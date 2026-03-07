HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Malaysia hết cơ hội lật ngược tình thế

HOÀNG HIỆP - TƯỜNG PHƯỚC

Sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao về vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", đội tuyển Malaysia vẫn chưa "tâm phục khẩu phục"

Tối 5-3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Theo đó, hầu hết án phạt được giữ nguyên, ngoại trừ việc nhóm tuyển thủ liên quan vẫn được phép tập luyện tại các CLB chủ quản.

FAM vẫn có thể tiếp tục kháng cáo

Đến trưa 6-3, FAM lên tiếng không hài lòng với kết quả trên. Theo thông báo chính thức từ cơ quan này, FAM hoàn toàn tôn trọng thẩm quyền của CAS song phán quyết "rất đáng thất vọng". Trên thực tế, Malaysia vẫn có thể theo đuổi con đường pháp lý cuối cùng nằm ngoài hệ thống quản lý thể thao.

Cụ thể, trụ sở CAS tọa lạc tại TP Lausanne - Thụy Sĩ. Vì vậy, mọi phán quyết của cơ quan này vẫn chịu sự giám sát của hệ thống tư pháp Thụy Sĩ. Dù CAS là cấp xét xử cuối cùng trong hệ thống thể thao quốc tế, FAM hoàn toàn có quyền đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT).

Tuy nhiên, đây không phải là một phiên kháng cáo theo nghĩa thông thường. SFT không xem xét lại nội dung vụ việc, cũng không đánh giá lại bằng chứng hay mức độ vi phạm. Thay vào đó, họ chỉ kiểm tra liệu quy trình xét xử của CAS có bảo đảm tính công bằng hay không, có xung đột lợi ích giữa các thành viên trong hội đồng hay không.

Theo thống kê, SFT từng tiếp nhận khoảng 6% tổng số vụ án đã được xét xử tại CAS và có đến 90% trong số đó, tòa án Thụy Sĩ không thay đổi phán quyết của tổ chức này. Điều đó cho thấy khả năng đảo ngược kết quả tại SFT là rất hạn chế.

Hiện tại, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiếp nhận kết quả từ CAS và Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của tổ chức này sẽ xem xét trước khi đưa ra phán quyết chính thức. Bởi lẽ, CAS không trực tiếp định đoạt kết quả các trận đấu mà 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" từng tham gia, trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về AFC.

Malaysia hết cơ hội lật ngược tình thế - Ảnh 1.

Tuyển Malaysia gần như không còn cơ hội dù vẫn còn đường kháng cáo. Ảnh: AFC

Theo thông lệ của LĐBĐ thế giới (FIFA) và AFC, tuyển Malaysia gần như bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù vậy, FAM vẫn có thể tiếp tục kháng cáo quyết định của AFC. Tổng Thư ký AFC Seri Windsor John Paul cho biết: "Có một quy trình rõ ràng cần tuân theo. Một khi ủy ban của chúng tôi đưa ra quyết định, FAM vẫn có quyền kháng cáo. Chúng tôi nghĩ họ sẽ không chấp nhận kết quả ban đầu và sẽ khiếu nại lên cấp cao hơn, bao gồm cả việc quay lại CAS nếu họ thấy cần thiết".

Như vậy, vụ việc nhập tịch trái phép của bóng đá Malaysia có thể vẫn chưa kết thúc sau phán quyết của CAS. Tuy nhiên, việc kéo dài tranh chấp pháp lý sẽ khiến FAM chịu áp lực lớn từ dư luận. Và với kết quả kháng cáo tại CAS, cơ hội để Malaysia "lội ngược dòng" là rất hẹp.

Chờ phán quyết cuối cùng của AFC

Đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nếu AFC ra phán quyết, áp dụng án phạt trừ điểm, xử đội tuyển Malaysia thua ở 2 trận đấu đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định ở vòng loại. Điều này sắp trở thành hiện thực khi CAS đã bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" vào chiều tối 5-3. Hình thức kỷ luật dành cho các cầu thủ nhập tịch sai quy định đã được điều chỉnh nhưng họ vẫn phải tiếp tục chịu án cấm thi đấu thêm 8 tháng.

Hiện tại, CAS mới chỉ thông báo phần quyết định chính của phán quyết, còn toàn bộ bản giải thích chi tiết về cơ sở pháp lý và lập luận của tòa vẫn chưa được công bố. Vì vậy, FAM cho biết sẽ đưa ra bình luận cụ thể hơn sau khi xem xét đầy đủ nội dung của phán quyết.

CAS bác đơn kháng cáo đồng nghĩa với việc các án phạt mà FIFA từng áp đặt hồi tháng 12-2025 đối với FAM và các cầu thủ liên quan vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, AFC sẽ dựa trên những phán quyết cuối cùng từ CAS và FIFA để quyết định cơ hội tham dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia.

Giới chuyên gia nhận định AFC có thể áp dụng hình thức kỷ luật trừ điểm, xử thua đội tuyển Malaysia ở 2 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027, tương tự như Ủy ban Kỷ luật FIFA đã từng hủy kết quả các trận giao hữu của đội tuyển này trước Cape Verde, Singapore và Palestine trong dịp FIFA Days 2025. Theo đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận đấu này vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Nếu tuyển Malaysia bị AFC xử thua ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ giành ngôi nhất bảng F, hơn đội xếp sau 6 điểm và chính thức đoạt tấm vé tham dự vòng chung kết giải đấu diễn ra ở Ả Rập Saudi. Lúc đó, màn tái đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Thiên Trường thuộc lượt trận cuối cùng của bảng F vào ngày 31-3 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Tuy nhiên, trước khi AFC có quyết định cuối cùng cũng như án phạt chính thức đối với tuyển Malaysia, thầy trò ông Kim Sang-sik cũng cần có màn trình diễn mãn nhãn khán giả nhà để khép lại vòng loại Asian Cup 2027 một cách thuyết phục.

Trong bối cảnh các cầu thủ Malaysia đang sụt giảm tinh thần thi đấu, lực lượng hao hụt sức mạnh vì không còn dàn cầu thủ nhập tịch "lậu", tuyển Việt Nam với lợi thế sân nhà sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng, thậm chí với tỉ số đậm. 

HLV Kim Sang-sik đang sở hữu lực lượng hùng hậu khi các tài năng trẻ đã trưởng thành qua Giải U23 châu Á 2026 và nhiều trụ cột đang lấy lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, gồm: chân sút Nguyễn Xuân Son, hậu vệ Đoàn Văn Hậu…

Malaysia hết cơ hội lật ngược tình thế - Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo