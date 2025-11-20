Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Biến khát vọng thành hiện thực

Các nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn khẳng định đang nỗ lực khai thác các yếu tố giá trị truyền thống, lịch sử sao cho hiệu quả nhất bằng cách đổi mới lối kể chuyện, ứng dụng công nghệ.

Nhà sản xuất, đạo diễn MAI THẾ HIỆP:

Nhà sản xuất, đạo diễn MAI THẾ HIỆP

Cần một phim trường đủ tầm

Tôi và rất nhiều nhà làm phim đều mong có một phim trường chuyên nghiệp tại TP HCM. Hiện nay, khi quay phim, chúng tôi phải đi mượn các nhà dân… để tái hiện bối cảnh, khiến việc sản xuất tốn thời gian và công sức. Nhiều cảnh quay ê-kíp phải di chuyển qua các địa điểm khác nhau, gây khó khăn cho biên kịch, đạo diễn và diễn viên.

Khi có phim việc tái dựng các bối cảnh xưa sẽ dễ dàng hơn, các đoàn làm phim tiết kiệm được nhiều chi phí; chưa kể phim trường còn có thể tích hợp du lịch, sản phẩm lưu niệm và kinh doanh...

Qua đó, tạo điều kiện cho công nghiệp điện ảnh và văn hóa phát triển bền vững.

Đạo diễn KAWAII TUẤN ANH:

Đạo diễn KAWAII TUẤN ANH

Mong có địa chỉ tư vấn cụ thể

Tôi đã cùng làm những sản phẩm khai thác giá trị văn hóa truyền thống như "See tình" (Hoàng Thùy Linh), "Không thể cùng nhau suốt kiếp" (Hòa Minzy), "Made in Vietnam" (DTAP và Phương Mỹ Chi).

Qua tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, tôi nhận thấy Gen Z rất chú trọng quy trình sản xuất tác phẩm, từ học tập ở nước ngoài đến ứng dụng công nghệ phần mềm để tạo ra sản phẩm văn hóa chất lượng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nội dung gốc, tư vấn về giá trị lịch sử, văn hóa vẫn còn khó khăn. Đôi lúc những người trẻ còn lúng túng không biết đi tìm về đâu, nhờ đến ai để nhận được sự giúp đỡ tư vấn đó. Mặc dù rất tự tin vào điều mình đang làm, biết sản phẩm đó rất xứng đáng để đầu tư. Vì vậy, để biến sản phẩm thành công nghiệp văn hóa, chúng tôi cần nhiều hơn sự hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng và công nghệ.

Ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG:

Ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG

Luôn ý thức quảng bá văn hóa, lịch sử qua âm nhạc

Đề tài tọa đàm do Báo Người Lao Động thực hiện hôm nay là rất kịp thời. Trong sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, chúng ta có sẵn những chất liệu truyền thống, lịch sử và đây là lợi thế rất lớn.

Tuy nhiên, việc khai thác giá trị truyền thống , lịch sử cần phải chọn lọc chứ không chạy theo xu hướng. Tôi luôn ý thức và luôn sẵn sàng đồng hành trong việc này, nhằm góp phần nhỏ cho công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển.

Nhà sản xuất HOAPROX:

Nhà sản xuất HOAPROX

Nhận thức rõ trách nhiệm

Âm nhạc truyền thống Việt Nam vốn giàu giá trị và vô cùng đặc sắc, ngày nay nhiều nghệ sĩ trẻ đang bắt đầu tận hưởng và khám phá những giá trị đó. Tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và tôn vinh những giá trị truyền thống này, đồng thời tìm cách kết hợp chúng với các xu hướng sáng tạo hiện đại để tiếp cận khán giả trẻ.

Tôi hy vọng sắp tới cơ quan ban ngành sẽ có những kế hoạch cụ thể nhằm phát triển nghệ thuật, đồng thời tạo điều kiện, ủng hộ cho các dự án cá nhân, ý tưởng sáng tạo riêng lẻ của nghệ sĩ.

Từ đó, nghệ sĩ được nuôi dưỡng sáng tạo cá nhân và góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc và văn hóa Việt Nam.

Khẳng định vị thế văn hóa Theo bà Trần Thu Hằng, Chánh Văn phòng Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling), gần đây, bà nhận thấy hoạt động văn hóa - nghệ thuật Việt Nam có nhiều sáng tác mới lồng ghép giá trị văn hóa, lịch sử theo cách gần gũi, dễ cảm nhận. Điều này cho thấy, nếu văn hóa được truyền tải một cách sinh động, người nghe, người xem sẽ dễ tiếp cận hơn. "Tôi rất mong Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và các cơ quan truyền thông tiếp tục ủng hộ việc khai thác giá trị truyền thống, biến những chất liệu ấy thành những sản phẩm gần gũi với công chúng. Khi đó, văn hóa TP HCM và Việt Nam sẽ có dấu ấn riêng, dễ nhận diện trên bản đồ văn hóa thế giới" - bà Hằng chia sẻ. Bà TRẦN THU HẰNG, Chánh Văn phòng Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling)



