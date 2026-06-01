Bảo vệ, chăm lo toàn diện người lao động

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã nêu rõ nhiều vấn đề lớn, toàn diện và sát thực tiễn. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức Công đoàn, cần đặc biệt chú trọng nâng tầm đội ngũ cán bộ, hướng mạnh đến việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động.

Trước hết, cần nhận thức đầy đủ vai trò then chốt của tổ chức Công đoàn là đại diện cho đoàn viên - lao động. Vai trò này hình thành từ yêu cầu của phong trào công nhân (CN) trong tiến trình đấu tranh vì sự tiến bộ xã hội; tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để chăm lo đời sống người lao động (NLĐ).

Thành quả rõ nhất thể hiện vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn là đời sống NLĐ ngày càng được cải thiện, có vị thế vững chắc hơn trong xã hội. Vì vậy, việc định kỳ đo lường mức độ hài lòng của NLĐ sẽ giúp hoạt động Công đoàn thực chất và gần gũi hơn.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm tính thống nhất của tổ chức Công đoàn. Trong bối cảnh Công đoàn phát triển mạnh ở khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân, việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh càng trở nên cấp thiết. Hoạt động Công đoàn tại cơ sở tuy khó khăn nhưng là nơi thể hiện rõ nhất tính thiết thực, hiệu quả.

Muốn vậy, cần nâng cao nghệ thuật hoạt động Công đoàn, xây dựng lực lượng cán bộ chủ lực và thủ lĩnh Công đoàn cơ sở đủ năng lực dẫn dắt phong trào. Công đoàn cơ sở mạnh không chỉ giúp phát triển đoàn viên mà còn khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh phải gắn với việc phát huy vai trò chủ động của đoàn viên, từ chỗ thụ hưởng sang tham gia phát triển tổ chức dựa trên 3 trụ cột: chính trị, pháp luật và thực lực.

Mục tiêu mà tổ chức Công đoàn cần hướng đến là chất lượng cuộc sống bền vững của CN - lao động trong kỷ nguyên thay đổi việc làm. Đời sống NLĐ được nâng lên từ nhiều yếu tố: năng lực nghề nghiệp, khả năng tự bảo vệ quyền lợi, chính sách tiền lương, phúc lợi doanh nghiệp, an sinh xã hội và hiệu quả hoạt động đại diện của Công đoàn.

Từ đó, cần tập trung vào 3 nhiệm vụ cốt lõi: Nâng cao nhận thức và vai trò chủ động của CN - lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp tôn trọng, đồng hành cùng NLĐ và Công đoàn; đổi mới hình ảnh tổ chức Công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực.

Công đoàn cũng cần tham mưu cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước bằng những chương trình trọng điểm về nhà ở, đi lại, phúc lợi đoàn viên; triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực để giảm chi phí sinh hoạt cho gia đình NLĐ. Ngoài ra, cần đẩy mạnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ; khắc phục tình trạng nhiều doanh nghiệp có Công đoàn nhưng chưa ký thỏa ước lao động tập thể; sử dụng hiệu quả nguồn lực để hình thành chương trình phúc lợi Công đoàn mang tính lâu dài, hiện đại, bền vững...

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã thể hiện tinh thần đổi mới, bám sát thực tiễn đời sống NLĐ. Nếu triển khai hiệu quả, đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng tầm cán bộ Công đoàn và chăm lo NLĐ tốt hơn trong giai đoạn mới.