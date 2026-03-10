Ấm lòng lao động nữ

Vừa qua, tại phường Tam Thắng (TP HCM), gần 500 nữ đoàn viên - lao động đã tham gia chương trình kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2026) do Tổ Công tác quản lý địa bàn số 5, LĐLĐ TP HCM tổ chức. Tại chương trình, ngoài nhận những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, các đại biểu cùng hòa mình vào các hoạt động ý nghĩa như: sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Giữ gìn gia đình hạnh phúc - Giá trị cốt lõi của phụ nữ thời đại mới"; tư vấn và khám sức khỏe sinh sản miễn phí; chọn áo dài miễn phí từ chương trình "Áo dài yêu thương"…

An tâm làm việc

Tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Ngọc Lương, công nhân (CN) Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu, đánh giá cao hoạt động chăm lo sức khỏe dành cho nữ đoàn viên - lao động do Công đoàn thành phố tổ chức.

Theo chị Lương, việc được tư vấn, thăm khám sức khỏe ngay tại chương trình giúp chị em có cơ hội kiểm tra tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời được các bác sĩ hướng dẫn thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng ngừa bệnh tật.

"Công việc của chúng tôi khá bận rộn nên nhiều khi ít có thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vì vậy, chương trình khám và tư vấn miễn phí như thế này giúp chị em yên tâm hơn để chăm lo cho bản thân và gia đình. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động tương tự" - chị Lương bày tỏ.

Ông Phạm Trọng Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - trao quà cho lao động nữ khó khăn ở phường Bảy Hiền. Ảnh: MAI CHI

Ngoài các hoạt động trên, trong ngày 8-3, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM đã đến thăm Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu. Tại đây, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố đã thăm hỏi doanh nghiệp (DN); động viên các nữ đoàn viên - lao động đã vượt qua những khó khăn, nặng nhọc trong công việc, đóng góp cho sự phát triển tích cực, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp cho đô thị Vũng Tàu. Đồng thời, đoàn đã tặng quà cho DN và tặng 30 phần quà (1,5 triệu đồng/phần) cho nữ đoàn viên - lao động khó khăn.

Bên cạnh chương trình trên, mới đây, LĐLĐ TP HCM cũng đã phối hợp với Bệnh viện Gia An 115 chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 300 nữ CN - lao động đang làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Tham gia chương trình, lao động nữ được tầm soát các bệnh nghề nghiệp, khám chuyên khoa hô hấp, da liễu, phổi, mắt, phụ khoa… miễn phí. Giá trị gói khám là gần 500.000 đồng/người.

Được ban tổ chức chúc mừng, tặng hoa và chăm sóc sức khỏe trong ngày đặc biệt của giới nữ, bà Lê Thị Ngọc Lan (50 tuổi) vừa vui vừa xúc động. Bà cho hay đã có 27 năm làm việc liên tục trong nhà máy nên lo lắng sẽ mắc các bệnh nghề nghiệp. Song, do phải làm việc mỗi ngày và thường xuyên tăng ca nên bà gần như không có thời gian để tự đi khám tại các bệnh viện. Vì vậy, mỗi lần Công đoàn có chương trình hỗ trợ khám sức khỏe cho người lao động (NLĐ) là bà đăng ký. Lần khám này, kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe không có vấn đề gì lớn nên bà Lan rất an tâm.

Tiếp sức nữ đoàn viên vượt khó

Thiết thực chăm lo cho nữ đoàn viên, hội viên, lao động khó khăn trên địa bàn, tại chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, bên cạnh các hoạt động như tọa đàm chuyên đề "Phụ nữ với chuyển đổi số xây dựng gia đình hạnh phúc"; mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá; đo loãng xương và hướng dẫn chăm sóc da, làm đẹp an toàn miễn phí…, Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc, TP HCM đã chăm lo cho 200 lao động nữ bị bệnh hiểm nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.

Được tham gia các hoạt động tại chương trình và được chăm lo, bà Nguyễn Thị Loan (56 tuổi), CN Công ty TNHH Lạc Tỷ, rất cảm kích. Bà Loan đang chống chọi với bệnh ung thư tuyến giáp nhiều năm, hiện phải thăm khám, uống thuốc thường xuyên. Bản thân bệnh tật, thu nhập eo hẹp, ở nhà trọ, trong khi công việc, thu nhập của chồng (chạy xe ôm công nghệ) cũng không khá hơn cho nên thời gian qua cuộc sống gia đình bà rất khó khăn. Sau giờ làm, bà tranh thủ bán vé số dạo để kiếm thêm thu nhập.

"Trong 5 năm bị bệnh, tôi đã nhiều lần được tổ chức Công đoàn chăm lo. Suất chăm lo của Công đoàn tuy không nhiều nhưng với tôi rất đáng quý vì ngoài giá trị vật chất nó mang lại nguồn động viên tinh thần rất lớn" - bà Loan bộc bạch.

Cùng tâm trạng là bà Nguyễn Thị Hạnh - phụ nữ đơn thân. Vợ chồng chia tay khi con còn nhỏ, bà Hạnh từ tỉnh Vĩnh Long dắt con gái lên TP HCM mưu sinh. Hai năm trước, bà Hạnh không may bị tai biến, di chứng để lại là bị giảm chức năng vận động, không thể tiếp tục đi làm.

Hiện nay, mẹ con bà Hạnh sống dựa vào khoản lương eo hẹp từ công việc bán hàng ở siêu thị của con gái. Điều bà Hạnh luôn cảm kích là không chỉ tổ chức Công đoàn thành phố, mẹ con bà còn được sự chia sẻ, đùm bọc của địa phương, của những cư dân sống gần nhà trọ. Vì thế, bà luôn cảm thấy ấm lòng vì không đơn độc.

Tương tự, Công đoàn phường Bảy Hiền, TP HCM cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ dịp 8-3. Theo đó, tại chương trình họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Công đoàn phường đã tặng 50 phần quà cho các nữ đoàn viên - lao động khó khăn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động vui chơi cho chị em như hội thi cắm hoa, thi rung chuông vàng...

TS-BS Nguyễn Đức Lộc, quyền Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115, cho biết chương trình "Khám sức khỏe cho CN - lao động trên địa bàn TP HCM" là một trong những nội dung trong thỏa thuận hợp tác của bệnh viện với LĐLĐ TP HCM nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Sắp tới sẽ có khoảng 5.000 người được khám bệnh miễn phí theo chương trình. Ngoài ra, bệnh viện cũng đồng hành với các DN trên địa bàn cung cấp các gói khám ưu đãi, phù hợp cho NLĐ.



