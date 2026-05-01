Thời sự

Công an khuyến cáo "nóng" việc dừng, đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để check-in

Tin, ảnh; clip: Quang Nhật

(NLĐO) - Rất nhiều trường hợp đậu đỗ ô tô, xe máy trên cầu vượt cửa biển Thuận An để check in, công an khuyến cáo tài xế nên chấp hành các quy định.

Sáng 1-5, hàng trăm người dân và du khách đổ về cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) để chiêm ngưỡng công trình sau một ngày thông xe.

Ghi nhận trên cầu, nhiều người dừng lại chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc trước cây cầu dây văng hiện đại này. Điều đáng nói là không ít tài xế điều khiển ô tô, xe máy dừng đỗ ngay trên cầu, tập trung ở giữa nhịp chính để "check-in", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 1.

Rất nhiều phương tiện ô tô dừng, đỗ ngay giữa cầu để check in vào sáng 1-5.

Công an phường Thuận An cho biết đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng phối hợp với tổ trật tự đô thị của UBND phường tiến hành tuần tra, nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe trên cầu nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian tới, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi dừng, đỗ xe trên cầu (trừ trường hợp khẩn cấp) là bị cấm. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt khá cao: ô tô từ 2–3 triệu đồng, xe máy từ 400.000–600.000 đồng; riêng trên cao tốc có thể lên tới 12–14 triệu đồng.

Cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (giai đoạn 1), dài gần 7,8 km. Trong đó, riêng cầu vượt dài 2,36 km, rộng 20–23,5 m, mỗi bên có hai làn đường cho xe chạy; ở giữa hai trụ chính có dải phân cách cứng, thiết kế dây văng

Từ ngày 30-4, đoạn từ cầu Tam Giang đến điểm giao đường Hồ Văn Đỗ đã được cho phép lưu thông, thu hút đông người dân đến tham quan. Dự án vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục còn dang dở ở phần đường 1B phía Nam cầu vượt cửa biển.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 2.

Nhiều ô tô đỗ ngay giữa cầu để người trên xe xuống chụp ảnh.

Cầu vượt cửa biển Thuận An thông xe vào ngày 30-5 nên có rất nhiều người hiếu kỳ về chiêm ngưỡng, khá đông trường hợp dừng, đỗ xe giữa cầu trong ít phút để check in.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 3.

Giữa nhịp chính thiết kế dây văng hiện đại nên có rất đông người tới check in.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 4.

Nhiều người tranh thủ đỗ ô tô vài phút trên cầu để ghi lại khoảnh khắc của mình bên cây cầu.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 5.

Việc đỗ xe ngay trên cầu gây cản trở giao thông.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 6.

Đối với ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định có thể bị phạt tới 2-3 triệu đồng. Trong trường hợp gây tai nạn bị phạt từ 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 7.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 8.

Việc dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gây tai nạn thì tài xế ô tô có thể bị phạt tới 20-22 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 9.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 10.

Nhiều phương tiện dừng, đỗ ở trên cầu.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 11.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 12.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 13.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 14.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 15.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 16.

Công an khuyến cáo dừng đỗ xe trên cầu vượt cửa biển để đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh 17.

Công an phường Thuận An khuyến cáo người dân nên dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, tránh vi phạm.

 

CSGT bay flycam, camera AI bắt lỗi loạt tài xế dừng đỗ xe sai quy định

CSGT bay flycam, camera AI bắt lỗi loạt tài xế dừng đỗ xe sai quy định

(NLĐO)- Để xử lý các tài xế ô tô dừng, đỗ xe sai quy định, lực lượng CSGT đã sử dụng flycam, camera AI để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm

Vì sao đề xuất tăng thời gian cấm dừng, đỗ xe trên Quốc lộ 1?

(NLĐO) - Tình trạng xe dừng, đỗ từ 20 đến 22 giờ trên làn hỗn hợp Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Bình Phước đến vòng xoay An Sương, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Dừng đỗ xe ngắm cảnh trên cầu Thủ Thiêm 2 sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu

(NLĐO) – Sau 1 tuần thông xe, cầu Thủ Thiêm 2 đã thu hút nhiều người dân TP HCM đến ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, việc dừng đỗ xe trên cầu là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

