Bí mật đằng sau bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An viral trên mạng xã hội

Ngày 8-5, bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" thu hút sự quan tâm của rất nhiều người xem, viral trên các trang mạng xã hội.

Bức ảnh được cho là chụp phía Bắc cây cầu vượt cửa biển Thuận An ở phường Thuận An, TP Huế và cho thấy nó dốc dựng đứng tưởng chừng như xe cộ rất khó chạy qua.

Bức ảnh "Cầu vượt dốc đứng" Thuận An của nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Anh Tuấn chụp bằng ống kính tele 1.200 mm theo trục dọc của cầu. Ảnh: Hồ Ngọc Anh Tuấn.

Trong bức ảnh này có rất nhiều phương tiện ô tô, xe máy di chuyển. Bức ảnh cầu vượt cửa biển Thuận An gây bão mạng vì trông cao vút như một ngọn núi. Nhiều người còn ví vui rằng Huế đã có "dốc đứng tử thần" chẳng kém cầu Eshima Ohashi ở Nhật. Nhiều người bình luận đây là ảnh AI, có ghép thêm xe cộ qua lại.

Vị trí và hướng đứng chụp của nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Anh Tuấn để tạo ra bức ảnh "cầu vượt dốc đứng".

Nhiếp ảnh gia tại Huế là Hồ Ngọc Anh Tuấn, tác giả của bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" khẳng định đây là tác phẩm anh chụp, không cắt ghép, không dùng AI.

Anh cho biết khoảnh khắc này được ghi lại ngày 1-5, sau một ngày cầu vượt cửa biển Thuận An được thông xe. "Tôi thường chạy về canh chụp mặt Trăng và mặt Trời ở cầu vượt cửa biển Thuận An rất nhiều lần nên đã phát hiện góc chụp dựng đứng như vậy. Nhưng hôm thông xe 30-4 thì thiết bị nhân đôi tiêu cự đặt hàng vẫn chưa về đến Huế. Đến ngày hôm sau thì mới nhận được thiết bị thì mới thực hiện được góc ảnh này" – anh chia sẻ.

Bức ảnh do anh Tuấn tạo ra với tiêu cự ống kính 900 mm, đứng lệch 100 m. Ảnh: Hồ Ngọc Anh Tuấn

Theo anh Tuấn, vị trí chụp nằm cách cầu vượt khoảng 3,5 km và đúng theo trục hướng của Đông - Tây của cây cầu. Nhiếp ảnh gia sử dụng ống kính tiêu cự 600 mm, đồng thời gắn thêm thiết bị nhân đôi tiêu cự để nâng lên thành 1.200 mm.

Nhờ hiệu ứng nén phối cảnh của ống kính tele cùng góc chụp đặc biệt, cầu vượt cửa biển Thuận An hiện lên trong ảnh với cảm giác dựng đứng. "Nếu dùng tiêu cự phổ biến từ 35 mm đến 70 mm góc nhìn sẽ gần giống với mắt người hơn" – anh Tuấn lý giải thêm.

Bức ảnh dùng ống kính có tiêu cự 600 mm, đứng lệch khoảng 100 m so với trục dọc của cầu sẽ được góc chụp này. Ảnh: Hồ Ngọc Anh Tuấn

Một kỹ sư trực tiếp chỉ huy xây dựng công trình cầu vượt cửa biển Thuận An khẳng định độ dốc cây cầu này không dựng đứng như bức ảnh. Theo thiết kế, cầu dài 2,36 km, bề rộng từ 20 m đến 23,5 m, có thiết kế dây văng nhịp chính, thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế.

Thực tế bằng mắt thường cầu không phải dốc đứng như bức ảnh được sử dụng ống kính tiêu cự 1.200 mm tạo ra.

Theo thiết kế, cầu có 50 trụ và 2 mố cầu ở hai đầu bằng bê tông cốt thép, trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính 0,8 m, 1,2m và 1,5m; 2m đối với các trụ chính và trụ nhịp dầm Extradosed. Kết cấu phần trên bao gồm 6 nhịp từ T1 đến T6 ở phía Bắc cầu được đúc trên đà giáo, 2 liên đúc hẫng; nhịp chính Extradosed có chiều dài 120 m, 218m và 120m cùng với 36 nhịp Super T.

Cầu bắt đầu từ mố trụ M1 với độ cao 4,916 m và kết thúc ở mố M2 cao 7,356 m, giữa cầu cao độ 45,5 m; độ dốc dọc của cầu nhỏ nhất là 2,5%, tương đương cứ 100m cầu cao thêm 2,5 m; lớn nhất là 4%, tương đương 100 m cao thêm 4 m.

Tuy nhiên, cầu thiết kế không phải là độ dốc đều mà có đoạn "đường cong đứng lõm". Theo đó, ở phía Bắc cầu "đường cong đứng lõm" nằm ở trụ T21 đến trụ T23; ở phía Nam cầu là từ trụ T30-T32 đều có chiều dài bằng nhau là hơn 74,8m. Nghĩa là độ cao của cầu ở đoạn này chững lại. Tiếp sau hai đoạn "đường cong đứng lõm" này thì cầu tiếu tục cao lên ở giữa 3 nhịp chính Extradosed với tổng chiều dài 458m và độ cao nhất của cầu nằm ở giữa này.