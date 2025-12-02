60 mẫu thiết kế Haute Couture "đã mắt" trình diễn tại Việt Nam

Pierre Cardin mang Paris Fashion Week đến Việt Nam

Show diễn Pierre Cardin Fashion Show 2025 vừa diễn ra tại TP HCM đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử thương hiệu Pierre Cardin mang toàn bộ tinh thần Paris Fashion Week đến với khán giả Việt, sau lần đầu tiên vào năm 1999.

Tham gia sự kiện, siêu mẫu Minh Triệu gây chú ý tại sự kiện với thần thái sang trọng trong thiết kế áo vạt chéo xanh cobalt của Pierre Cardin. Trong khi đó, diễn viên Thuận Nguyễn cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với diện mạo điển trai, lịch lãm.

Pierre Cardin Fashion Show 2025 cũng là sự kiện khép lại chuỗi chương trình đồng hành giữa hai Công ty An Phước và Công ty La Maison Pierre Cardin, diễn ra tại TP HCM.

Show diễn không chỉ giới thiệu trọn vẹn 60 thiết kế Haute Couture từng được ra mắt tại Paris tháng 10 vừa qua, mà còn thể hiện rõ tinh thần tiên phong, sáng tạo không biên giới mà nhà mốt Pierre Cardin theo đuổi suốt hơn nửa thế kỷ.

60 mẫu thiết kế Haute Couture "đã mắt"

Model Vũ Mỹ Ngân cùng bạn diễn

Lấy cảm hứng từ concept "Moon & Ocean" – sự hòa quyện giữa ánh trăng và đại dương – không gian trình diễn vừa hiện đại, vừa thơ mộng. Các thiết kế tập trung vào phom dáng graphic, đường cắt kiến trúc, chất liệu modular, cùng phụ kiện kim loại. Bảng màu chủ đạo: đen – trắng – hồng – xanh lá, điểm xuyết các chi tiết oversized đặc trưng, thể hiện mạnh mẽ ngôn ngữ thẩm mỹ độc đáo của Pierre Cardin.

người mẫu chính của Pierre Cardin Paris – Natacha Eguia

Điểm nhấn của Pierre Cardin Fashion Show 2025 là sự xuất hiện của Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa. Cô diện thiết kế đậm chất futuristic minimalism với bodysuit đỏ cùng áo choàng trắng dáng cape.

Trong khi đó, người mẫu chính của Pierre Cardin Paris – Natacha Eguia mang đến thiết kế avant-garde với bodysuit ánh bạc cùng cape phom dáng 3D đúng tinh thần đương đại hướng về tương lai mà Pierre Cardin theo đuổi, cả 2 người mẫu đã đảm nhận vai trò vedette trọn vẹn, tạo nên một màn kết show mãn nhãn, đậm dấu ấn của nhà mốt.

Trang phục ấn tượng tại Pierre Cardin Fashion Show 2025

Nhà thiết kế triển vọng được chọn đến Pháp thực tập

Giải nhất thuộc về thí sinh Trần Thị A Khin - sinh viên trường Đại học Văn Lang

Ngay trong show diễn, Ông Rodrigo Basilicati Cardin, Tổng giám đốc La Maison Pierre Cardin (Paris, Pháp) công bố thí sinh chiến thắng cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025.

Ở hạng mục Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc đã thuộc về 4 thí sinh: Lương Công Bằng, Trần Hoàng Yến Ngọc, Nguyễn Xuân Trường, Phan Nguyễn Hoài Thương. Ở hạng mục Giải thưởng Triển vọng đã gọi tên: Trần Tuấn Hải, Trương Thị Anh Thư, Nguyễn Minh Nhật, Tạ Phương Linh.

Các thí sinh chiến thắng cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025

Giải ba thuộc về Trịnh Xuân Duy với giải thưởng 50 triệu đồng, giải nhì thuộc về Nguyễn Trần Phúc An giải thưởng 50 triệu đồng cùng cơ hội 3 tháng thực tập tại Công ty An Phước.

Thí sinh chiến thắng là Trần Thị A Khin - sinh viên trường Đại học Văn Lang. Người chiến thắng nhận 50 triệu đồng cùng cơ hội thực tập 3 tháng tại trụ sở chính La Maison Pierre Cardin (Pháp) – bước đệm quan trọng trên con đường sáng tạo chuyên nghiệp.

Buổi trình diễn thời trang cao cấp "Pierre Cardin Fashion Show 2025" – tôn vinh di sản sáng tạo vượt thời gian của thương hiệu huyền thoại, nơi mỗi thiết kế đều kể câu chuyện về tinh thần tiên phong và tầm nhìn thẩm mỹ không biên giới của Pierre Cardin.