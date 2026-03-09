Bùng nổ xu hướng "du lịch âm nhạc"

Theo các nhà chuyên môn, "du lịch âm nhạc" đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế năm 2026 với gói "âm nhạc - trải nghiệm du lịch".

"Xem show diễn ở đâu?"

Thời gian gần đây, nhiều người trẻ không còn hỏi nhau "đi du lịch chỗ nào?", mà hỏi "xem show ca nhạc ở đâu?". Sau khi xác định thời điểm diễn ra chương trình ca nhạc (concert), khán giả sẽ tìm cách mua vé, "săn" vé giá rẻ và tìm khách sạn gần điểm diễn ra sự kiện.

Cuối năm 2025, để theo chân "idol" Mỹ Tâm, nhiều bạn trẻ đã lập kế hoạch du lịch kết hợp xem live concert "See the light" của ca sĩ này. Chương trình diễn ra vào giữa tháng 12-2025 tại Sân vận động Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Trước đây, hành trình theo chân thần tượng như thế thường chỉ xảy ra với ngôi sao nước ngoài. Nhưng nay, điều đó đã diễn ra với hầu hết ngôi sao trong nước, khi thị trường biểu diễn nhạc Việt ngày càng phát triển với nhiều live concert có chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Vì vậy, ngôi sao thần tượng đi đâu thì người hâm mộ sẵn sàng theo cùng.

Trong năm qua, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã thực hiện chuỗi live concert "Sketch a rose" nhiều nơi trên thế giới đầy ấn tượng. Từ Ninh Bình, "Sketch a rose" đến Nhà hát Sầu Riêng ở Singapore, Nhà hát Con Sò tại Úc rồi Nhà hát Dolby danh tiếng, gắn liền với lễ trao Giải Oscar ở Los Angeles - Mỹ, cuối cùng trở về Đà Lạt - Lâm Đồng với một phiên bản khác. Điều đáng nói là dù ở sân khấu nào, các đêm diễn "Sketch a rose" cũng đều hết vé ngay khi mở bán.

Khán giả của các đêm diễn "Sketch a rose" phần lớn là người hâm mộ từ Việt Nam, đi theo dạng "du lịch âm nhạc". Nhiều người trong giới nhận xét ca sĩ Hà Anh Tuấn là người làm nghề tử tế, kỹ lưỡng nên khán giả đến với live concert của anh luôn có những trải nghiệm tuyệt vời. Hà Anh Tuấn là "ca sĩ thương hiệu" nên chương trình của anh thường rất chất lượng. Kể cả khoảnh khắc nào đó, anh không được "trọn vẹn" trên sân khấu thì người hâm mộ cũng không quá săm soi.

Thời gian qua, khán giả không chỉ theo chân các "idol" như Hà Anh Tuấn hay Mỹ Tâm. Với những concert "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Em xinh say hi", "Chị đẹp đạp gió"… được tổ chức nhiều nơi trên cả nước, khán giả cũng sẵn sàng đi "du lịch âm nhạc" cùng thần tượng.

Khi concert được tổ chức tại TP HCM, để tránh tình trạng kẹt xe, chen chúc đông đúc và muốn được trải nghiệm trọn vẹn "combo" từ lúc tập chương trình đến khi chương trình chính thức diễn ra, khán giả thường đặt khách sạn ở gần nơi biểu diễn. Ngoài khoản tiền vé, nhiều khán giả "du lịch âm nhạc" dần quen với việc chuẩn bị cả tiền ăn ở, đi lại.

Concert “Chị đẹp đạp gió” là một trong những chương trình ca nhạc thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: THÀNH LUÂN

"Công cụ mềm" kích cầu du lịch

Tại Bỉ, mỗi mùa hè, lễ hội âm nhạc điện tử "Tomorrowland" thu hút hàng trăm ngàn khán giả từ hơn 200 quốc gia. Điều đáng nói là khán giả không chỉ bị cuốn hút bởi quy mô sân khấu "Tomorrowland". Theo thống kê của ban tổ chức và chính quyền địa phương, phần lớn khán giả đã lưu trú nhiều ngày, chi tiêu nhiều cho khách sạn, ẩm thực, di chuyển và tham quan các thành phố như Brussels hay Antwerp.

Một sự kiện âm nhạc, vì thế, có thể tạo ra giá trị kinh tế vượt xa tiền bán vé. Mô hình này đang được nhân rộng tại châu Á, nơi nhiều quốc gia xem lễ hội âm nhạc như "công cụ mềm" để kích cầu du lịch.

Tại Ấn Độ, TP Udaipur không chỉ nổi tiếng với cung điện bên hồ Pichola mà còn trở thành điểm hẹn của những tín đồ âm nhạc toàn cầu bởi chương trình "Udaipur World Music Festival". Lễ hội kéo dài nhiều ngày, kết hợp âm nhạc truyền thống Rajasthan với nghệ sĩ quốc tế, đồng thời kích hoạt các tour tham quan di sản, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ. Du khách đến đây vì âm nhạc nhưng ở lại vì văn hóa.

Theo Giám đốc điều hành Tổng cục Du lịch Singapore Melissa Ow, "du lịch âm nhạc" tại nước này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng lượng du khách, tăng doanh thu du lịch. Loạt concert của nhiều sao ngoại tại Singapore chính là sản phẩm chủ lực thu hút du khách quốc tế.

Gần đây, Singapore đã tổ chức độc quyền 8 đêm diễn của Taylor Swift tại Đông Nam Á. Nữ ca sĩ người Mỹ này đã có 6 buổi diễn tại Sân vận động quốc gia - sức chứa 55.000 chỗ ngồi từ ngày 2 đến 9-3. Trong thời gian diễn ra chuỗi concert, nhiều hãng hàng không rơi vào tình trạng "cháy vé" vì số người đến Singapore xem Taylor Swift biểu diễn tăng đột biến, nhiều khách sạn lưu trú cũng "cháy phòng".

Nhiều chuyên gia cho rằng làn sóng tổ chức các buổi hòa nhạc sắp tới tại Singapore sẽ là động lực thúc đẩy du lịch và các lĩnh vực liên quan, như ngành khách sạn, kinh tế đêm hay thực phẩm - đồ uống. Bà Selena Ling, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu và Chiến lược Kho bạc - Ngân hàng OCBC, nhận định nhiều người làm việc trong các ngành liên quan du lịch sẽ được hưởng lợi nhờ các buổi concert này.

Theo South China Morning Post, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) Lý Gia Siêu cho biết nơi này đang tham khảo Singapore trong việc nỗ lực thu hút sao quốc tế đến tổ chức concert. Ông Srettha Thavisin, cựu Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, đánh giá cao sự thành công của Singapore, cho rằng nếu concert diễn ra ở Thái Lan cũng sẽ thu hút nhiều nhà tài trợ và khách du lịch...

Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Hai đêm diễn của BlackPink trong khuôn khổ "Born Pink World Tour" tại Hà Nội ngày 29 và 30-7-2023 đã thu hút 60.000 - 67.000 khán giả, mang về doanh thu bán vé hơn 333 - 335 tỉ đồng. Đây là sự kiện âm nhạc có doanh thu cao nhất Việt Nam năm 2023.

Sức hút rõ rệt

Các nhà chuyên môn dự báo xu hướng "du lịch âm nhạc" năm 2026 sẽ không dừng ở việc bán vé chương trình biểu diễn.

Nhiều công ty lữ hành và hãng hàng không đã nhanh chóng tung ra các gói "âm nhạc - nghỉ dưỡng - trải nghiệm địa phương". Một vé xem show ca nhạc giờ đây có thể đi kèm 3 ngày 2 đêm ở khách sạn, "city tour" khám phá di sản, trải nghiệm ẩm thực đặc sản và hoạt động giao lưu cộng đồng.

Các báo cáo thị trường du lịch quốc tế cho biết "du lịch âm nhạc" được dự báo đạt giá trị hàng trăm tỉ USD vào cuối thập kỷ này, trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành du lịch toàn cầu. Đáng chú ý, nhóm khách hàng chủ lực thuộc thế hệ gen Y (sinh từ năm 1981-1996) và gen Z (1997-2012) sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm độc đáo, thay vì chỉ nghỉ dưỡng truyền thống.

Tại Việt Nam, những năm gần đây, các đại nhạc hội quy mô lớn tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Huế đã cho thấy sức hút rõ rệt. Công suất phòng khách sạn tăng cao vào dịp diễn ra sự kiện; nhà hàng, dịch vụ vận tải, kinh tế đêm… cũng được hưởng lợi trực tiếp.

Những chương trình âm nhạc không chỉ kéo du khách đến các thành phố lớn. Khi được tổ chức tại những không gian giàu bản sắc như cố đô, phố cổ, cao nguyên…, concert trở thành chất xúc tác để du khách khám phá thêm chiều sâu văn hóa.

Âm nhạc là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Khi một nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại điểm đến mới, đó cũng là lúc hình ảnh quốc gia ấy xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng triệu lượt chia sẻ, video, "check-in" là chiến dịch quảng bá miễn phí nhưng hiệu quả.

Để "du lịch âm nhạc" phát triển bền vững, các điểm đến cần đầu tư hạ tầng giao thông, quản lý an ninh, môi trường và có chiến lược tổ chức chuyên nghiệp. Một lễ hội âm nhạc thành công không chỉ nhờ dàn nghệ sĩ chất lượng mà còn ở trải nghiệm tổng thể của du khách.

Một chuyên gia du lịch nhận định: "Nếu thiết kế sản phẩm bài bản, âm nhạc có thể trở thành một ngành công nghiệp văn hóa phụ trợ cho du lịch, tương tự thể thao hay điện ảnh".

Người đi "du lịch âm nhạc" phải mua vé xem concert, đặt chỗ khách sạn, mua vé máy bay, lên lịch khám phá ẩm thực hay "check-in" điểm đến... Vì vậy, "du lịch âm nhạc" không chỉ là trải nghiệm sân khấu biểu diễn của du khách mà còn đang chuyển mình từ một xu hướng tự phát thành chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa có chủ đích của nhiều quốc gia.

(Còn tiếp)