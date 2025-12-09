Bộ trưởng Bộ Công an: Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ ít hơn 17,57% so với năm 2024

Ngày 9-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Về tình hình, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết năm 2025, số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ít hơn 28,97%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ ít hơn 17,57% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành công an và các cơ quan, địa phương liên quan đã mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương xã hội; ổn định thị trường hàng hóa trong nước và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, số vụ phạm tội về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ít hơn 48,17% so với cùng kỳ năm 2024. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu đô thị; đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và an toàn thực phẩm; tăng cường phòng chống vi phạm về an toàn thực phẩm.

Số vụ phạm tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông ít hơn 11,53% so với cùng kỳ năm 2024. Đã xây dựng mô hình liên ngành phòng, chống lừa đảo trực tuyến; tổng rà soát, làm sạch thuê bao di động, tài khoản ngân hàng; dịch vụ xác thực điện tử. Ngăn chặn truy cập các trang mạng, tài khoản mạng xã hội liên quan hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với tình hình, kết quả công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, báo cáo nêu rõ, số vụ phạm tội về ma túy ít hơn 18,29% so với cùng kỳ năm 2024. Tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện; mở cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma tuý.

Báo cáo của Chính phủ đã nêu rõ, tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Còn vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác tạm giữ, tạm giam. Vi phạm hành chính còn diễn ra nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống các văn bản pháp luật vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện; Công tác tuyên truyền chưa đến được nhiều với đối tượng cần tuyên truyền; trang bị, phương tiện của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Năm 2026 Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược từ sớm, từ xa để kịp thời báo cáo, tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tổ chức bộ máy mới của công an địa phương và cơ quan điều tra các cấp. Tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng các địa bàn chiến lược trong không gian phát triển mới.

Cùng với đó, nhận diện và chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm, khẩn trương khắc phục dứt điểm các hạn chế, vi phạm.