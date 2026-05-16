Giải trí

TOP Group công bố dự án hợp tác đưa Asian Television Awards và Jupiter Music Awards đến Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO)- Liên danh TOP Group và Khôi Minh Media sẽ đồng hành phối hợp tổ chức lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 31 tại TP HCM vào tháng 11 tới.

Giải thưởng Asian Television Awards trở lại Việt Nam

TOP Group công bố dự án hợp tác đưa Asian Television Awards và Jupiter Music Awards đến Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ ký kết hợp tác giữa TOP Group và Taurus TV Content Pte Ltd - đơn vị chủ quản của Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA)

TOP Group & Khôi Minh Media chính thức ký kết hợp tác với Taurus TV Content Pte Ltd - đơn vị chủ quản của Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA) nhằm đưa Asian Television Awards (ATA) và Jupiter Music Awards (JMA) đến Việt Nam, đồng thời triển khai hàng loạt hoạt động kết nối nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ và các tài năng trẻ Việt Nam với hệ sinh thái giải trí châu Á.

Theo đó, liên danh TOP Group và Khôi Minh Media sẽ đồng hành phối hợp tổ chức lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 31 tại TP HCM vào tháng 11 tới. Lễ trao giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đồng thời cũng phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình của hơn 10 nước châu Á.

Giải thưởng Truyền hình châu Á (tên tiếng Anh: Asian Television Awards, viết tắt ATA) được thành lập vào năm 1996, là giải thưởng trao cho những chương trình và những nhà sản xuất xuất sắc trong ngành truyền hình châu Á. 

Giải thưởng được tổ chức hàng năm vào trao 66 hạng mục về tin tức, phim tài liệu - thời sự, trẻ em - hoạt hình, giải trí, chính kịch, kỹ thuật số cũng như bao gồm các hạng mục liên quan như đạo diễn và diễn xuất. Giải thưởng thu hút hơn 1.000 dự án mỗi năm từ nhiều đài truyền hình khác nhau. Hàng năm, một hội đồng gồm 70 giám khảo đến từ 10 quốc gia sẽ là người đánh giá cho cuộc thi.

TOP Group trở thành đơn vị độc quyền triển khai ATA Livestream tại Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác, TOP Group đồng thời trở thành đơn vị độc quyền triển khai ATA Livestream - sân chơi âm nhạc dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ và các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng livestream - tại Việt Nam.

TOP Group công bố dự án hợp tác đưa Asian Television Awards và Jupiter Music Awards đến Việt Nam - Ảnh 2.

TOP Group- đơn vị đưa Giải truyền hình châu Á về lại Việt Nam

Chương trình sẽ tuyển chọn 4 đại diện Việt Nam xuất sắc nhất để nhận giải thưởng "New Talent" tại Jupiter Music Awards 2026, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế dành cho các tài năng trẻ Việt Nam. Lấy cảm hứng từ tinh thần "Connecting The World Through Music", ATA Livestream hướng đến việc tạo nên một môi trường kết nối giữa nghệ sĩ, cộng đồng fan và các nền tảng số trong khu vực.

Theo định hướng của Jupiter Music Awards (JMA), đây là mô hình giải thưởng và tương tác âm nhạc được thiết kế đặc biệt dành cho thế hệ Gen Z, với toàn bộ trải nghiệm tương tác và bình chọn được triển khai trên nền tảng di động và social media.

Đại diện TOP Group chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang sở hữu một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng, có khả năng kết nối với khán giả trong khu vực và quốc tế thông qua âm nhạc và nền tảng số. Việc hợp tác cùng Asian Television Awards và Jupiter Music Awards không chỉ mang đến một sân chơi mới cho nghệ sĩ Việt, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái giải trí châu Á".

Khởi động cổng bình chọn dành cho nghệ sĩ Việt Nam tham gia Jupiter Music Awards

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm tài năng trẻ, TOP Group cũng chính thức trở thành đơn vị độc quyền tổ chức và vận hành cổng bình chọn dành cho nghệ sĩ Việt Nam tham gia Jupiter Music Awards.

Theo đó, các nghệ sĩ Việt Nam có sản phẩm âm nhạc phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 1-7 đến 15-7 sẽ đủ điều kiện đăng ký tham gia hệ thống đề cử và bình chọn để góp mặt tại Jupiter Music Awards 2026.

Jupiter Music Awards hiện vận hành hệ thống bình chọn đa nền tảng với sự tham gia của cộng đồng người hâm mộ trên nhiều quốc gia tại châu Á. Việt Nam nằm trong nhóm thị trường có cộng đồng người hâm mộ hoạt động mạnh trong hệ thống bình chọn của JMA, chiếm 10,8% lượng fan tham gia ngoài Trung Quốc.

Theo kế hoạch từ Jupiter Music Awards 2026, kết quả sẽ do khán giả lẫn hội đồng chuyên môn quốc tế bình chọn, trước khi chiến thắng cuối cùng được công bố tại lễ trao giải diễn ra vào tháng 11-2026.

