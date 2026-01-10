Bồi đắp hệ giá trị con người Việt Nam

Ngày 9-1, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật (VH-NT) TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tinh thần trách nhiệm

KTS Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp các hội VH-NT TP HCM, cho biết 2025 là một trong những năm đặc biệt nhất của đời sống VH-NT TP HCM trong nhiều thập niên trở lại đây. Không chỉ bởi mật độ dày đặc các sự kiện lịch sử - chính trị trọng đại của đất nước mà còn bởi chính sự chuyển động lớn về mô hình tổ chức, không gian và quy mô hoạt động của Liên hiệp các hội VH-NT TP HCM. Đội ngũ văn nghệ sĩ TP HCM đã đi qua năm 2025 bằng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và năng lượng sáng tạo đáng trân trọng.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM (bìa phải) và KTS Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP HCM (bìa trái) - trao giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được xếp loại tại Trại sáng tác và Thực tế sáng tác năm 2025 với chủ đề “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình” .Ảnh: TRẦN PHONG

2025 là năm đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện lớn: 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với văn nghệ sĩ, đây là mốc thời gian kỷ niệm quan trọng và là cảm hứng sáng tác tác phẩm nghệ thuật giá trị cao. Năm qua, Liên hiệp các hội VH-NT TP HCM đã trở thành đầu mối tổ chức, phát động, kết nối và lan tỏa các hoạt động sáng tác - dàn dựng - quảng bá tác phẩm, trong đó nổi bật là cuộc vận động sáng tác với chủ đề "TP HCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca"; bình chọn và tôn vinh 50 tác phẩm văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu, 50 văn nghệ sĩ tiêu biểu, 50 sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật của thành phố; tổ chức và tham gia hội nghị "Tổng kết 50 năm VH-NT TP HCM sau ngày đất nước thống nhất" và chuỗi "Những ngày VH-NT TP HCM"…

Văn nghệ sĩ của các lĩnh vực không chỉ kể lại lịch sử mà còn đối thoại với hiện tại, chiêm nghiệm hành trình phát triển và đặt ra những câu hỏi cho tương lai để góp phần thúc đẩy nền Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Năm 2025 cũng là mốc thời gian hợp nhất Liên hiệp các hội VH-NT TP HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là một cuộc chuyển đổi lớn, liên quan đến nhân sự; tổ chức bộ máy; tài sản, tài chính; cơ chế vận hành… Song, điều đáng ghi nhận là dù trong hoàn cảnh mới, toàn bộ chương trình, kế hoạch năm 2025 vẫn được hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng chuyên môn cao. Việc kiện toàn Ban Chấp hành lâm thời, tiếp nhận hồ sơ, nhân sự, tài sản, đồng thời kiến nghị các cơ chế, chính sách cho giai đoạn mới cho thấy sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của các văn nghệ sĩ.

Kết nối và lan tỏa

Dù sắp xếp lại nhân sự, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhưng mạch sáng tạo của các văn nghệ sĩ khối Liên hiệp các hội VH-NT vẫn không bị gián đoạn. Nhiều hoạt động VH-NT lớn đã được triển khai như Trại sáng tác "Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình", chuyến về nguồn "Tây Bắc - miền ký ức hào hùng" đã quy tụ hàng chục văn nghệ sĩ, từ đó rất nhiều tác phẩm mới, nhiều tác phẩm được đánh giá chất lượng tốt ra đời và sẽ tiếp tục được đầu tư dàn dựng, xuất bản, triển lãm.

Song song đó, nhiều hoạt động nghề nghiệp khác cũng được triển khai như: Hội thảo lý luận phê bình về triển khai Kết luận 84-KL/TW; các hoạt động giao lưu trong nước (Hà Nội - Huế - TP HCM); giao lưu quốc tế với TP Daegu (Hàn Quốc)… Điều này cho thấy Liên hiệp các hội VH-NT không chỉ là trung tâm sản xuất tác phẩm mà còn tạo ra không gian đối thoại, kết nối và lan tỏa tư tưởng nghệ thuật.

176 văn nghệ sĩ trên 70 tuổi đang được trợ cấp thường xuyên (2,6 triệu đồng/người/tháng) cho thấy quan điểm rất nhân văn - phát triển nghệ thuật không thể tách rời việc gìn giữ và tri ân những người đã tạo nên nền móng văn hóa - nghệ thuật của TP HCM.

Nhiều đơn vị VH-NT trực thuộc Liên hiệp các hội VH-NT vẫn âm thầm bền bỉ hoạt động như: Tạp chí Văn Nghệ TP HCM, Hội Cựu Chiến binh, Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm VH-NT TP HCM… Dù điều kiện không mạnh về tài chính nhưng các đơn vị này vẫn cố gắng giữ vững định hướng chính trị - tư tưởng; duy trì xuất bản, đào tạo, biểu diễn, giao lưu; tiếp cận hàng ngàn khán giả, học viên, độc giả mỗi năm…

Đặc biệt, Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm VH-NT TP HCM đã tiếp cận gần 9.000 khán giả trong năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng rõ của mô hình "không gian văn hóa - giáo dục - biểu diễn" trong đời sống đô thị hiện đại.

Năm 2025 vừa qua là năm bản lề của tư duy quản trị văn hóa, là năm thử nghiệm mô hình Liên hiệp các hội VH-NT trong không gian đô thị mở rộng, đa trung tâm, đa bản sắc. Biên đạo múa Lê Nguyên Hiều, thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội VH-NT TP HCM, khẳng định: "Điều đáng quý nhất là giữa sự biến động về mặt tổ chức, giữa áp lực cơ chế, giữa khó khăn vật chất nhưng đội ngũ văn nghệ sĩ TP HCM vẫn giữ được điều cốt lõi: niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực sáng tạo những sản phẩm VH-NT chất lượng cao, đậm đà bản sắc dân tộc cho cộng đồng".

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - nhấn mạnh vai trò của VH-NT trong việc xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, bồi đắp hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Lãnh đạo Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của tập thể Liên hiệp các hội VH-NT TP HCM nói chung và đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng, đồng thời đặt ra yêu cầu: hoạt động VH-NT phải gắn chặt hơn nữa với đời sống, với những vấn đề lớn của thành phố và đất nước. Thay mặt Liên hiệp các hội VH-NT TP HCM, KTS Nguyễn Trường Lưu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, xem đó là kim chỉ nam cho việc điều chỉnh, hoàn thiện phương hướng hoạt động của Liên hiệp các hội VH-NT thành phố trong năm 2026.



