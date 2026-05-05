Thể thao

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh lại đảo chiều

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Trận hòa 3-3 trước Everton có thể là điềm báo xấu cho hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Man City.

Đánh rơi điểm trước Everton

Giữa tháng 4, thầy trò HLV Pep Guardiola đã giành lại thế chủ động trong cuộc đua vô địch Premier League nhờ chiến thắng kịch tính 2-1 trước Arsenal. Tuy nhiên, thay vì chắt chiu cơ hội, "The Citizens" vừa đánh rơi điểm trước Everton ở vòng đấu mà "Pháo thủ" thắng đậm Fulham 3-0.

Man City (phải) đánh mất thế chủ động trong cuộc đua Premier League sau trận hòa Everton (Ảnh: Man City FC)

Trên thực tế, Man City có khởi đầu tương đối thuận lợi. Họ kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 1 và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số của Jeremy Doku. Với cách vận hành quen thuộc, nửa xanh thành Manchester tưởng như đã nắm chắc chiến thắng quan trọng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal.

Thế nhưng, sau giờ nghỉ, hệ thống phòng ngự của "The Citizens" bộc lộ nhiều vấn đề. Sự hớ hênh của trung vệ Marc Guehi khiến Man City phải trả giá bằng pha lập công gỡ hòa của Thierno Barry ở phút 68. Hơn 10 phút tiếp theo, tỉ số được nâng lên 3-1 cho Everton. May mắn thay, Erling Haaland đã rút ngắn tỉ số ngay sau đó, và Jeremy Doku giữ lại 1 điểm cho đội bóng thành Manchester nhờ bàn thắng phút 90+7.

Sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự

Theo thống kê, Man City (cùng Tottenham và Newcastle) là những đội rơi điểm nhiều nhất Ngoại hạng Anh kể từ đầu năm dù dẫn trước trong hiệp 1. Đáng chú ý, đoàn quân HLV Pep Guardiola phải tung ra 21 cú dứt điểm, gấp rưỡi so với Everton, mới có thể gỡ hòa dù họ cầm bóng tới 76%.

Arsenal đứng trước cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi (Ảnh: Arsenal FC)

Điều này cho thấy khả năng chuyển hóa cơ hội của các chân sút Man City chưa cao. Ngoài ra, những sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự thường xuyên khiến "The Citizens" đánh mất lợi thế dẫn bàn. Trong trận "chung kết" sớm tháng trước, Arsenal có bàn gỡ hòa nhờ pha xử lý vụng về của thủ thành Gianluigi Donnarumma.

Sau trận hòa Everton, số điểm tối đa mà Man City có được mùa này là 83. Như vậy, Arsenal (hiện đang có 76 điểm) chỉ cần toàn thắng 3 trận còn lại sẽ chắc chắn giành chức vô địch. Lịch thi đấu cũng ủng hộ thầy trò HLV Mikel Arteta hơn khi cả West Ham, Burnley và Crystal Palace đều nằm trong top 6 đội cuối bảng. Ngược lại, 3 trong số 4 đối thủ còn lại của Man City đang thuộc top 7.

Lợi thế nhỏ đối với đoàn quân HLV Pep Guardiola là họ có đến 3 trận sân nhà (gặp Brentford, Crystal Palace và Aston Villa). Trong khi đó, Arsenal chỉ còn màn chạm trán Burnley được thi đấu tại Emirates.

Rạng sáng 6-5, nếu "Pháo thủ" vượt qua Atletico Madrid để tiến vào chung kết Champions League, cả Man City và Arsenal đều phải căng mình trên 2 đấu trường với lịch thi đấu dày đặc. Lúc này, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sẽ không còn là đội nào thi đấu thăng hoa hơn, mà là đội nào bền sức hơn.


