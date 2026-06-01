HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Bảo vệ, chăm lo toàn diện người lao động

TRẦN THANH HẢI - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam

Giai đoạn 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt với Công đoàn Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã nêu rõ nhiều vấn đề lớn, toàn diện và sát thực tiễn. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức Công đoàn, cần đặc biệt chú trọng nâng tầm đội ngũ cán bộ, hướng mạnh đến việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động.

Trước hết, cần nhận thức đầy đủ vai trò then chốt của tổ chức Công đoàn là đại diện cho đoàn viên - lao động. Vai trò này hình thành từ yêu cầu của phong trào công nhân (CN) trong tiến trình đấu tranh vì sự tiến bộ xã hội; tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để chăm lo đời sống người lao động (NLĐ).

Thành quả rõ nhất thể hiện vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn là đời sống NLĐ ngày càng được cải thiện, có vị thế vững chắc hơn trong xã hội. Vì vậy, việc định kỳ đo lường mức độ hài lòng của NLĐ sẽ giúp hoạt động Công đoàn thực chất và gần gũi hơn.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm tính thống nhất của tổ chức Công đoàn. Trong bối cảnh Công đoàn phát triển mạnh ở khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân, việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh càng trở nên cấp thiết. Hoạt động Công đoàn tại cơ sở tuy khó khăn nhưng là nơi thể hiện rõ nhất tính thiết thực, hiệu quả.

Muốn vậy, cần nâng cao nghệ thuật hoạt động Công đoàn, xây dựng lực lượng cán bộ chủ lực và thủ lĩnh Công đoàn cơ sở đủ năng lực dẫn dắt phong trào. Công đoàn cơ sở mạnh không chỉ giúp phát triển đoàn viên mà còn khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh phải gắn với việc phát huy vai trò chủ động của đoàn viên, từ chỗ thụ hưởng sang tham gia phát triển tổ chức dựa trên 3 trụ cột: chính trị, pháp luật và thực lực.

Mục tiêu mà tổ chức Công đoàn cần hướng đến là chất lượng cuộc sống bền vững của CN - lao động trong kỷ nguyên thay đổi việc làm. Đời sống NLĐ được nâng lên từ nhiều yếu tố: năng lực nghề nghiệp, khả năng tự bảo vệ quyền lợi, chính sách tiền lương, phúc lợi doanh nghiệp, an sinh xã hội và hiệu quả hoạt động đại diện của Công đoàn.

Từ đó, cần tập trung vào 3 nhiệm vụ cốt lõi: Nâng cao nhận thức và vai trò chủ động của CN - lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp tôn trọng, đồng hành cùng NLĐ và Công đoàn; đổi mới hình ảnh tổ chức Công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực.

Công đoàn cũng cần tham mưu cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước bằng những chương trình trọng điểm về nhà ở, đi lại, phúc lợi đoàn viên; triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực để giảm chi phí sinh hoạt cho gia đình NLĐ. Ngoài ra, cần đẩy mạnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ; khắc phục tình trạng nhiều doanh nghiệp có Công đoàn nhưng chưa ký thỏa ước lao động tập thể; sử dụng hiệu quả nguồn lực để hình thành chương trình phúc lợi Công đoàn mang tính lâu dài, hiện đại, bền vững...

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã thể hiện tinh thần đổi mới, bám sát thực tiễn đời sống NLĐ. Nếu triển khai hiệu quả, đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng tầm cán bộ Công đoàn và chăm lo NLĐ tốt hơn trong giai đoạn mới. 

Tin liên quan

TPHCM: Người lao động giãi bày tâm tư khi cà phê cùng lãnh đạo địa phương

TPHCM: Người lao động giãi bày tâm tư khi cà phê cùng lãnh đạo địa phương

(NLĐO) - Các vấn đề người lao động đặt ra tại chương trình đã được lãnh đạo xã cùng các đơn vị chuyên môn trả lời thỏa đáng, đúng trọng tâm

Người lao động kiến nghị lương đủ sống, giảm giờ làm trước Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

(NLĐO) - 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn sẽ tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 5-6 tại Thủ đô Hà Nội

LĐLĐ TPHCM phối hợp triển khai nhiều dự án nhà ở cho công nhân, người lao động

(NLĐO) - Các bên đặt mục tiêu phối hợp phát triển và hoàn thành tối thiểu 6.000-8.000 căn nhà ở cho thuê, thuê mua đến năm 2030

người lao động công đoàn công nhân tiền lương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo