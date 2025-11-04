HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Bước tiếp bằng tình người

PGS-TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội)

Từ ngày 1 đến 15-11, TP HCM mời nhân dân cả nước đóng góp ý tưởng cho công trình đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.


Không phải là lời mời tham gia một dự án nghệ thuật công cộng, đây là sự nhắc nhở về ký ức đau thương nhưng chan chứa tình người. Giữa những tháng ngày thành phố "ốm nặng" rồi kiên cường hồi sinh, giữa những nỗi đau mất mát, chúng ta vẫn thấy ánh sáng của niềm tin, của những bàn tay nắm lấy nhau. Cũng bởi vậy, công trình này được xây dựng không phải để trang trí cho không gian đô thị, càng không phải để đánh dấu một biến cố trong quá khứ, mà là để giữ lấy ký ức về sự sẻ chia, hy sinh, đoàn kết và tình nghĩa sâu đậm mà khó có thời khắc nào bộc lộ mạnh mẽ hơn.

COVID-19 không chỉ là một biến cố y tế. Đó là phép thử đạo đức, là thước đo sức mạnh của cộng đồng. TP HCM, bằng nghị lực và lòng nhân ái, đã biến thử thách thành minh chứng sống động cho những giá trị cốt lõi của con người Việt Nam - "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", "không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Tôi vẫn nhớ hình ảnh các y - bác sĩ từ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam kéo vào hỗ trợ thành phố; những đoàn xe tình nguyện chở rau củ xuyên đêm; những người dân âm thầm gõ cửa từng khu trọ phát những phần cơm, chai nước. Có thể chúng ta không còn nhớ hết tên những người đã giúp mình nhưng lòng biết ơn thì chưa bao giờ phai.

Vì vậy, công trình tưởng niệm này cần được xây dựng bằng tinh thần "hướng về con người". Không khoa trương, không phô trương, cần lắng sâu và nhân văn.

Tôi hình dung đó là một không gian mở, để mỗi người có thể tìm đến khi cần một khoảnh khắc lặng yên nhớ về những người thân đã ra đi. Một góc để trẻ em sau này hiểu về thành phố nơi chúng lớn lên từ nước mắt và yêu thương. Một điểm chạm để ai đã từng sống qua những ngày tháng đó có thể thở dài nhẹ nhõm, rằng chúng ta đã vượt qua cùng nhau.

Bên cạnh nghệ thuật điêu khắc, tôi mong sẽ có yếu tố "sống" - cây xanh, nước, ánh sáng và cả công nghệ để lưu giữ tên của từng nạn nhân, từng y - bác sĩ, tình nguyện viên đã không trở về, để không một ai bị quên lãng.

TP HCM mời người dân cả nước góp ý cho công trình cũng là cách thành phố khẳng định rằng ký ức này không của riêng ai. Những gì chúng ta mất đi, chúng ta cùng đau. Những gì chúng ta giữ lại, chúng ta cùng nâng niu. Tượng đài không phải để khóc cho quá khứ mà để nhắc ta sống tốt hơn cho tương lai; không phải để kéo ta vào nỗi buồn mà để nâng ta lên bằng niềm tự hào về nghị lực và lòng nhân ái. Khi đi ngang qua tượng đài, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có thể mỉm cười tự nhủ: "Chúng ta đã đi qua bão tố bằng tình người!".

TP HCM từng là tâm dịch, nhưng cũng là tâm điểm của sự sẻ chia. Thành phố xứng đáng có một biểu tượng để tưởng nhớ, để tiếp thêm sức mạnh, để mỗi bước đi tới đều vững vàng hơn, nhân ái hơn và tử tế hơn. Và đôi khi, xây một tượng đài cũng là xây một niềm tin, ở đây là niềm tin dù xảy ra điều gì, chúng ta vẫn có nhau. 

Tin liên quan

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Một công trình, nhiều thông điệp

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Một công trình, nhiều thông điệp

TP HCM mời người dân đóng góp ý kiến cho công trình đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Tạc ký ức giữa lòng thành phố

Công trình được kỳ vọng không chỉ để tưởng niệm, mà còn phải lay động cảm xúc và mang giá trị giáo dục sâu sắc

TP HCM: Mời người dân đóng góp ý kiến cho Đài tưởng niệm nạn nhân vì COVID-19

(NLĐO)- Đây là công trình ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP HCM vượt qua đại dịch COVID-19, tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài

Lý Thái Tổ đài tưởng niệm Covid -19.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo