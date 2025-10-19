Bí quyết khỏe đẹp không cần uống trà giảm cân

Em NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM (17 tuổi, ở Đồng Nai) hỏi: Em thuộc thể trạng "tròn trịa" từ nhỏ đến giờ. Nay em học lớp 11 nhưng nặng gần 80 kg, rất tự ti về ngoại hình của mình. Nhiều lần em định mua trà giảm cân nhưng sợ tác dụng phụ. Xin bác sĩ cho biết có cách nào giảm cân hiệu quả và an toàn?

TS-BS TRẦN THỊ MINH HẠNH, Trưởng Khoa Dinh dưỡng-Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TP HCM), trả lời: Cảm ơn em đã chia sẻ. Bác sĩ hiểu cảm giác tự ti khi cân nặng vượt chuẩn, nhất là ở lứa tuổi học sinh. Việc giảm cân hiệu quả và an toàn là hoàn toàn có thể thực hiện được nếu em kiên trì và thực hiện đúng cách.

TS-BS Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng Khoa Dinh dưỡng-Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân.

Ở tuổi 17, cơ thể em vẫn còn phát triển, không nên áp dụng các chế độ giảm cân cực đoan (nhịn ăn, uống thuốc giảm cân, ăn kiêng khắt khe…) vì có thể ảnh hưởng đến nội tiết và sức khỏe sinh sản sau này. Với cân nặng gần 80kg, em có thể béo phì ở mức độ I hoặc II (tùy theo chiều cao của em).

Để giảm cân an toàn, em nên điều chỉnh lối sống lành mạnh và tập thói quen vận động để đạt mục tiêu giảm từ 0,5-1 kg/tuần, tương đương 2-4 kg/tháng, chủ yếu là giảm mỡ và tăng khối cơ.

Chế độ ăn giảm cân an toàn

Nên ăn giảm thực phẩm giàu chất bột đường (giảm cơm, xôi, bánh mì…). Thay vì dùng cơm trắng thì em nên chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, gạo mầm, yến mạch, khoai, bắp, bánh mì nguyên cám… sẽ giúp no lâu hơn do có nhiều chất xơ. Tránh các thức ăn và thức uống ngọt như bánh, kẹo, chè, kem, nước ngọt, trà sữa, nước ép trái cây, kể cả trái cây ngọt (mít, sầu riêng, nhãn…). Hạn chế thức ăn nhiều chiên xào nhiều dầu mỡ, phủ tạng động vật, thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh…

Nên ăn đủ thực phẩm giàu đạm (chọn thịt nạc, cá, trứng, đậu hũ, các loại đậu…). Ăn tăng rau từ 300-500 gram/ngày. Đối với trái cây thì chọn ít ngọt như bưởi, thanh long, táo ta, ổi, mận, cam… và cũng ăn vừa phải.

Ăn đủ – đúng – đều: Ăn đủ 3 bữa chính và nếu đói thì vẫn có thể ăn thêm 1–2 bữa phụ ít năng lượng, no lâu (ví dụ: trái cây ít ngọt, sữa tươi không béo, không đường, sữa chua không đường, rau củ luộc). Hạn chế ăn đêm, nên ăn chiều trước 19 giờ.

Tăng cường vận động thể lực

Nếu chưa quen vận động thì có thể bắt đầu với đi bộ nhanh hoặc chạy bộ chậm 30 phút/ngày, sau 1-2 tuần có thể kết hợp thêm nhảy dây, aerobic, đạp xe hoặc bơi tùy sở thích. Để có thể giảm cân thì thời gian tập nên tăng dần lên 60 phút/ngày và duy trì đều đặn 5-7 ngày trong tuần. Một tuần 2-3 lần, nên tập mỗi lần 20-30 phút các bài tập có trở kháng giúp tăng khối cơ.

Vận động phù hợp sẽ giảm được cân nặng

Giấc ngủ và tâm lý ảnh hưởng tới cân nặng

Ngủ đủ 7-8 tiếng/đêm, không thức khuya. Thức khuya thường xuyên là một trong những nguyên nhân gây tăng cân không kiểm soát. Khi thiếu ngủ, cơ thể tiết ra nhiều hormone ghrelin kích thích cảm giác thèm ăn. Điều này dễ dẫn đến tình trạng ăn vặt vào ban đêm, đặc biệt là các thực phẩm giàu năng lượng và ít dinh dưỡng.

Không nên quá áp lực về ngoại hình. Việc căng thẳng (stress) cũng sẽ làm tăng hormone cortisol, khiến cơ thể dễ tích mỡ bụng hơn.

Nếu em đã thay đổi lối sống, chế độ ăn uống và vận động trên 3 tháng mà cân nặng vẫn không giảm hoặc có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt, mệt mỏi, rụng tóc… thì nên gặp bác sĩ dinh dưỡng để được kiểm tra và tư vấn chế độ dinh dưỡng riêng phù hợp với em. Em không nên mua trà giảm cân trôi nổi vì rất nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.