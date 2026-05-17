Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí, hợp nhất và đổi tên nhiều đơn vị

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới.



Bộ Công Thương đề xuất phương án tinh gọn, sắp xếp bộ máy

Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng nghị định mới nhằm thực hiện yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng giao thoa, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị.

Theo dự thảo, sau khi sắp xếp, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm từ 21 đơn vị xuống còn 20 đơn vị, giảm 1 đầu mối cấp vụ.

Đổi tên Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp thành Vụ Kế hoạch - Tài chính, do thời gian tới sẽ giảm bớt nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp với vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước không chuyển về thuộc Bộ Công Thương; Bộ sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sang Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước).

Đổi tên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thành Cục Thương mại điện tử, sau khi chuyển giao mảng Chuyển Đổi số sang Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.

Tổ chức lại và đổi tên Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thành Cục Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, trên cơ sở tiếp nhận mảng Chuyển đổi số của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Chuyển giao mảng tiết kiệm năng lượng sang Vụ Dầu khí và Than; mảng quản lý cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công sang Cục Công nghiệp.

Hợp nhất Vụ Phát triển thị trường nước và Vụ Chính sách thương mại đa biên thành Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Hội nhập kinh tế quốc tế, đề nghị tiếp tục duy trì 9 phòng trong Vụ để tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác đối ngoại, đàm phán và hợp tác về thị trường nước ngoài.

Thành lập Cục Năng lượng - Dầu khí trên cơ sở Vụ Dầu khí và Than, tiếp nhận mảng nhiệm vụ tiết kiệm năng lượng của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công; thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý năng lượng ngoài khơi và nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, Bộ tiếp tục duy trì 15 đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Báo Công Thương; Tạp chí Công Thương.

Trong dự thảo, Bộ Công Thương tiếp tục được xác định là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, gồm các lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, thương mại trong nước, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, phòng vệ thương mại, xúc tiến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do và các loại hình khu kinh tế khác. Bổ sung thêm chức năng về công nghiệp sinh học và công nghiệp điện tử (không bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ số).