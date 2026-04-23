Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung

Tin, ảnh, clip: Quang Nhật

(NLĐO) - Các nhà thầu nỗ lực thi công, đảm bảo tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An.

Ngày 23-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế (gọi tắt là Ban QLDA) cho biết đã có văn bản gửi UBND thành phố và Sở Xây dựng về kế hoạch tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1.

Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung - Ảnh 1.

Cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36 km dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4.

Theo đó, lễ thông xe kỹ thuật dự kiến diễn ra vào lúc 6 giờ sáng 30-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026). Địa điểm tổ chức tại đầu mố M1 Hải Dương, phía Bắc cầu vượt cửa biển Thuận An.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn tuyến 1B Thuận An.

Để phục vụ buổi lễ, Ban QLDA kiến nghị trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ tạm thời cấm các phương tiện lưu thông từ đường Hồ Văn Đỗ (đoạn phía Nam cầu) lên cầu vượt cửa biển Thuận An nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung - Ảnh 2.

Dự kiến đến ngày 30-4, đoạn 1B phía Nam cầu vượt cửa biển sẽ hoàn thiện thảm bê tông nhựa lớp thứ nhất.

Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) có tổng chiều dài gần 7,8km, đi qua địa bàn phường Thuận An. Trong đó, riêng cầu vượt qua cửa biển Thuận An dài 2,36km, bề rộng từ 20 m đến 23,5 m.

Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung - Ảnh 3.

Bê tông nhựa lớp thứ nhất ở tuyến 1B đã được thảm gần tới đoạn giao với đường Hồ Văn Đỗ.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Huế với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Đến nay, nguồn vốn đã bố trí hơn 2.483 tỉ đồng, lũy kế giải ngân đạt trên 2.230 tỉ đồng.

Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung - Ảnh 4.

Công nhân thổi bụi chuẩn bị thảm bê tông nhựa lớp thứ nhất. Ảnh chụp trưa 23-4.

Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện vẫn còn 4 hộ dân ở đoạn cuối tuyến, từ đường Hồ Văn Đỗ đến nút giao Quốc lộ 49, chưa bàn giao mặt bằng. Dự kiến việc bàn giao sẽ hoàn tất trước ngày 30-4.

Tiết lộ kế hoạch thông xe cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung - Ảnh 5.

Thi công vỉa hè đoạn tuyến 1B.

Theo Ban QLDA, đến thời điểm này, công trình cầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn phân làn. Đối với đoạn tuyến 1A phía Hải Dương, các hạng mục gồm thảm bê tông nhựa, điện chiếu sáng, biển báo và sơn phân làn đã hoàn tất.

Ở đoạn tuyến 1B phía Thuận An, toàn bộ phần thảm bê tông nhựa hai lớp, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè và hệ thống thoát nước dọc đoạn 300m sau mố M2 cũng đã hoàn thiện.

Hiện các đơn vị đang tập trung thi công đoạn từ 300m sau mố M2 đến nút giao đường Hồ Văn Đỗ. Dự kiến trước ngày 30-4 sẽ hoàn thành lớp bê tông nhựa thứ nhất, hệ thống điện chiếu sáng, một phần vỉa hè và hệ thống thoát nước dọc.

Song song đó, công tác dọn dẹp vệ sinh toàn tuyến cũng đang được triển khai để đảm bảo mỹ quan và các điều kiện cần thiết cho lễ thông xe kỹ thuật.

Dự án thông xe kỹ thuật lễ thông xe cầu vượt cửa biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo