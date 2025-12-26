HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bất ngờ với cầu thủ tốc độ nhất Ngoại hạng Anh

Hải Hưng

(NLĐO) - Danh tính cầu thủ chạy nhanh nhất giải Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại khiến giới mộ điệu phải kinh ngạc...

Tốc độ luôn là điểm chung của nhiều chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League.

Hình ảnh Ryan Giggs tóc xoăn lướt cánh tại Old Trafford thập niên 1990 hay Michael Owen tuổi teen xé gió ở Anfield vẫn còn in đậm trong ký ức người hâm mộ.

Sang những năm 2000, tiền đạo Thierry Henry và Cristiano Ronaldo được xem là những cầu thủ chạy nhanh nhất và hay nhất giải đấu.

Thập niên 2010 tiếp tục chứng kiến các "máy chạy" như Kyle Walker hay Gareth Bale. Thậm chí, HLV Brendan Rodgers lúc còn dẫn dắt Liverpool từng khen Gareth Bale và Cristiano Ronaldo nhanh đến mức đủ sức tranh tài ở nội dung điền kinh Olympic.

Hiện nhiều cầu thủ có tốc độ xé gió đang chơi ở giải đấu cao nhất nước Anh, song những cái tên đình đám như Erling Haaland, Adama Traore hay Micky van de Ven (Tottenham) không ai lọt vào top 5 danh sách do Daily Mail Sport vừa công bố.

Bất ngờ với cầu thủ tốc độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Tiền đạo Erling Haaland của Man City không có tên trong danh sách những cầu thủ chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Daily Mail)

Vị trí số một thuộc về hậu vệ Jackson Tchatchoua của Wolver, đội bóng đang cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm sau 17 vòng đấu tại Premier League.

Gia nhập Wolves từ Hellas Verona vào mùa hè sau khi được vinh danh là cầu thủ nhanh nhất Serie A mùa trước với tốc độ đạt tới 36.0 km/h.

Cầu thủ 24 tuổi người Bỉ còn làm được nhiều hơn thế kể khi đặt chân tới nước Anh.

Theo Opta, hậu vệ Jackson Tchatchoua đã đạt tốc độ lên tới 37.3 km/h, trong khi "tia chớp" Usain Bolt đạt 44.7 km/h ở chung kết đường chạy 100 m giải thế giới năm 2009.

Bất ngờ với cầu thủ tốc độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Hậu vệ Jackson Tchatchoua của Wolves là cầu thủ nhanh nhất Ngoại hạng Anh với tốc độ tối đa 37.3 km/h. Ảnh: Daily Mail

Xếp thứ hai trong danh sách là Destiny Udogie (Tottenham) với tốc độ 36.4 km/h, trong khi tân binh Bryan Mbeumo của Man Utd đứng thứ ba với 36.3 km/h.

Hai vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Pedro Neto (Chelsea) và Anthony Gordon (Newcastle) khi cùng đạt tốc độ 36.3 km/h

Các vị trí còn lại trong top 10 gồm Daniel James và Yankuba Minteh cùng 36.1 km/h, Anthony Elanga và Nico O’Reilly cùng 36.0 km/h, trong khi Kevin De Bruyne (35.9 km/h) và William Osula (35.9 km/h).

Danh sách 11 cầu thủ chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh

1. Jackson Tchatchoua – 37.3 km/h

2. Destiny Udogie – 36.4 km/h

3. Bryan Mbeumo – 36.3 km/h

4. Pedro Neto – 36.3 km/h

5. Anthony Gordon – 36.3 km/h

6. Daniel James – 36.1 km/h

7. Yankuba Minteh – 36.1 km/h

8. Anthony Elanga – 36.0 km/h

9. Nico O’Reilly – 36.0 km/h

10. Kevin – 35.9 km/h

11. William Osula – 35.9 km/h

Còn ai là cầu thủ chậm nhất Premier League hiện nay?

Nếu tính mọi vị trí thì thủ thành John Victor (Nottingham Forest) sẽ là người "chậm nhất" giải đấu – nhưng so sánh tốc độ của thủ môn là điều thiếu công bằng.

Không kể thủ môn thì Joe Knight (Brighton) có vận tốc tối đa thấp nhất mùa này với 20.1 km/h. Tuy nhiên, thống kê này dễ gây hiểu lầm vì cầu thủ 20 tuổi mới chỉ chơi đúng 1 phút tại Premier League.

Bất ngờ với cầu thủ tốc độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Tiền đạo Harvey Elliott (Liverpool) nằm trong danh sách những cầu thủ chậm nhất giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA

Tương tự, những cái tên khác trong nhóm chậm nhất đều thi đấu rất ít như Nehemiah Oriola (Brighton) với tốc độ 20.4 km/h (1 phút), Odsonne Edouard (Crystal Palace) 22.1 km/h (2 phút), Harrison Armstrong (Everton) 23.8 km/h (1 lần vào sân cuối trận)

Bắt đầu từ vị trí thứ năm, danh sách mới phản ánh chính xác hơn như Diego Coppola chỉ đạt tốc độ 24.1 km/h (107 phút thi đấu), Dan Neil (Sunderland) tốc độ 24.4 km/h, Borna Sosa (Crystal Palace) tốc độ 24.8 km/h, Harvey Elliott tốc độ 24.9 km/h, Mateo Kovacic tốc độ 25.1 km/h và Mike Trésor cũng chỉ đạt tốc độ 25.3 km/h.

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-15389277/FASTEST-player-Premier-League-stars-Tottenham-Man-United-three-Erling-Haaland-fails.html#


Ngoại hạng Anh Haaland cầu thủ nhanh nhất Premier League cầu thủ chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh top cầu thủ nhanh nhất Premier League
