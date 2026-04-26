Sức khỏe

Một loại vitamin có thể giúp ngừa bệnh tiểu đường

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã giải đáp bí ẩn xoay quanh mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và một loại vitamin quen thuộc.

Các loại vitamin đem lại những giá trị khác nhau cho sức khỏe, trong đó vitamin D từng được chứng minh là có thể giảm nguy cơ tiểu đường trong một số nghiên cứu. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác lại cho thấy nó không đem lại lợi ích nào cả.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học JAMA Network Open, nhóm tác giả từ Đại học Tufts (Mỹ) đã chỉ ra lý do đằng sau kết quả mâu thuẫn đó.

Họ cũng khẳng định rằng với phần lớn dân số, vitamin D thực sự có tác dụng giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Một loại vitamin có thể giúp ngừa bệnh tiểu đường - Ảnh 1.

Vitamin D từ ánh nắng và một số thực phẩm có thể góp phần giúp phòng ngừa tiểu đường - Minh họa AI: Thu Anh

Theo EurekAlert, nhóm nghiên cứu đã tuyển dụng gần 2.100 tình nguyện viên bị tiền tiểu đường tại Mỹ, là những người có đường huyết cao nhưng chưa đến mức bị chẩn đoán là mắc tiểu đường type 2.

Mặc dù vậy, tiền tiểu đường có nguy cơ tiến triển thành bệnh rất lớn.

Các tác giả đã chia các tình nguyện viên thành 2 nhóm, một nhóm bổ sung 4.000 đơn vị (IU) vitamin D, một nhóm dùng giả dược.

Kết quả cho thấy vitamin D thực sự đã phát huy tác dụng bảo vệ ở một số người, nhưng không phải tất cả.

Những người sở hữu biến thể AC hoặc CC của gene VDR, một gene đóng vai trò chỉ huy nhiệm vụ của vitamin D trong cơ thể, sẽ giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 đến 19%.

Trái lại, những người sở hữu biến thể AA của gene VDR lại không hưởng lợi từ loại vitamin này. N

Nhóm người mang kiểu gene này ước tính chiếm khoảng 30% dân số.

Chìa khóa nằm ở các tế bào sản xuất insulin ở tuyến tụy: Khác biệt di truyền này quyết định cách tế bào phản ứng với vitamin D để kiểm soát đường huyết.

Như vậy, tin tốt là phần lớn dân số vẫn sở hữu các yếu tố di truyền thuận lợi, giúp vitamin D phát huy tác dụng chống lại bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng không nên bổ sung vitamin D với liều cao như trong thí nghiệm được kiểm soát chặt chẽ này.

Đối với công chúng, phương pháp an toàn để bổ sung vitamin D vẫn là tiếp xúc với ánh nắng ở mức độ vừa phải trong ngày và đừng quên các thực phẩm giàu vitamin D trong thực đơn: Các loại cá béo (cá dầu) như cá thu, cá hồi, cá trích, cá mòi...; trứng; nấm; dầu gan cá...

Tin liên quan

Nghiên cứu Mỹ: Ăn ớt giúp sống thọ hơn

Nghiên cứu Mỹ: Ăn ớt giúp sống thọ hơn

(NLĐO) - Hai nghiên cứu lớn cùng cho thấy việc ăn ớt có thể giúp bạn sống thọ hơn nhờ vào tác động đối với một số bệnh mạn tính nguy hiểm.

Đảo ngược gan nhiễm mỡ không cần ăn kiêng: Đột phá từ Mỹ

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học California ở Los Angeles đã xác định được một nhóm tế bào bất thường có thể thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

Sau 40 tuổi, ăn kiểu này sẽ khó bị tăng cân

(NLĐO) - Nhiều người nhận thấy mình dễ tăng cân hơn khi bước vào tuổi trung niên. Một nghiên cứu mới đã đem lại giải pháp.

