đến địa phương đồng loạt kiểm tra chuỗi cung ứng thực phẩm, tập trung vào cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở giết mổ và vận chuyển thực phẩm. Hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm quá hạn cũng được kiểm soát.

Kết quả cho thấy trong tổng số 62.052 cơ sở được kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm, chiếm 9,26%. Cơ quan chức năng xử phạt 3.687 cơ sở với tổng số tiền hơn 22,4 tỉ đồng; đình chỉ hoạt động 29 cơ sở.

Lực lượng liên ngành cũng tịch thu 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu là bì lợn, xúc xích, bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh. Tổng giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 3,35 tỉ đồng tại 110 cơ sở.

Về kiểm nghiệm, trong 1.821 mẫu xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, có 25 mẫu không đạt, tương đương 1,37%. Đáng chú ý, trong 17.419 mẫu xét nghiệm nhanh tại chỗ đối với thức ăn đường phố và dịch vụ ăn uống, có 1.330 mẫu không đạt, chiếm 7,6%, cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu tại nhiều cơ sở.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã chuyển hồ sơ 17 vụ vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bộ Y tế làm việc với UBND TPHCM để đánh giá mô hình hoạt động của Sở An toàn thực phẩm

Bộ Y tế làm việc với UBND TPHCM để đánh giá mô hình hoạt động của Sở An toàn thực phẩm

(NLĐO) – Kinh nghiệm thực tiễn từ TPHCM được kỳ vọng giúp xây dựng bộ máy quản lý an toàn thực phẩm thống nhất, chuyên nghiệp trên cả nước

TPHCM phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

(NLĐO) – Chủ đề năm nay là “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”

Tiếp tục tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

(NLĐO) - Chính phủ tiếp tục tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

cơ quan điều tra lực lượng chức năng ngộ độc an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể Cục An toàn thực phẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo