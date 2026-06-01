Bệnh viện Nhi Trung ương đưa cơ sở 2 vào hoạt động

Sáng 1-6, đúng dịp Quốc tế thiếu nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, TP Hà Nội.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động sáng 1-6. Ảnh: Quỳnh Chi

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết công trình có ý nghĩa đặc biệt trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, nhất là cơ sở chính của Bệnh viện Nhi Trung ương trong nội thành Hà Nội.

Đồng thời, dự án tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh trong môi trường thuận lợi, an toàn và chất lượng hơn.

Theo Bộ trưởng, việc đưa cơ sở mới vào hoạt động sẽ giúp người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế, giảm tình trạng quá tải và thời gian chờ khám kéo dài. Bà yêu cầu bệnh viện bảo đảm chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở tương đương nhau, trong đó cơ sở 2 cần phát huy lợi thế hạ tầng, trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng điều trị.

Bộ trưởng cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục chuẩn hóa quy trình vận hành, bố trí đầy đủ nhân lực chất lượng cao, phát triển chuyên khoa sâu về nhi, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường hợp tác quốc tế.

GS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị liên tục tăng trong nhiều năm qua khiến cơ sở chính thường xuyên quá tải.

Từ thực tiễn này, Chính phủ đã quyết định đầu tư xây dựng cơ sở 2 nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực tiếp nhận và giúp thêm nhiều trẻ em tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở chính mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của Bệnh viện Nhi Trung ương trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2

Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, hệ thống quản lý, quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm chất lượng để cơ sở mới hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu tiên.

Dự án được khởi công năm 2023 trên diện tích gần 6 ha, tổng mức đầu tư hơn 880 tỉ đồng. Giai đoạn đầu, bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú với 11 khoa lâm sàng cùng các đơn vị cận lâm sàng và chức năng cần thiết.

Mỗi ngày, cơ sở có thể tiếp nhận 1.000-1.500 lượt khám ngoại trú. Hệ thống hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị hiện đại được kỳ vọng nâng cao năng lực khám chữa bệnh, cấp cứu, hồi sức và điều trị chuyên sâu cho trẻ em.