Lao động

Bộ Chính trị ưu tiên đặc biệt với nhân tài quốc gia

Huỳnh Như

(NLĐO) - Các trường hợp lợi dụng cơ chế đặc biệt để bố trí cán bộ không đúng tiêu chuẩn sẽ bị xử lý nghiêm.

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 205-KL/TW ngày 7-11-2025, đưa ra những cơ chế đặc biệt nhằm thu hút, trọng dụng cán bộ, chuyên gia xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Kết luận nhấn mạnh cần đổi mới tư duy trong phát hiện, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành chiến lược như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chip bán dẫn, an ninh mạng…

ộ Chính trị ưu tiên cơ chế đặc biệt với nhân tài quốc gia - Ảnh 1.

Nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành được ưu tiên quy hoạch lãnh đạo, hưởng phụ cấp tăng gấp 3 lần lương cơ bản

Theo đó, nhà nước sẽ ưu tiên tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ đối với các nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi, chuyên gia hàng đầu, quản lý doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trong nước và quốc tế. 

Những cá nhân này có thể được tuyển dụng đặc cách, không qua thi tuyển công chức, đồng thời được ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước ngay cả khi chưa đủ điều kiện về tuổi tác hay chức danh.

Kết luận nhấn mạnh việc tạo môi trường làm việc minh bạch, dân chủ, đoàn kết, thân thiện nhưng cạnh tranh lành mạnh, đồng thời thúc đẩy liên thông giữa khu vực công và tư để phát hiện, đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Bộ Chính trị cũng yêu cầu nghiên cứu hệ thống cơ sở dữ liệu nhân tài quốc gia và xây dựng hành lang pháp lý để thu hút người Việt Nam tài năng ở nước ngoài đã thành công.

Về chế độ đãi ngộ, cán bộ và chuyên gia được ưu tiên bố trí nhà ở công vụ, mua nhà ở xã hội, hỗ trợ phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe. 

Sinh viên mới tuyển dụng hưởng 100% lương cơ bản và phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150%, trong khi các nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành và quản lý cấp cao có thể nhận phụ cấp tăng thêm 300% trong 5 năm. Những cá nhân có thành tích xuất sắc còn được xem xét bổ nhiệm vượt cấp, không nhất thiết tuân theo độ tuổi, thời gian công tác hay điều kiện lý luận chính trị.

Ngân sách nhà nước hằng năm dự kiến dành khoảng 10% quỹ tiền lương để thực hiện các chính sách thu hút nhân tài, đồng thời cho phép các bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách. Song song đó, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng cơ chế đặc biệt để bố trí cán bộ không đúng tiêu chuẩn.

