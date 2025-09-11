Bí mật sau những khoản vay của "nữ quái" từng làm điều dưỡng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bí mật sau những khoản vay của "nữ quái" từng làm điều dưỡng

Q.Nhật

(NLĐO) - Lời hứa mua đất, đáo hạn ngân hàng của một "nữ quái" từng là điều dưỡng đã biến thành cú lừa hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 11-9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Thạch Thị Loan (SN 1985, trú tại TP Huế), nguyên là điều dưỡng tại một bệnh viện lớn ở Huế. Loan bị tuyên phạt 9 năm tù, buộc trả lại số tiền hơn 10 tỉ đồng cho 2 bị hại.

Bí mật sau những khoản vay của "nữ quái" từng làm điều dưỡng - Ảnh 1.

"Nữ quái" từng làm điều dưỡng tại bệnh viện nhận 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2019, lợi dụng mối quan hệ đồng hương Hà Tĩnh tại Huế, nữ điều dưỡng Thạch Thị Loan nhiều lần vay tiền của chị Trần Thị Hồng Thúy (SN 1979; trú tại phường Kim Long, TP Huế) để kinh doanh bất động sản và cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch. Thời gian đầu Loan rất giữ chữ tín khi luôn trả lãi và gốc đúng hẹn, tạo được lòng tin.

Đến năm 2020, hoạt động kinh doanh thua lỗ, Loan mất khả năng cân đối tài chính. Đầu năm 2022, nữ điều dưỡng này tiếp tục vay tiền theo hình thức "lấy chỗ sau trả chỗ trước" khiến số nợ ngày càng lớn.

Từ ngày 27-4-2022 đến 23-9-2022, với thủ đoạn gian dối, bịa lý do cần tiền mua đất, đáo hạn ngân hàng, nữ điều dưỡng đã 10 lần vay hơn 8 tỉ đồng của chị Thúy rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, ngày 31-8-2022, do cần tiền trả nợ, Loan tiếp tục dựng chuyện cần vốn gấp để đáo hạn ngân hàng và thông qua sự giới thiệu của chị Thúy đã vay của anh Hồ Thiên Minh (SN 1983, nhân viên ngân hàng tại Huế) số tiền 2 tỉ đồng. "Nữ quái" này ký hợp đồng vay, cam kết trả trong ngày nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của anh Minh.

Tin liên quan

Bộ Công an thông tin về vụ "ông trùm" ở TP HCM cầm đầu lừa đảo hàng trăm ngàn người già

Bộ Công an thông tin về vụ "ông trùm" ở TP HCM cầm đầu lừa đảo hàng trăm ngàn người già

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo người già do Trần Quang Đạo (ở TP HCM) cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 23 bị can.

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

(NLĐO) - Nam sinh viên tại Cần Thơ bị "bắt cóc online", khi công an tìm gặp thì nạn nhân đang ở trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ.

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo tới người dân thủ đoạn chiếm quyền điện thoại, sau đó chiếm đoạt tài sản trong ngân hàng, ví điện tử của tội phạm

nữ quái lừa đảo nữ điều dưỡng điều dưỡng vay tiền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo