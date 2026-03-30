Thời sự

Bé 4 tuổi lạc trên đồi cả đêm vì gặp chó sủa khi qua nhà hàng xóm

Q.Nhật

(NLĐO) - Trong lúc qua nhà hàng xóm chơi, cháu bé 4 tuổi gặp chó sủa nên sợ hãi chạy lên khu đồi gần đó. Lực lượng chức năng đã xuyên đêm đi tìm kiếm nạn nhân.

Sáng 30-3, lãnh đạo UBND xã Lộc An, TP Huế xác nhận lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy cháu Lê Gia Ph. (SN 2021; con của bà Lê Thị Phương Thảo, trú thôn Bạch Thạch, xã Lộc An) sau vài giờ mất tích.

Bé 4 tuổi lạc trên đồi cả đêm vì gặp chó sủa khi qua nhà hàng xóm - Ảnh 1.

Cháu bé được tìm thấy, bàn giao cho gia đình.

Cháu Ph. được tìm thấy vào lúc 1 giờ sáng nay ở khu đồi sau vườn nhà hàng xóm, cách nhà ở của mình không xa. Vào thời điểm được tìm thấy, cháu bé bị hoảng loạn, tình trạng sức khỏe trước mắt thấy bình thường, không bị thương. Lực lượng công an, quân sự xã Lộc An đã bàn giao cháu lại cho gia đình ngay sau đó.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 29-3, cháu Ph., (có biểu hiện thiểu năng) đi sang nhà hàng xóm chơi nhưng gặp chó sủa nên sợ hãi, chạy lên khu đồi gần đó. Thấy con đi chơi mãi không về, gia đình phát hiện cháu mất tích liền thông báo để bà con hàng xóm đi tìm, đồng thời thông báo rộng rãi để nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng.

Chính quyền xã Lộc An đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp với Cảnh sát PCCC & CHCN Công an TP Huế và bà con hàng xóm tỏa ra nhiều hướng để tìm kiếm và đã tìm thấy cháu bé.

8 người Việt gặp nạn tại Nhật Bản, 1 người tử vong, 3 người mất tích

8 người Việt gặp nạn tại Nhật Bản, 1 người tử vong, 3 người mất tích

