Sức khỏe

Thông tin mới nhất về BHYT năm 2026

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO) - Người tham gia BHYT có thể tra cứu danh sách nơi khám ban đầu được kiểm tra qua ứng dụng VssID, ứng dụng định danh điện tử VNeID (mức độ 2)…

Việc mở rộng quyền lợi BHYT từ năm 2026 hướng tới giảm mạnh chi tiền túi của người bệnh, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế tình trạng người dân rơi vào nghèo đói do chi phí khám, chữa bệnh. Cập nhật những chính sách về BHYT mới nhất trong năm 2026.

BHYT dùng được ở đâu?

Từ 1-1-2025, hệ thống khám chữa bệnh BHYT được phân thành các tuyến dựa trên cấp độ chuyên môn gồm 3 cấp: Ban đầu, cơ bản và chuyên sâu nhằm bảo đảm phân luồng người bệnh hợp lý, hạn chế quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, đồng thời phát huy vai trò của y tế cơ sở.

Thông tin mới nhất về BHYT năm 2026 và quyền lợi người tham gia - Ảnh 1.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

Trong đó: Cấp ban đầu bao gồm trạm y tế, phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực. Cấp cơ bản bao gồm các bệnh viện được xếp cấp cơ bản có số điểm dưới 70. Cấp chuyên sâu bao gồm cấp cao nhất, như bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện hạng đặc biệt…

Đăng ký nơi khám ban đầu là gì?

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 2, Luật BHYT năm 2008, nơi khám chữa bệnh ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia BHYT và được ghi trong thẻ BHYT.

Các cơ sở thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu bao gồm: Trạm y tế, phòng khám đa khoa, cơ sở y học gia đình, y tế cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế ban đầu trong quân đội, công an. Khi khám chữa bệnh tại đúng cơ sở này, người bệnh được xác định là đi khám đúng tuyến.

Thông tin mới nhất về BHYT năm 2026 và quyền lợi người tham gia - Ảnh 2.

BHYT trên VNeID

Chuyển tuyến khi nào?

Việc chuyển tuyến diễn ra khi người bệnh được cơ sở khám chữa bệnh ban đầu chuyển lên cấp chuyên môn cao hơn theo đúng quy định. Thường thì khi tình trạng bệnh vượt quá khả năng điều trị và chuyên môn của y tế tuyến dưới, cơ sở y tế sẽ đánh giá và cấp giấy chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để đảm bảo chất lượng khám và điều trị.

Khám tuyến trên trực tiếp là gì?

Từ ngày 1-7-2025, chính sách thông tuyến BHYT toàn quốc được áp dụng, cho phép người bệnh khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào trên toàn quốc mà không bị ràng buộc bởi nơi đăng ký ban đầu hay giấy chuyển tuyến.

Đặc biệt, người mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, cần phẫu thuật/kỹ thuật cao có thể lên thẳng tuyến trên mà không cần giấy chuyển tuyến và vẫn được hưởng 100% như đúng tuyến.

Các trường hợp cấp cứu cũng được tiếp nhận trực tiếp và hưởng 100% BHYT

Nếu không thuộc các diện ưu tiên, người bệnh đi khám trái tuyến sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị (cả nội trú và ngoại trú) tại tuyến huyện. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú nhưng không chi trả nếu khám ngoại trú. Tại bệnh viện tuyến trung ương, BHYT thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú và cũng không chi trả cho việc khám ngoại trú.

Tra cứu thông tin BHYT ở đâu?

Từ ngày 3-2-2026, Thông tư số 09/2026/TT-BTC có hiệu lực, chính thức áp dụng sổ BHXH và BHYT điện tử trên phạm vi cả nước. Người dân có thể tra cứu hạn sử dụng thẻ, thông tin BHYT và quá trình khám chữa bệnh điện tử thông qua ứng dụng VssID, ứng dụng định danh điện tử VNeID (mức độ 2) hoặc trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Thông tin mới nhất về BHYT năm 2026 và quyền lợi người tham gia - Ảnh 3.

BHYT trên VssID

Khi đi khám, cơ sở y tế có trách nhiệm tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên hệ thống và người bệnh không bắt buộc phải mang thẻ BHYT giấy nếu đã có BHYT điện tử hoặc thẻ căn cước công dân gắn chip.

Tra cứu bệnh viện có áp dụng BHYT ở đâu?

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các cơ sở y tế chấp nhận BHYT gần nhất qua các cách sau:

Ứng dụng VssID: Đăng nhập ứng dụng, chọn mục "Thẻ BHYT" để xem nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam: Tra cứu danh sách các cơ sở KCB BHYT trực tuyến tại link.

Hỏi tại nơi mua BHYT: Khi đăng ký mua BHYT tại UBND xã/phường hoặc đại lý thu, nhân viên sẽ cung cấp danh sách các bệnh viện nhận đăng ký ban đầu.

Mức hưởng BHYT cùng tuyến, trái tuyến theo quy định mới nhất năm 2026

Mức hưởng BHYT cùng tuyến, trái tuyến theo quy định mới nhất năm 2026

(NLĐO)- Năm 2026, chính sách BHYT được điều chỉnh nhằm kiểm soát chi phí khám chữa bệnh. Hiểu đúng các mức hưởng giúp người dân đảm bảo quyền lợi.

Khám bệnh tại nhà có được BHYT chi trả ?

(NLĐO)- Đây là một trong những thay đổi quan trọng trong Luật BHYT năm 2024, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Chỉ cần mắc lỗi này, người dân có thể bị mất quyền lợi BHYT 5 năm liên tục

(NLĐO)- Người tham gia BHYT cần chủ động kiểm tra thẻ BHYT sắp hết hạn hoặc đã hết hạn để tránh bị gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh chính đáng.

