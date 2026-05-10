HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

AI tái định hình việc làm trong ngành logistics

G.Nam

(NLĐO) - Doanh nghiệp logistics đối mặt thiếu hụt lao động am hiểu công nghệ khi AI trở thành yếu tố sống còn của chuỗi cung ứng

Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) vừa tổ chức đã đặt ra vấn đề cấp bách về chuyển dịch việc làm trong ngành trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

AI không thay thế con người

Tại diễn đàn, PGS-TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch VALOMA, cho rằng công nghệ đang làm thay đổi căn bản chuỗi cung ứng, kéo theo sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu lao động. Logistics không còn là ngành "hậu cần" đơn thuần mà trở thành lĩnh vực dịch vụ nền tảng của kinh tế số, đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng công nghệ cao.

AI không thay thế con người, nhưng sẽ "thay thế" những lao động không kịp thích ứng. Doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả sẽ gia tăng năng suất, trong khi nhu cầu lao động giản đơn, phụ thuộc kinh nghiệm truyền thống có xu hướng thu hẹp.

Theo các báo cáo, AI có thể giúp doanh nghiệp tối ưu 15% chi phí vận hành, giảm 35% hàng tồn kho và nâng cao 65% chất lượng dịch vụ. Điều này đồng nghĩa áp lực lên người lao động ngày càng lớn khi phải làm chủ công nghệ, tham gia vào các khâu phân tích dữ liệu, điều phối và ra quyết định theo thời gian thực.

AI tái định hình việc làm trong ngành logistics - Ảnh 1.

Việc làm ngành Logistics ngày càng sôi động tại Việt Nam

PGS-TS Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số (Đại học Bách khoa Hà Nội), nhận định chuyển đổi số trong logistics đã bước sang giai đoạn "phải làm". Nếu không kịp thời thích ứng, hơn 70% doanh nghiệp có nguy cơ gián đoạn hoạt động trong 5 năm tới, kéo theo rủi ro mất việc làm trên diện rộng.

Tuy vậy, thực tế tại Việt Nam cho thấy nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là "điểm nghẽn". Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), doanh nghiệp đang thiếu đội ngũ vừa am hiểu AI vừa nắm vững nghiệp vụ logistics. Đây là thách thức lớn trong quá trình chuyển đổi.

Chủ động thích ứng

Ở góc độ kỹ thuật, ông Nguyễn Tiến Đồng, Giám đốc Kỹ thuật AI tại Tập đoàn CMC, cho rằng lao động ngành logistics hiện chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng xử lý và khai thác dữ liệu. Dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông khiến việc ứng dụng AI gặp khó, đồng thời hạn chế khả năng nâng cao giá trị của người lao động.

Đại diện doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Dũng, Quản lý dự án công nghệ của J&T Express Việt Nam, cho biết khi thị trường xử lý hàng triệu đơn mỗi ngày, lao động thủ công đã chạm ngưỡng. AI trở thành công cụ bắt buộc, giúp người lao động chuyển từ làm việc bằng sức người sang giám sát, vận hành hệ thống thông minh.

Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp nên đầu tư đào tạo lại (reskill) và nâng cao kỹ năng (upskill) cho người lao động, bắt đầu từ việc chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng AI vào các khâu cụ thể như tối ưu lộ trình, tự động hóa phân loại hàng hóa.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu giảm chi phí logistics xuống còn 10-12% GDP vào năm 2035, bài toán không chỉ là công nghệ mà còn là nguồn nhân lực. Nếu không chủ động thích ứng, một bộ phận lao động có nguy cơ bị đào thải, trong khi cơ hội sẽ mở ra cho những người sớm làm chủ kỹ năng số và dữ liệu.

Tin liên quan

Định vị nhân lực ngành logistics

Định vị nhân lực ngành logistics

Bùng nổ nhờ thương mại điện tử và xuất nhập khẩu, logistics tăng trưởng mạnh nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao

Một trường đại học bắt tay với Việc Làm Tốt phát triển nguồn nhân lực Logistics 4.0

(NLĐO) - Việc ký kết hợp tác với Việc Làm Tốt mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên, hướng đến xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Nhân lực logistics đang thiếu cả thầy lẫn thợ

Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), 50% DN hoạt động trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng thêm 15% - 20% nhân sự mỗi năm.

nguồn nhân lực người lao động trí tuệ nhân tạo chuỗi cung ứng kinh tế số logistics
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo