2 trường ĐH bắt tay thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 20-1, tại Trường ĐH Luật TPHCM đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác toàn diện trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa Trường ĐH Luật TPHCM và Trường ĐH Fulbright Việt Nam.

Tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ xuất phát từ ý tưởng, mà đòi hỏi một hệ sinh thái đủ mạnh, nơi hội tụ tri thức, năng lực quản trị, khả năng kết nối thị trường, nền tảng pháp lý – chính sách và tinh thần phụng sự cộng đồng.

TS Lê Trường Sơn khẳng định việc hợp tác giữa các trường đại học có ý nghĩa then chốt trong việc kết nối nguồn lực, mở rộng mạng lưới hỗ trợ để các dự án phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ, Viện Trí tuệ nhân tạo Fulbright và Trung tâm Đổi mới và Khởi nghiệp Fulbright sẽ đóng vai trò hạt nhân kết nối nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng.

Trường ĐH Luật TPHCM là cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho cả nước, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý, có nhiều đóng góp cho tiến trình hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

Để hoạt động hợp tác với Trường ĐH Fulbright Việt Nam đi vào chiều sâu, Trường ĐH Luật TPHCM xác định 3 hướng triển khai trọng tâm, gồm: mở rộng mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp thông qua kết nối doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ và đội ngũ cố vấn đa ngành; tạo lập không gian trải nghiệm thực tiễn cho người học thông qua các chương trình ươm tạo, đào tạo, hội thảo và các cuộc thi; thúc đẩy chuyển hóa tri thức thành tác động xã hội thông qua nghiên cứu ứng dụng và hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ cho các dự án, hướng tới đổi mới sáng tạo bền vững và minh bạch.

"Pháp luật không chỉ là khung bảo vệ, mà còn là đòn bẩy cho đổi mới sáng tạo. Vì thế, sự hợp tác lần này giữa hai trường mở ra cơ hội để tri thức pháp lý đồng hành cùng công nghệ và tinh thần khởi nghiệp, từ đó tạo ra giá trị tích cực cho xã hội" - TS Sơn nhấn mạnh.

TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường ĐH Fulbright Việt Nam, cho biết với thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và giáo dục liên ngành, nhà trường xác định vai trò của mình không chỉ là đào tạo chuyên môn, mà còn là kết nối tri thức, công nghệ và chính sách để tạo ra giá trị thực cho xã hội.

"Thông qua hợp tác này, chúng tôi mong muốn đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện khung pháp lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố" - TS Trang Ngân chia sẻ.

TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường ĐH Fulbright Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Ngoài ra, 2 trường cũng thống nhất cùng xây dựng các chương trình ươm mầm doanh nghiệp, trang bị cho sinh viên và các nhóm khởi nghiệp kiến thức pháp luật cần thiết, tư duy đổi mới sáng tạo và hiểu biết về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động khởi nghiệp và kinh doanh.

Trong phương diện nghiên cứu ứng dụng và chính sách, 2 bên xây dựng các nhóm nghiên cứu, triển khai dự án liên quan đến chính sách và quy định pháp luật trong lĩnh vực khởi nghiệp, chuyển đổi số trong ngành luật, phát triển dữ liệu pháp luật ứng dụng AI, cũng như đánh giá tác động chính sách đối với doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ.