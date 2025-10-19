Anfield: Vùng đất dữ của "quỷ đỏ"

Tối 19-10, Man United có thể phải căng sức trên sân Anfield, nơi họ chưa thắng được Liverpool kể từ năm 2016 và ghi đúng 1 bàn trong 8 lần làm khách.

MU thất thế

Nếu đại chiến Liverpool - Man United ở vòng 8 Giải Ngoại hạng Anh diễn ra sớm hơn vài tuần thay vì vào lúc 22 giờ 30 phút hôm nay, 19-10, hẳn đội chủ sân Anfield sẽ được dự đoán áp đảo hoàn toàn. Bởi sau vòng 5, "lữ đoàn đỏ" toàn thắng 5 trận, hơn kình địch lân cận là "quỷ đỏ" đến 8 điểm.

Nhưng không ai nói trước được điều gì, nhất là trong bóng đá. Chỉ trong vòng 8 ngày, đội bóng thành phố cảng nước Anh thua liền 3 trận, gồm 2 thất bại trước Crystal Palace và Chelsea tại Giải Ngoại hạng Anh, xen giữa là lần "phơi áo" tại sân của Galatasaray ở Champions League. Hậu quả, thầy trò ông A. Slot để mất ngôi đầu bảng giải quốc nội về tay Arsenal và những nỗi lo về đội hình mất tính cân bằng. Nhưng có điều đáng chú ý là 3 trận thua đó đều diễn ra trên sân khách.

Salah (trái) đã ghi 13 bàn và có 6 kiến tạo sau 15 lần đối đầu Man United .Ảnh: AP

Man United vừa nhảy 5 bậc, lên vị trí thứ 10, sau chiến thắng 2-0 trước tân binh Sunderland, nhưng Liverpool vẫn là đối thủ vượt trội với lợi thế sân nhà. Trong 8 trận gần nhất trên sân khách, "quỷ đỏ" chỉ hòa 2 và thua đến 6, phong độ rõ ràng rất tệ.

Trông chờ "thần tài" Salah

Ngoài điểm tựa Anfield, HLV A. Slot trông đợi ngôi sao M. Salah sẽ tỏa sáng sau khi cùng Ai Cập giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Salah chưa tìm lại phong độ đỉnh cao ở giai đoạn đầu mùa Premier League, có thể do ảnh hưởng tuổi tác và việc mất đi đối tác ưa thích - hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold (đã chuyển sang Real Madrid). Thống kê từ hãng Opta cho thấy hầu hết các chỉ số chuyên môn của ngôi sao 33 tuổi đều giảm, khiến anh phần nào mất đi sự sắc bén, như 2 cú sút vọt xà trong trận thua Chelsea vừa qua.

Khi Salah im tiếng, anh dễ bị chỉ trích vì không chịu lùi về hỗ trợ phòng ngự! Tuy nhiên, với Man United, "vua Ai Cập" vẫn giữ phong độ ấn tượng: 13 bàn và 6 kiến tạo sau 15 lần chạm trán, nhiều hơn bất cứ đội nào khác ở Giải Ngoại hạng Anh.

Đội khách có đủ sức gây sốc?

Sau chiến thắng trước Sunderland, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cần vượt qua được chặng đua mini khắc nghiệt, mở màn bằng đại chiến trên sân Anfield. Cần nhắc lại là thầy trò ông R. Amorim chưa thắng được 2 trận liên tiếp tại Giải Ngoại hạng Anh. Sau khi gặp Liverpool, "quỷ đỏ" sẽ tiếp Brighton, làm khách tại sân của Nottingham Forest và Tottenham. Ba đối thủ này thoạt nhìn chẳng nặng ký lắm, trừ đội cuối cùng đang có khởi đầu tốt với tân HLV trưởng.

Tuy nhiên, trong 2 mùa gần nhất, Man United đều trắng tay khi gặp Brighton và Tottenham. Trong đó, HLV R. Amorim đều nếm trải những thất bại này mùa trước khi nắm đội chủ sân Old Trafford. Cụ thể, họ thua Brighton 1-3 trên sân nhà (ngày 19-1-2025); thua chủ nhà Nottingham 0-1 ngày 1-4-2025, với cựu tiền đạo Elanga ghi bàn duy nhất khi phá lưới đội bóng cũ và thua Tottenham 0-1. Đó là một trong 4 trận thua "Gà trống" mùa trước, trong đó có thất bại ở chung kết Europa League khiến đội vuột vé trở lại sân chơi Champions League.

Kết quả 4 trận đấu sắp tới được xem là thước đo cho mùa giải của Man United và uy tín HLV R. Amorim. Vì thế, thầy trò ông R. Amorim hẳn sẽ nỗ lực giành điểm tại sân Anfield, lấy đó làm động lực cho chặng đường tiếp theo.

Cặp đấu Tottenham - Aston Villa lúc 20 giờ ngày 19-10 cũng đáng chú ý khi chủ nhà đang bám sát ngôi đầu, chỉ kém Arsenal và Liverpool lần lượt 2 và 1 điểm. Dưới thời tân HLV Thomas Frank, hàng công Tottenham không chỉ chơi mượt mà mà tuyến phòng ngự cũng vững chắc hơn. Họ là một trong 4 đội để lọt lưới thấp nhất giải, với 5 bàn thua, chỉ kém Arsenal (3 bàn) và bằng với Crystal Palace, Newcastle.



