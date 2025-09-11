Bolivia sống lại giấc mơ World Cup

Cơ may chia đều

Thật ra, "La Verde" - biệt danh của tuyển Bolivia với trang phục truyền thống màu xanh lá - đã một lần góp mặt tại vòng chung kết World Cup 1994 tổ chức ở Mỹ. Hơn 3 thập niên qua, Bolivia dù có cố gắng đến mức nào cũng chưa bao giờ chen chân được vào tốp đầu Nam Mỹ để thường xuyên góp mặt ở những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bolivia giành vé dự trận play-off sau khi hạ gục “ông lớn” Brazil. (Ảnh: CONMEBOL)

Không có nhiều cơ hội cho đoàn quân của HLV Villegas Oscar khi trước lượt đấu cuối vòng loại, Bolivia còn kém đội hạng 7 Venezuela đúng 1 điểm, khó mơ làm nên kỳ tích dù chỉ là một suất đi tranh vé vớt liên lục địa.

Về lý thuyết, Bolivia phải giành trọn 3 điểm trước "đại gia" Brazil đồng thời phải trông chờ Venezuela sẩy chân ở cuộc tiếp đón Colombia.

Cả Brazil lẫn Colombia đều đã chính thức giành vé, coi như chẳng còn động lực gì để chiến đấu nên khách quan mà nói, cơ may xem như chia đều cho cả hai đối thủ "chiếu dưới".

Định mệnh ở El Alto

El Alto, sân bóng cao nhất thế giới ở độ cao khoảng 4.150 m so với mực nước biển, tiếp tục trở thành "vũ khí" lợi hại của Bolivia, nơi họ bất bại 6 trận tại vòng loại World Cup lần này. Áp lực độ cao khiến các cầu thủ Brazil hụt hơi, còn VAR cũng chống lại "Selecao" khi xác nhận Bruno Guimarães phạm lỗi trong vòng cấm. Miguel Terceros ghi bàn thắng quý như vàng từ chấm phạt đền và tỉ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận.

Brazil thua trận đầu tiên dưới quyền tân HLV Carlo Ancelotti và rơi xuống tận vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp Nam Mỹ, thứ hạng kém nhất trong lịch sử tham dự vòng loại World Cup của "Selecao".

Trong khi đó, các cầu thủ Bolivia ôm nhau khóc vì hạnh phúc bởi ở trận đấu cùng giờ, Venezuela thua sốc 3-6 trước Colombia.

Nhớ "thế hệ vàng 1993"

Đối với người dân Bolivia, chiến công ở El Alto lập tức gợi nhớ về năm 1993. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabier Azkargorta khi ấy, "thế hệ vàng" Bolivia với Marco Etcheverry, Erwin Sánchez, Julio César Baldivieso... hạ gục chính Brazil với tỉ số 2-0 tại "đất dữ" La Paz, buộc "Selecao" nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng loại World Cup.

Bolivia đặt chân tới USA 1994 - kỳ World Cup duy nhất họ từng tham dự sau kỳ tích ấy và 33 năm sau, Brazil lại trở thành "nạn nhân" trong trận cầu rất quan trọng của Bolivia. Chiến thắng chưa đủ để Bolivia giành vé trực tiếp nhưng giúp "La Verde" lần đầu tiên dự tranh trận play-off để có thể đến với đất Mỹ vào năm sau.

Từ La Paz tới Santa Cruz, từ Cochabamba tới El Alto, người hâm mộ Bolivia đổ xuống đường ăn mừng chiến công của đội tuyển.

Bolivia tự tin chờ đá trận play-off vào tháng 3-2026 với một đại diện châu Á, cơ hội lớn cho hành trình trở lại World Cup sau hơn 3 thập niên.