HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh nhi được hỗ trợ ăn ở miễn phí tại "Ngôi nhà chung"

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Ngôi nhà là nơi lưu trú tiện nghi kèm theo các bữa ăn cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày

Ngày 10-10, Quỹ Ngôi nhà Cộng đồng RMHC Việt Nam (Ronald McDonald House Charities) chính thức ra mắt Ngôi nhà chung đầu tiên tại Việt Nam miễn phí dành cho gia đình bệnh nhi. 

Ngôi nhà tọa lạc tại số 496 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt (TP HCM), gần Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố và Trung tâm Truyền máu Huyết học TP HCM. 

TP HCM: Bệnh nhi được bố trí ăn ở miễn phí ở một biệt thự - Ảnh 1.

Ngôi nhà cung cấp nơi lưu trú tiện nghi kèm theo các bữa ăn cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày

Công trình được xây dựng với mục tiêu cung cấp miễn phí nơi lưu trú an toàn, sạch sẽ và tiện nghi kèm theo các bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ dành cho các gia đình bệnh nhi từ 0 đến dưới 15 tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Ngôi nhà có khả năng đón tiếp tối đa 15 gia đình cùng lúc, mỗi phòng được trang bị đầy đủ tiện ích cơ bản. Ngoài ra, còn có khu sinh hoạt chung, bếp ăn, phòng khách và khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, tạo không gian gần gũi, thân thiện cho các gia đình trong thời gian lưu trú.

TP HCM: Bệnh nhi được bố trí ăn ở miễn phí ở một biệt thự - Ảnh 2.

Công trình này không chỉ là nơi giúp phụ huynh yên tâm chăm sóc con mà còn là mô hình hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng vật chất và tinh thần cho các gia đình bệnh nhi

Tại buổi ra mắt, TS-BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cho biết bệnh viện đã đi vào hoạt động được 8 năm. Đây là một chặng đường chưa dài nhưng đủ để khẳng định nỗ lực không ngừng của đội ngũ y-bác sĩ trong việc chăm sóc và điều trị cho trẻ em. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhi, trong đó có đến 25% là các ca nặng, nguy kịch.

TP HCM: Bệnh nhi được bố trí ăn ở miễn phí ở một biệt thự - Ảnh 3.

Đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm tại "Ngôi nhà chung"

Nhiều gia đình từ các tỉnh xa, điều kiện kinh tế khó khăn, phải tạm gác công việc để ở lại chăm con trong suốt quá trình điều trị. "Chính vì vậy, công trình này không chỉ là nơi giúp phụ huynh yên tâm chăm sóc con mà còn là mô hình hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng vật chất và tinh thần cho các gia đình bệnh nhi" - ông Bình chia sẻ.

Tại Việt Nam, RMHC được thành lập năm 2021, trực thuộc sự quản lý của Bộ Nội vụ với sứ mệnh tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và hỗ trợ các mô hình chăm sóc – dịch vụ y tế căn bản, lấy gia đình và trẻ em làm trọng tâm.

Tin liên quan

Bệnh viện chi hơn 2 tỉ đồng tổ chức Trung thu cho bệnh nhi

Bệnh viện chi hơn 2 tỉ đồng tổ chức Trung thu cho bệnh nhi

(NLĐO) - Hơn 2.000 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương đón Trung thu ấm áp với hội chợ, biểu diễn nghệ thuật và nhận nhiều phần quà ý nghĩa.

Mang ấm áp trung thu vào bệnh viện cho bệnh nhi ung thư

(NLĐO)- Những phần quà trung thu giản dị được trao đến tận giường bệnh như là lời động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhi đang điều trị ung thư.

Xạ trị proton: Cơ hội sống cho bệnh nhi ung thư và người có khối u phức tạp

(NLĐO) - Sử dụng phương pháp xạ trị proton mang lại lợi ích to lớn cho các bệnh nhi ung thư và những trường hợp khối u phức tạp.

bệnh viện trẻ em bệnh nhi hỗ trợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo