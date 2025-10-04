Bệnh viện chi hơn 2 tỉ đồng tổ chức Trung thu cho bệnh nhi

Sáng 4-10, hàng ngàn bệnh nhi đã được tham gia chương trình "Trung thu yêu thương" do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức.

Một bệnh nhi tham gia Trung thu tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 4-10

Tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở y tế có số lượng trẻ em khám và điều trị nhiều nhất, với gần 5.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày và khoảng 2.000 bệnh nhi nội trú, nhiều em đang chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Ông Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết năm nay, Ban tổ chức đã dồn nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho hơn 2.000 bệnh nhi và gia đình đón Trung thu tại viện một cách chu đáo, ấm cúng.

Các bé được tham gia Hội chợ miễn phí với 44 gian hàng gồm đồ chơi, gấu bông, balo, bánh trung thu, sách vở, đèn lồng, sữa… và các khu trải nghiệm như tô tượng, làm đèn trung thu, trò chơi dân gian.

Ông Phương cho biết thêm trước đó, ngày 1-10, các em và gia đình còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật với các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật đặc sắc. Mỗi năm, bệnh viện đều đổi mới quà tặng và hoạt động để chương trình thêm phong phú, mang đến nhiều bất ngờ cho các bé.

Bệnh viện tổ chức “Trung thu yêu thương”, trao quà cho hàng ngàn bệnh nhi

Ngoài ra, Phòng Công tác xã hội cũng kết nối các nhà hảo tâm trang trí 12 mâm cỗ Trung thu tại các khoa, phòng, tạo không khí ấm áp, rộn ràng sắc màu, giúp các bệnh nhi phần nào cảm nhận được niềm vui đoàn viên ngay trong thời gian điều trị.

Theo ông Phương, ước tính, tổng kinh phí tổ chức chương trình năm nay khoảng 2,1 tỉ đồng, tăng so với mức 1,7 tỉ đồng năm 2024, bao gồm quà tặng, hiện vật, hoạt động nghệ thuật và vui chơi.

Bên cạnh quà tặng động viên, bệnh viện đã vận động hỗ trợ vật chất từ 15-9 đến 3-10 cho gần 600 bệnh nhi khó khăn, gồm viện phí, thuốc men, tiền mặt, suất cơm cháo...

"Chương trình không chỉ mang đến niềm vui Trung thu, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm hy vọng cho các bệnh nhi trong hành trình điều trị"- ông Phương chia sẻ.

Hình ảnh tại các gian hàng tặng quà miễn phí cho các bệnh nhân nhi

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, ông Thức gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bệnh nhi, mong các cháu mau khỏe mạnh, để đón Tết Trung thu năm 2025 thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức tặng quà, động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo Thứ trưởng, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ưu tiên dành mọi nguồn lực đầu tư cho trẻ em. Ngành y tế đã và đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của trẻ em, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng.

"Mọi nỗ lực đó đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là giúp các cháu được khỏe mạnh, an toàn và phát triển toàn diện"- Thứ trưởng Thức nói.