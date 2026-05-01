Sáng 1-5, hàng trăm người dân và du khách đổ về cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) để chiêm ngưỡng công trình sau một ngày thông xe.

Ghi nhận trên cầu, nhiều người dừng lại chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc trước cây cầu dây văng hiện đại này. Điều đáng nói là không ít tài xế điều khiển ô tô, xe máy dừng đỗ ngay trên cầu, tập trung ở giữa nhịp chính để "check-in", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an phường Thuận An cho biết đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với tổ trật tự đô thị của UBND phường tiến hành tuần tra, nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe trên cầu nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian tới, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi dừng, đỗ xe trên cầu (trừ trường hợp khẩn cấp) là bị cấm. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt khá cao: ô tô từ 2–3 triệu đồng, xe máy từ 400.000–600.000 đồng; riêng trên cao tốc có thể lên tới 12–14 triệu đồng.

Cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (giai đoạn 1), dài gần 7,8 km. Trong đó, riêng cầu vượt dài 2,36 km, rộng 20–23,5 m, mỗi bên có hai làn đường cho xe chạy; ở giữa hai trụ chính có dải phân cách cứng, thiết kế dây văng.

Từ ngày 30-4, đoạn từ cầu Tam Giang đến điểm giao đường Hồ Văn Đỗ đã được cho phép lưu thông, thu hút đông người dân đến tham quan. Dự án vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục còn dang dở ở phần đường 1B phía Nam cầu vượt cửa biển.

Cầu vượt cửa biển Thuận An thông xe vào ngày 30-5 nên có rất nhiều người hiếu kỳ về chiêm ngưỡng, khá đông trường hợp dừng, đỗ xe giữa cầu trong ít phút để check in.

Đối với ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định có thể bị phạt tới 2-3 triệu đồng. Trong trường hợp gây tai nạn bị phạt từ 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.

Việc dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gây tai nạn thì tài xế ô tô có thể bị phạt tới 20-22 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

