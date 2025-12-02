Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn, chăm lo lao động nữ

Ngày 2-12, LĐLĐ TPHCM đã tiếp, làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban phụ nữ thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore (NTUC).

Tại buổi làm việc, đại diện các bên đã khái quát hoạt động Công đoàn, các kết quả nổi bật của mỗi bên trong thời gian qua, nhất là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho lao động nữ và con em người lao động.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại chương trình

Nhiều mô hình hỗ trợ lao động nữ phát triển

Điểm lại các hoạt động nổi bật mang lại lợi ích cho nữ và con công nhân - lao động của LĐLĐ TPHCM, bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết sau khi sáp nhập 3 địa phương và sắp xếp lại tổ chức, LĐLĐ TP đang quản lý 22.542 Công đoàn cơ sở với 2,3 triệu đoàn viên, trong đó lao động nữ chiếm tỉ lệ khoảng 58%.

Thời gian qua, LĐLĐ TP đã triển khai nhiều chương trình để thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Theo đó, việc làm, đời sống của nữ CNVC-LĐ TP cơ bản được đảm bảo, lao động nữ yên tâm công tác, phát huy vai trò, trí tuệ.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực được triển khai như Chương trình thể dục giữa giờ "Khỏe để lao động sản xuất"; Chương trình "Ngày hội vì sức khỏe người lao động" với các hoạt động khám phụ khoa, nha khoa miễn phí cho lao động nữ đã tạo điều kiện cho nữ công nhân, lao động được chăm sóc, thăm khám sức khỏe, điều trị bệnh; Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh; Chương trình Trại hè Thanh Đa…

Đại biểu tham dự chương trình làm việc

Bên cạnh đó, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" phát huy hiệu quả. Từ kết quả tham gia các phong trào thi đua các cấp Công đoàn đã giới thiệu 23.151 nữ đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 5.544 nữ CNVC-LĐ vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thông tin thêm về các giải pháp chăm lo, hỗ trợ phụ nữ tại TPHCM, Hội LHPN TPHCM cho biết thời gian qua đã thực hiện nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; thúc đẩy bình đẳng giới như chương trình hỗ trợ vố; Hỗ trợ sinh kế, tặng phương tiện lao động để phụ nữ tự kinh doanh buôn bán; Ngày hội việc làm – đào tạo nghề; Ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp – sáng tạo"; Chương trình "Cà phê khởi nghiệp"…

Đại diện đoàn đại biểu Ủy ban phụ nữ thuộc Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore trao đổi tại chương trình

Tăng cường hợp tác

Về phía NTUC, bà Yeo Wan Ling - Phó Tổng thư ký NTUC, cho biết trong những năm gần đây, phong trào lao động tại Singapore đã có những bước tiến quan trọng. NTUC đã nỗ lực triển khai nguyên tắc 3 bên về các yêu cầu sắp xếp công việc linh hoạt; tăng cường bảo vệ để chống lại sự phân biệt đối xử, ủng hộ tăng cường chế độ nghỉ phép dành cho cha mẹ, công nhận tầm quan trọng của gia đình và việc chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, tổ chức phong trào CNVC-LĐ, nhất là công tác chăm lo, hỗ trợ lao động nữ. Qua đó, làm sâu sắc thêm quan hệ của hai tổ chức Công đoàn vì lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển của hai đất nước.