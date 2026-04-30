Thời sự

Thông xe cầu vượt cửa biển, Huế tiết lộ thêm dự án khiến người dân vui mừng

(NLĐO) - Đường ven biển và cầu vượt cửa biển thông xe đã thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng sau nhiều năm đợi chờ; một dự án khác cũng vừa được phê duyệt

Sáng 30-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế đã tiến hành tháo dỡ các "chướng ngại vật", chính thức thông xe dự án đường bộ ven biển và cầu vượt qua cửa biển Thuận An (giai đoạn 1), đoạn từ cầu Tam Giang đến điểm giao với đường Hồ Văn Đỗ ở phường Thuận An.

Thông xe cầu Thuận An: Dự án giao thông lớn nhất miền trung chính thức hoàn thành - Ảnh 1.

Cầu vượt cửa biển Thuận An.

Không diễn ra như kế hoạch với những nghi lễ, đại biểu đến dự nhưng rất đông người dân đổ về để tận mắt chiêm ngưỡng cây cầu này sau bao năm đợi chờ. 

Thông xe cầu Thuận An: Dự án giao thông lớn nhất miền trung chính thức hoàn thành - Ảnh 2.

Sau hơn một thế kỷ, hai ngôi làng ở cửa biển Thuận An đã được nối liền khi cây cầu hiện đại được xây dựng hoàn thành.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, vào cuối thể kỷ XVII, mưa bão đã mở ra một con lạch nhỏ nằm giữa 2 làng Thai Dương Thượng hạ giáp và Thai Dương Thượng thượng giáp, đều thuộc phường Thuận An ngày nay. Năm 1909, đợt mưa lũ lịch sử đã làm con lạch này mở rộng hơn, tạo thành cửa biển mới là cửa Thuận An bây giờ. 

Thông xe cầu Thuận An: Dự án giao thông lớn nhất miền trung chính thức hoàn thành - Ảnh 3.

Sáng 30-4, rất đông người về chiêm ngưỡng cây cầu.

Vì vậy, cây cầu vượt cửa biển được cho là lớn nhất miền Trung được hoàn thành, cho phép lưu thông đã nối liền 2 ngôi làng lại với nhau sau hơn một thế kỷ chia cắt.

Thông xe cầu Thuận An: Dự án giao thông lớn nhất miền trung chính thức hoàn thành - Ảnh 4.

Một nhóm bạn trẻ check in trên cầu vượt cửa biển Thuận An.

Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) có tổng chiều dài gần 7,8 km, đi qua địa bàn phường Thuận An. Trong đó, riêng cầu vượt qua cửa biển Thuận An dài 2,36 km, bề rộng từ 20 m đến 23,5 m, có thiết kế dây văng.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Huế, với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Đến nay, nguồn vốn đã bố trí khoảng 2.483 tỉ đồng, lũy kế giải ngân đạt trên 2.230 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, dự án tiếp tục triển khai hoàn thiện thảm bê tông nhựa lớp thứ 2 đoạn đường 1B phía Nam cầu; thi công đoạn dài khoảng 200 m từ đường Hồ Văn Đỗ đến nút giao Quốc lộ 49 để chính thức hoàn thành dự án, đưa công trình vào sử dụng.

Thông xe cầu Thuận An: Dự án giao thông lớn nhất miền trung chính thức hoàn thành - Ảnh 5.

Khu vực sát biển sẽ được xây dựng công viên văn hoá đa năng biển Thuận An.

Trong khi đó, TP Huế vừa phê duyệt đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, với tổng vốn gần 117,85 tỷ đồng ở khu vực phía Nam cầu vượt cửa biển, tiếp giáp đường này.

Thông xe cầu Thuận An: Dự án giao thông lớn nhất miền trung chính thức hoàn thành - Ảnh 6.

Khu vực dự kiến xây quảng trường ven biển.

Mục tiêu trọng tâm là phát triển đô thị theo hướng mở rộng ra biển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, dự án hướng tới phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả quỹ đất ven biển, góp phần tăng nguồn thu từ du lịch, dịch vụ và bất động sản, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Thông xe cầu Thuận An: Dự án giao thông lớn nhất miền trung chính thức hoàn thành - Ảnh 7.

Phối cảnh quảng trường ven biển cạnh đường vừa mới thông xe ở Thuận An.

Dự án với tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 14,48 ha, trong đó khu vực xây dựng chính khoảng 1,42 ha. Điểm nhấn là khu trung tâm gồm quảng trường và hệ thống công viên đa chức năng. Tổng thể mặt bằng được chia thành 3 khu chức năng chính, gồm: khu quảng trường (khu A), công viên 1 (khu B) và công viên 2 (khu C), kết nối bằng hệ thống giao thông nội bộ và cầu đi bộ, điểm nhấn kiến trúc của toàn khu.

Quảng trường có diện tích hơn 5.000 m², được lát đá granite kết hợp mảng xanh, tích hợp hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước và tuyến kè bảo vệ dài khoảng 190 m. Đây sẽ là không gian mở hướng ra biển, phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương.

Hai khu công viên với tổng diện tích hơn 3.400 m² được bố trí các tiện ích như bãi đỗ xe, nhà dịch vụ, sân vườn nội bộ, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và nghỉ ngơi cho người dân, du khách.

Tin liên quan

Cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung đã xây xong, vì sao không thông xe?

(NLĐO) - Cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung đã xây dựng xong nhưng Hội đồng nghiệm thu nhà nước không thống nhất cho phép thông xe.

Chậm tiến độ 9 tháng, cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung bây giờ ra sao?

(NLĐO) - Cầu vượt cửa biển Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng phải gia hạn thời gian hoàn thành thêm 9 tháng, hiện bắt đầu thảm nhựa đoạn đường dẫn.

Sau 3 năm khởi công, cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung như thế nào?

(NLĐO) - Sau 3 năm thi công, cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đã hợp long, chuẩn bị thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2-9 và khánh thành vào cuối năm.

