"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Sự kiện quan trọng trong ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam đó là hội thảo đầy tâm huyết do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.



"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Nịnh Bình biểu diễn chào mừng Hội thảo

Sáng 3-10 tại Ninh Bình, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "50 năm chặng đường đổi mới của nghệ thuật sân khấu Việt Nam". 

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo các nhà nghiên cứu, đạo diễn, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa, đại diện các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương. Hội thảo là dịp kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển của một nền sân khấu giàu bản sắc và là cơ hội nhìn lại những thành tựu, hạn chế và đặt ra định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ- Ảnh 2.

Các văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí, truyền hình tham dự Hội thảo

Tham gia hội thảo có nhiều văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu như: PGS TS Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, NSND Lê Tiến Thọ, NSND Doãn Châu, NSND Lê Chức, NSND Trần Quốc Chiêm, Nhà nghiên cứu Ngô Thảo, NSND Trung Hiếu, NSND Lan Hương,đạo diễn Lê Quí Dương, NSND Tống Toàn Thắng, NSND Giang Mạnh Hà, NSND Vũ Ngoạn Hợp, tác giả Lê Quí Hiền, tác giả Hoàng Thanh Du, NSND Kiều Oanh, NSND Thu Huyền, NSND Bích Ngoan, NSND Nguyễn Tiến Dũng, ..

Đến tham dự hội thảo còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL Ninh Bình.

"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ- Ảnh 3.

NSƯT Nguyễn Thắng Vinh và TS Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tham gia Chủ tọa đoàn điều hành hội thảo

Đoàn chủ tọa đàm hội thảo gồm: PGS TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường vụ Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa, PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái, TS Nhà biên kịch Nguyễn Đăng Chương – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSƯT Nguyễn Thắng Vinh. Hội thảo có 24 tham luận, 14 ý kiến phát biểu đầy tâm huyết.

"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ- Ảnh 4.

Từ trái sang: Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu, ThS. đạo diễn Thanh Hiệp và TS Mai Mỹ Duyên tham dự Hội thảo

Những tham luận đầy tâm huyết

Phát biểu khai mạc, NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam -Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhấn mạnh: "Sân khấu là loại hình nghệ thuật có khả năng phản ánh đời sống xã hội sâu sắc nhất, đồng thời cũng là nơi gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. 

50 năm qua là hành trình của sáng tạo, bản lĩnh và sự thích nghi không ngừng của các thế hệ nghệ sĩ trước những biến động của thời đại".Các tham luận tại hội thảo đã khắc họa một cách hệ thống quá trình đổi mới sân khấu từ sau năm 1975 đến nay, chia thành các giai đoạn rõ rệt. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chính sự năng động của đội ngũ nghệ sĩ đã giúp sân khấu Việt Nam duy trì được bản sắc truyền thống song song với quá trình hiện đại hóa, tạo nên những thành công đáng kể trên sân khấu quốc tế.

Thành tựu và thách thức song hành

Hội thảo đã ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng: hệ thống các đoàn nghệ thuật công lập và xã hội hóa ngày càng mở rộng; nhiều vở diễn chất lượng đã đạt giải cao tại các liên hoan quốc tế; sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương vẫn duy trì sức sống bằng những nỗ lực bảo tồn sáng tạo. 

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ cũng được thẳng thắn chỉ ra: khán giả sân khấu giảm sút, đội ngũ sáng tạo trẻ chưa đủ mạnh để tạo đột phá, kịch bản văn học thiếu chiều sâu thời đại, cơ chế hoạt động còn chậm đổi mới… 

Đặc biệt,trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và kinh tế thị trường phát triển mạnh, sân khấu cần xác định lại vai trò của mình như một sản phẩm văn hóa có giá trị nghệ thuật lẫn giá trị kinh tế.

"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ- Ảnh 5.

NSND Trịnh Thúy Mui - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và PGS TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường vụ Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội tại hội thảo

Định hướng phát triển tương lai

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thé Khoa nêu quan ngại, đừng để những quyết định vội vã làm tổn hại sân khấu truyền thống. 

Theo ông trong những năm gần đây, sân khấu nước ta nói chung và sân khấu truyền thống nói riêng đang đứng trước nhiều thay đổi lớn về cơ chế tổ chức và định hướng phát triển. 

Bên cạnh những nỗ lực đổi mới để phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại,vẫn tồn tại không ít bất cập trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là ở khâu triển khai chủ trương và thực hiện các quyết sách quan trọng. 

Một trong những vấn đề được giới nghệ sĩ và nhà quản lý đặc biệt quan tâm là chủ trương sáp nhập ba nhà hát truyền thống trung ương (gồm nhà hát tuồng, nhà hát chèo và nhà hát cải lương) thành một đơn vị mang tên "Nhà hát Nghệ thuật Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam".

Đây là 3 hiết chế nghệ thuật có vai trò nòng cốt, gìn giữ những loại hình sân khấu truyền thống đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại rằng việc sáp nhập này hiện chưa có một quy trình trao đổi, thảo luận chuyên môn đầy đủ và bài bản, dẫn đến nguy cơ triển khai nóng vội, thiếu căn cứ thực tiễn. Không ít nghệ sĩ thẳng thắn chỉ ra: trong các cuộc họp, việc bàn luận thường diễn ra qua loa, chồng chéo, không có sự chuẩn bị về chiến lược lâu dài.

"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ- Ảnh 6.

Từ trái sang: NSND Bích Ngoan, NSND Kiều Oanh, NSND Thu Huyền tại Hội thảo

Trên thực tế,nhìn lại lịch sử phát triển của sân khấu Việt Nam từ sau năm 1975, có thể thấy hai giai đoạn phát triển rõrệt: giai đoạn vàng son kéo dài từ cuối thập niên 1970 đến đầu những năm 1990, và giai đoạn suy giảm sau đó.

Gần đây, ngành sân khấu bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực để bước vào một "thời kỳ bứt phá mới". Chính vì vậy, bất kỳ quyết định quan trọng nào, đặc biệt là việc sáp nhập các thiết chế sân khấu quốc gia, cần được cân nhắc kỹ lưỡng để không làm gián đoạn đà phục hồi mong manh này. 

Nếu chủ trương sáp nhập được triển khai thiếu sự chuẩn bị về chuyên môn, tổ chức và tầm nhìn, ngành sân khấu có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Diện mạo sân khấu đầy thách thức

Hệ quả không chỉ là sự suy yếu của các loại hình nghệ thuật truyền thống, mà còn có thể làm phai nhạt thành quả hàng chục năm gìn giữ của nhiều thế hệ nghệ sĩ,cũng như những chính sách đúng đắn của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa.

Trước thực trạng đó, nhiều ý kiến đề nghị cần tổ chức một hội nghị hoặc nghị quyết chuyên đề cấp quốc gia để đánh giá toàn diện quá trình sáp nhập, lắng nghe ý kiến của giới chuyên môn và nghệ sĩ, từ đó hoạch định một lộ trình phát triển rõ ràng, có tầm nhìn ít nhất 10 năm. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa cho rằng đây không chỉ là vấn đề tổ chức hành chính đơn thuần, mà còn liên quan đến sự sống còn của những giá trị văn hóa truyền thống đã hun đúc nên bản sắc dân tộc. 

Sân khấu truyền thống là di sản, là "linh hồn văn hóa" của dân tộc. Mọi quyết định liên quan đến nó cần được thực hiện bằng sự thận trọng, khoa học và đồng thuận cao.

"50 năm đổi mới của Nghệ thuật sân khấu Việt Nam" – Nhìn lại để tiến bước mạnh mẽ- Ảnh 7.

Từ trái sang: NSND Lê Tiến Thọ, PGS TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường vụ Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội, NSND đạo diễn Giang Mạnh Hà, Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa tại Hội thảo

Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu nhận định sân khấu Việt Nam hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức nội tại. Mặc dù hệ thống sân khấu công lập của Việt Nam hiện có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành với hơn 3.000 nhân lực, song lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều vấn đề mang tính cơ cấu và phát triển lâu dài. 

Theo bà nguồn nhân lực sân khấu hiện nay thừa số lượng, thiếu chất lượng đội ngũ sân khấu đông nhưng thiếu nhân tài thực sự. Lực lượng sáng tạo chủ chốt như đạo diễn, tác giả, biên kịch phần lớn đã bước vào độ tuổi trung niên, ít có đột phá. 

Diễn viên trẻ còn non nghề, trong khi lớp nghệ sĩ gạo cội dần rời sàn diễn để chuyển sang quản lý hoặc giảng dạy, tạo khoảng trống thế hệ đáng lo ngại. Mất cân đối trong các thành phần sáng tạo khoảng 90% nhân lực hiện là diễn viên, trong khi biên kịch, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa hay giới nghiên cứu phê bình vô cùng khan hiếm.

Điều mà Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu đặc biệt quan tâm, đó là cơ sở vật chất xuống cấp .Phần lớn rạp hát, phòng tập, thiết bị sân khấu đã lạc hậu, nhiều nơi xây mới nhưng xa trung tâm dân cư, thiếu thiết kế phù hợp để trở thành trung tâm nghệ thuật thực thụ. 

Hạ tầng yếu kém cản trở sáng tạo và khả năng thu hút khán giả. Và vấn đề thiếu ngôi sao trẻ, thiếu tác phẩm mới, đề tài lặp lại, hoạt động bị nghiệp dư hóa, quảng bá yếu, cơ sở vật chất lạc hậu… khiến sân khấu ngày càng yếu thế trong cuộc cạnh tranh với các loại hình giải trí hiện đại.

Từ góc nhìn chiến lược, các đại biểu thống nhất rằng để sân khấu Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn tới cần: Tăng cường đào tạo nhân lực sáng tạo trẻ, khuyến khích thể nghiệm và tìm tòi hình thức mới. 

Xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể cho các đơn vị xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đưa sân khấu lên các nền tảng trực tuyến để mở rộng công chúng. Bảo tồn có chọn lọc giá trị truyền thống, đồng thời tích cực giao lưu quốc tế để nâng tầm vị thế.

"Hội thảo tại Ninh Bình đã trở thành diễn đàn mở, nơi các thế hệ nghệ sĩ và nhà quản lý chia sẻ tâm huyết, nêu nhiều giải pháp, từ đó tạo động lực mới cho hành trình phát triển của sân khấu Việt Nam trong kỷ nguyên mới" – Tiến sĩ – Nhà biên kịch Nguyễn Đăng Chương nói..


Tin liên quan

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn kế thừa của sân khấu Hát Bội TP HCM

NSND Trần Ngọc Giàu chăm chút, dìu dắt đội ngũ đạo diễn kế thừa của sân khấu Hát Bội TP HCM

(NLĐO) – Luôn đau đáu việc truyền nghề đạo diễn cho đội ngũ trẻ, bước đầu NSND Trần Ngọc Giàu đã làm được điều mà ông cho là phải làm ngay vì đã trễ

TP HCM tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam 2025

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Hội Sân khấu TP HCM tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Sân khấu Việt Nam 2025.

thách thức diện mạo tham luận Nghệ thuật sân khấu Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo