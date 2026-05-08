Bí mật đằng sau bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An viral trên mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Bí mật đằng sau bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An viral trên mạng xã hội

Quang Nhật

(NLĐO) - Bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An viral trên mạng xã hội có phải do AI tạo ra? Tác giả bức ảnh lý giải cách chụp. Sự thật độ dốc cây cầu bao nhiêu?

Ngày 8-5, bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" thu hút sự quan tâm của rất nhiều người xem, viral trên các trang mạng xã hội. 

Bức ảnh được cho là chụp phía Bắc cây cầu vượt cửa biển Thuận An ở phường Thuận An, TP Huế và cho thấy nó dốc dựng đứng tưởng chừng như xe cộ rất khó chạy qua.

Bí mật đằng sau bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An tạo viral trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Bức ảnh "Cầu vượt dốc đứng" Thuận An của nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Anh Tuấn chụp bằng ống kính tele 1.200 mm theo trục dọc của cầu. Ảnh: Hồ Ngọc Anh Tuấn.

Trong bức ảnh này có rất nhiều phương tiện ô tô, xe máy di chuyển. Bức ảnh cầu vượt cửa biển Thuận An gây bão mạng vì trông cao vút như một ngọn núi. Nhiều người còn ví vui rằng Huế đã có "dốc đứng tử thần" chẳng kém cầu Eshima Ohashi ở Nhật. Nhiều người bình luận đây là ảnh AI, có ghép thêm xe cộ qua lại.

Bí mật đằng sau bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An tạo viral trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Vị trí và hướng đứng chụp của nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Anh Tuấn để tạo ra bức ảnh "cầu vượt dốc đứng".

Nhiếp ảnh gia tại Huế là Hồ Ngọc Anh Tuấn, tác giả của bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" khẳng định đây là tác phẩm anh chụp, không cắt ghép, không dùng AI.

Anh cho biết khoảnh khắc này được ghi lại ngày 1-5, sau một ngày cầu vượt cửa biển Thuận An được thông xe. "Tôi thường chạy về canh chụp mặt Trăng và mặt Trời ở cầu vượt cửa biển Thuận An rất nhiều lần nên đã phát hiện góc chụp dựng đứng như vậy. Nhưng hôm thông xe 30-4 thì thiết bị nhân đôi tiêu cự đặt hàng vẫn chưa về đến Huế. Đến ngày hôm sau thì mới nhận được thiết bị thì mới thực hiện được góc ảnh này" – anh chia sẻ.

Bí mật đằng sau bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An tạo viral trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Bức ảnh do anh Tuấn tạo ra với tiêu cự ống kính 900 mm, đứng lệch 100 m. Ảnh: Hồ Ngọc Anh Tuấn

Theo anh Tuấn, vị trí chụp nằm cách cầu vượt khoảng 3,5 km và đúng theo trục hướng của Đông - Tây của cây cầu. Nhiếp ảnh gia sử dụng ống kính tiêu cự 600 mm, đồng thời gắn thêm thiết bị nhân đôi tiêu cự để nâng lên thành 1.200 mm.

Nhờ hiệu ứng nén phối cảnh của ống kính tele cùng góc chụp đặc biệt, cầu vượt cửa biển Thuận An hiện lên trong ảnh với cảm giác dựng đứng. "Nếu dùng tiêu cự phổ biến từ 35 mm đến 70 mm góc nhìn sẽ gần giống với mắt người hơn" – anh Tuấn lý giải thêm.

Bí mật đằng sau bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An tạo viral trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Bức ảnh dùng ống kính có tiêu cự 600 mm, đứng lệch khoảng 100 m so với trục dọc của cầu sẽ được góc chụp này. Ảnh: Hồ Ngọc Anh Tuấn

Một kỹ sư trực tiếp chỉ huy xây dựng công trình cầu vượt cửa biển Thuận An khẳng định độ dốc cây cầu này không dựng đứng như bức ảnh. Theo thiết kế, cầu dài 2,36 km, bề rộng từ 20 m đến 23,5 m, có thiết kế dây văng nhịp chính, thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế.

Bí mật đằng sau bức ảnh "cầu vượt dốc đứng" Thuận An tạo viral trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Thực tế bằng mắt thường cầu không phải dốc đứng như bức ảnh được sử dụng ống kính tiêu cự 1.200 mm tạo ra.

Theo thiết kế, cầu có 50 trụ và 2 mố cầu ở hai đầu bằng bê tông cốt thép, trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính 0,8 m, 1,2m và 1,5m; 2m đối với các trụ chính và trụ nhịp dầm Extradosed. Kết cấu phần trên bao gồm 6 nhịp từ T1 đến T6 ở phía Bắc cầu được đúc trên đà giáo, 2 liên đúc hẫng; nhịp chính Extradosed có chiều dài 120 m, 218m và 120m cùng với 36 nhịp Super T.

Cầu bắt đầu từ mố trụ M1 với độ cao 4,916 m và kết thúc ở mố M2 cao 7,356 m, giữa cầu cao độ 45,5 m; độ dốc dọc của cầu nhỏ nhất là 2,5%, tương đương cứ 100m cầu cao thêm 2,5 m; lớn nhất là 4%, tương đương 100 m cao thêm 4 m.

Tuy nhiên, cầu thiết kế không phải là độ dốc đều mà có đoạn "đường cong đứng lõm". Theo đó, ở phía Bắc cầu "đường cong đứng lõm" nằm ở trụ T21 đến trụ T23; ở phía Nam cầu là từ trụ T30-T32 đều có chiều dài bằng nhau là hơn 74,8m. Nghĩa là độ cao của cầu ở đoạn này chững lại. Tiếp sau hai đoạn "đường cong đứng lõm" này thì cầu tiếu tục cao lên ở giữa 3 nhịp chính Extradosed với tổng chiều dài 458m và độ cao nhất của cầu nằm ở giữa này.

Tin liên quan

Công an khuyến cáo "nóng" việc dừng, đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để check-in

Công an khuyến cáo "nóng" việc dừng, đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để check-in

(NLĐO) - Rất nhiều trường hợp đậu đỗ ô tô, xe máy trên cầu vượt cửa biển Thuận An để check in, công an khuyến cáo tài xế nên chấp hành các quy định.

Thông xe cầu vượt cửa biển, Huế tiết lộ thêm dự án khiến người dân vui mừng

(NLĐO) - Đường ven biển và cầu vượt cửa biển thông xe đã thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng sau nhiều năm đợi chờ; một dự án khác cũng vừa được phê duyệt

Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung

(NLĐO) - Các nhà thầu nỗ lực thi công, đảm bảo tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An.

mạng xã hội cầu vượt Viral cầu vượt biển Hiệu ứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo