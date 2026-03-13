HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cách làm thẻ BHYT mới nhất năm 2026

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Việc tham gia sớm, duy trì liên tục và đăng ký đúng không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi phát sinh rủi ro y tế.

Những thay đổi quan trọng trong Luật BHYT khiến không ít người băn khoăn về cách làm thẻ BHYT đúng thủ tục. Dưới đây là các cách làm thẻ BHYT mới nhất năm 2026.

Cách làm thẻ BHYT mới nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Hướng dẫn cách đổi thể BHYT cho người dân TPHCM

Hồ sơ đăng ký BHYT

Tùy từng nhóm đối tượng, hồ sơ tham gia sẽ khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản khi làm thẻ BHYT, người dân cần chuẩn bị:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT (mẫu TK1-TS)

CCCD gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ

Sổ hộ khẩu hoặc thông tin cư trú (đối với hộ gia đình)

Giấy tờ chứng minh thuộc nhóm ưu tiên (nếu có)

Thẻ BHYT cũ (nếu có): Bản photo/chụp thẻ của các thành viên trong sổ hộ khẩu để được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ 2.

Nơi đăng ký BHYT:

Các địa điểm làm BHYT trực tiếp (hộ gia đình/tự nguyện)

UBND xã/phường/thị trấn: Nơi bạn đăng ký tạm trú hoặc thường trú

Đại lý thu BHXH: Bưu điện, hội phụ nữ, trạm y tế xã/phường

Cơ quan BHXH phường: Cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc tạm trú

Các hình thức làm BHYT trực tuyến (online):

Cổng dịch vụ công Quốc gia: (dichvucong.gov.vn)

Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam: (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn)

Mức đóng BHYT

Mức đóng BHYT 2026 tiếp tục được tính theo tỉ lệ phần trăm của mức lương cơ sở hoặc mức thu nhập.

Người lao động: Đóng 4,5% tiền lương tháng (trong đó doanh nghiệp đóng phần lớn).

Hộ gia đình: Đóng 4,5% mức lương cơ sở cho người thứ nhất; các thành viên tiếp theo được giảm dần.

Cách làm thẻ BHYT mới nhất năm 2026 - Ảnh 2.

Thẻ BHYT trên ứng dụng VssID

Cách làm thẻ BHYT mới nhất năm 2026 - Ảnh 3.

Thẻ BHYT trên ứng dụng VssID

Học sinh, sinh viên: Đóng theo mức quy định từng năm học.

Việc hiểu rõ mức đóng là bước quan trọng trong cách làm thẻ BHYT, giúp người dân chủ động tài chính khi tham gia.

Thời gian có hiệu lực

Thẻ BHYT có hiệu lực:

Ngay từ ngày đóng tiền (với người tham gia liên tục).

Sau 30 ngày kể từ ngày đóng đối với người tham gia lần đầu hoặc gián đoạn từ 90 ngày trở lên.

Người dân nên duy trì tham gia liên tục để không bị gián đoạn quyền lợi, đặc biệt khi điều trị bệnh dài ngày.

Nhận thẻ BHYT

Từ năm 2026, thẻ BHYT giấy vẫn được cấp trong một số trường hợp, tuy nhiên đa số đã tích hợp dữ liệu trên:

CCCD gắn chip

Ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam

Đăng ký online

Người dân có thể đăng ký tham gia BHYT trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia như sau:

- Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Cách làm thẻ BHYT mới nhất năm 2026 - Ảnh 4.

BHYT trên Cổng dịch vụ công

- Bước 2: Lựa chọn dịch vụ như đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

- Bước 3: Người mua BHYT online kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký đóng BHYT.

- Bước 4: Người mua BHYT online chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

- Bước 5: Nhận biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

- Bước 6: Nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng.

- Bước 7: Nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Hình thức này giúp rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế việc đi lại, đặc biệt phù hợp với người tham gia theo hộ gia đình. Đây cũng là xu hướng được khuyến khích trong quy trình làm thẻ BHYT năm 2026.

Gia hạn thẻ BHYT

Cách 1: Gia hạn trực tuyến (online) - Tiện lợi nhất

Cổng dịch vụ công Quốc gia/BHXH VN: Truy cập https://dichvucong.gov.vn hoặc https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, đăng nhập, chọn "Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ có giảm trừ mức đóng", điền thông tin và thanh toán.

Ứng dụng VNeID: Mở VNeID, vào "Ví giấy tờ" -> "Thẻ BHYT" -> Cập nhật/Gia hạn.

Ứng dụng ngân hàng: Chọn Thanh toán -> Bảo hiểm xã hội -> Gia hạn thẻ BHYT.

Cách 2: Gia hạn trực tiếp

Đến đại lý thu BHXH, bưu điện hoặc cơ quan BHXH gần nhất. Cung cấp mã số BHYT (trên thẻ cũ) và nộp tiền.

Lưu ý quan trọng:

Gián đoạn: Nếu thẻ BHYT gián đoạn dưới 3 tháng, nộp tiền trước ngày 20 của tháng tiếp theo để thẻ có giá trị ngay.

Giảm trừ: Gia hạn trực tuyến trên Cổng dịch vụ công giúp giảm trừ mức đóng theo hộ gia đình.

Nắm rõ cách làm thẻ BHYT năm 2026 giúp người dân chủ động hoàn tất thủ tục nhanh chóng, đúng quy định và đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh. Việc tham gia sớm, duy trì liên tục và đăng ký đúng hình thức không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi phát sinh rủi ro y tế.


người lao động bảo vệ sức khỏe BHYT Cổng dịch vụ công quốc gia thông tin cư trú
