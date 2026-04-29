Ngày 29-4, TAND khu vực 3 – Huế mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999, trú TP Huế) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, vợ Chinh) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Chỉ vì "biết vẫn giao xe", người vợ lĩnh án.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16-7-2025, Chinh điều khiển xe máy chở vợ là Thủy đến quán Vịt Hùng trên đường Sông Bồ (phường Hương Trà, TP Huế) để uống bia cùng bạn bè. Sau đó, Thủy tự lái xe về nhà, còn Chinh tiếp tục ở lại nhậu.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Thủy quay lại quán, chở theo con nhỏ là cháu L.Đ.G.B. (SN 2019). Dù biết rõ chồng không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia, Thủy vẫn giao xe cho Chinh điều khiển để chở hai mẹ con đi siêu thị.

Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Khoa Minh, dù khu vực có biển cảnh báo giao nhau, vạch dành cho người đi bộ và mật độ dân cư đông đúc, Chinh vẫn không giảm tốc độ.

Cùng thời điểm, anh L.T.T. (SN 2001, trú xã Đan Điền, TP Huế) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Quốc Tuấn. Do thiếu quan sát và không nhường đường, hai xe xảy ra va chạm mạnh tại giao lộ.

Hậu quả, anh T. bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhưng tử vong vào ngày 1-8-2025. Chinh bị thương tích 12%, cháu B. bị thương tích 9%, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm gây tai nạn, Chinh không có giấy phép lái xe và trong máu có nồng độ cồn 27,3 mmol/l.

Cơ quan tố tụng nhận định đây là vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp. Ngoài lỗi chính thuộc về Chinh, nạn nhân cũng có một phần lỗi khi không giảm tốc độ, thiếu quan sát và không nhường đường khi qua giao lộ.

Đối với Nguyễn Thị Thủy, dù nhận thức rõ chồng không đủ điều kiện lái xe và đã sử dụng bia rượu nhưng vẫn giao phương tiện, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

HĐXX tuyên phạt Lê Đình Kỳ Chinh 1 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thủy 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo thẩm phán chủ tọa, nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ người trực tiếp điều khiển phương tiện mới phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, pháp luật quy định rất rõ, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện như không có bằng lái, đã sử dụng rượu bia hoặc không đủ sức khỏe… cũng là hành vi nguy hiểm và có thể bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, yếu tố "biết rõ nhưng vẫn giao xe" là tình tiết mấu chốt khiến bị cáo Thủy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây không chỉ là sự chủ quan mà còn là sự coi thường quy định an toàn giao thông và tính mạng của chính người thân mình.