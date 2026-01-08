HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải về kinh phí

Bảo Trân

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Kết luận 230).

Khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội - Ảnh 1.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp

Theo Kết luận 230, tại phiên họp mới đây, sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương báo cáo về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với tờ trình của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của VCA, VCCI.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. VCA, VCCI là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thống nhất thực hiện cơ chế Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được Đảng, Nhà nước giao.

Giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, các pháp nhân trực thuộc, chỉ giữ lại những tổ chức pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của hội; giải quyết các vấn đề về nhà đất, tài chính và tài sản của các hội bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đúng mục đích (hoàn thành trong quý II/2026).

Việc thực hiện phải bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác vận động quần chúng, tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan có liên quan tham mưu Bộ Chính trị tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28-8-2012 về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan liên quan thống nhất phương án sắp xếp tổ chức đảng tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phù hợp với mô hình tổ chức sau khi sắp xếp các tổ chức hội; tham mưu trình Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22-8-2023 của Ban Bí thư (hoàn thành trong quý II/2026).

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm độ tuổi phù hợp của cán bộ giữ chức danh chủ tịch hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Giao Đảng ủy Chính phủ rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng đồng bộ với việc sắp xếp các hội theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan (hoàn thành trong quý II/2026).

Các cấp ủy địa phương căn cứ nhu cầu, đặc điểm, tình hình thực tiễn để quyết định danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn; ưu tiên các hội trong danh sách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện Kết luận này bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra.

DANH SÁCH 29 HỘI QUẦN CHÚNG DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

2. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

3. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

4. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

5. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

6. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

7. Hội Nhà báo Việt Nam

8. Hội Nhà văn Việt Nam

9. Hội Luật gia Việt Nam

10. Liên đoàn Luật sư Việt Nam

11. Hội Người cao tuổi Việt Nam

12. Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

13. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

14. Hội Khuyến học Việt Nam

15. Hội Người mù Việt Nam

16. Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam

17. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

18. Hội Đông Y Việt Nam

19. Tổng hội y học Việt Nam

20. Hội Kiến trúc sư Việt Nam

21. Hội Mỹ thuật Việt Nam

22. Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

23. Hội Nhạc sĩ Việt Nam

24. Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

25. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

26. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

27. Hội Điện ảnh Việt Nam

28. Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

29. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam


Tin liên quan

Cần có quy định chuyển tiếp để sắp xếp phù hợp các cơ quan báo chí uy tín, có thương hiệu

Cần có quy định chuyển tiếp để sắp xếp phù hợp các cơ quan báo chí uy tín, có thương hiệu

(NLĐO)- Theo đại biểu Đỗ Đức Hiển, cần có quy định chuyển tiếp phù hợp để không có khoảng trống, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan báo chí.

Báo chí đa phương tiện: Tăng sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(NLĐO) - Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu báo chí phải nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tác nghiệp và tăng sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí, xuất bản TPHCM vượt khó, giữ vững uy tín thương hiệu

(NLĐO)- Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, giữ vững uy tín thương hiệu, sức lan tỏa thông tin; hoạt động sau mặt báo được công chúng đánh giá cao

