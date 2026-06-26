Các sàn thương mại điện tử đua nhau giảm phí?

Động thái này làm dấy lên câu hỏi liệu các sàn thương mại điện tử có đang bước vào cuộc đua giảm phí nhằm thu hút và giữ chân nhà bán.

Theo biểu phí mới, TikTok Shop giảm phí hoa hồng đối với nhiều nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng, nội thất, mẹ và bé...

Mức giảm cao nhất gần 3%. Chẳng hạn, nhóm gia dụng chính hãng (Shop Mall) thuộc ngành bách hóa giảm từ khoảng 13,5%-15,7% xuống còn 10,5%-13%; với nhà bán thông thường, mức phí giảm khoảng 2 điểm phần trăm xuống tối đa 9,5%.

Tuy nhiên, không phải tất cả ngành hàng đều được hưởng lợi. Nhóm sức khỏe, làm đẹp và chăm sóc cá nhân lại tăng phí từ 0,5%-3%, với mức cao nhất lên tới 19,8%. Đồng thời, TikTok Shop cũng tăng phí chương trình Voucher Extra từ 4% lên 5% nhằm tăng ưu đãi cho người mua.

Điều này cho thấy TikTok Shop đang kéo giảm mức phí một số ngành hàng để xuống thấp hơn so với Shopee.

Song song với điều chỉnh biểu phí, TikTok Shop tung thêm nhiều chương trình ưu đãi cho người bán mới, nhà bán OCOP, nông sản, làng nghề và các nhà bán hiện hữu, như miễn phí giao dịch, giảm phí hoa hồng và hỗ trợ quảng cáo với tổng gói hỗ trợ lên đến 100 tỉ đồng trong 6 tháng cuối năm.

TikTok Shop sẽ điều chỉnh phí mới, áp dụng từ 3-7

Đại diện TikTok Shop cho biết phần lớn khoản phí thu thêm sẽ được tái đầu tư vào các chương trình khuyến mại, miễn phí vận chuyển và hỗ trợ người bán nhằm thúc đẩy tăng trưởng đơn hàng. Đồng thời, nền tảng này tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi dành cho người bán mới, nhà bán OCOP, nông sản, làng nghề và các nhà bán lâu năm.

Có thể thấy, phí bán hàng trên thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn được tính toán chi tiết hơn theo ngành hàng, chương trình tham gia và vòng đời của nhà bán hàng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về cân bằng chi phí vận hành và lợi nhuận cho người bán.

Trong khi đó, với các sàn thương mại điện tử, thách thức là tăng nguồn lực cho vận hành và tăng trưởng mà không làm suy giảm sức bán, đặc biệt ở nhóm nhà bán hàng nhỏ, nhà bán hàng mới và các nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận thấp để có thể giữ chân cả người bán và người mua.

Ông Đỗ Quang Huy, chuyên gia thương mại điện tử, cho biết sau mỗi đợt tăng phí là một đợt thanh lọc nhà bán hàng, những người ở lại thường là các nhà bán hàng lớn và tìm sản phẩm có biên lợi nhuận cao nên kinh doanh trên sàn đã qua thời dễ dàng "bùng nổ" như trước. Một điểm đáng chú ý là dù phí sàn tăng và nhà bán hàng phải tăng giá, doanh số tổng của các sàn trong quý I-2026 tăng tới 48% so với cùng kỳ năm ngoái.



