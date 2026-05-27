Cân bằng giữa việc làm - đời sống

Mới đây, mạng xã hội Threads xôn xao trước chia sẻ của một nhân sự (HR) về tình huống khó xử giữa quan điểm của lãnh đạo và một nhân viên (NV) mới tại công ty.

Quyền lợi hay thiếu nhiệt tình?

Theo bài đăng, NV này vào làm việc hơn 1 năm và được bộ phận chuyên môn đánh giá hoàn thành công việc khá tốt. Nhưng điều khiến lãnh đạo không hài lòng là người này luôn tan ca đúng 17 giờ 30 phút, bất kể cấp trên hay đồng nghiệp vẫn còn ở lại làm việc.

Không chỉ vậy, NV này còn sử dụng đúng số ngày nghỉ phép theo quy định của công ty, kể cả khi không có việc cá nhân. Trong một lần trao đổi, người này thẳng thắn cho biết nghỉ phép đơn giản vì muốn sử dụng quyền lợi chính đáng của mình.

Theo chia sẻ của HR, dù NV không vi phạm hợp đồng lao động hay nội quy doanh nghiệp (DN), ban lãnh đạo vẫn cho rằng thái độ làm việc như vậy thể hiện sự thiếu nhiệt tình và tinh thần cống hiến. Thậm chí, cấp trên nhiều lần "nói bóng gió" trong các cuộc họp về việc NV tan ca đúng giờ. Song, người này vẫn giữ quan điểm chỉ cần hoàn thành công việc, không muốn những đánh giá cảm tính ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình với NV, cho rằng người lao động (NLĐ) đang thực hiện đúng hợp đồng và quy định nội bộ nên không có lý do bị đánh giá thiếu nhiệt tình.

Nhiều lao động trẻ hiện nay ưu tiên hiệu quả công việc, sức khỏe tinh thần và cân bằng cuộc sống

Tài khoản @im.thaomo bình luận: "Nếu công ty muốn NV ở lại đến khi sếp về mới được tan ca thì phải quy định rõ trong hợp đồng và nội quy lao động. Không thể trả lương cho 8 giờ làm việc nhưng lại kỳ vọng NV ở lại đến tối muộn".

Cùng quan điểm, tài khoản @_huonggiangbui cho rằng việc sử dụng ngày phép hay tan ca đúng giờ là quyền lợi chính đáng của NLĐ. "Quyền lợi của người ta mà lại không cho sử dụng thì vô lý" - tài khoản này nêu ý kiến.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng trong môi trường công sở, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, NV cũng cần linh hoạt và có tinh thần đồng hành cùng tập thể. Luôn "canh đúng giờ để về" hoặc thường xuyên sử dụng hết ngày phép dù không bận việc riêng dễ tạo cảm giác thiếu gắn kết với môi trường làm việc chung, nhất là tại những DN có khối lượng công việc biến động liên tục.

Chủ động khi cần thiết

Không chỉ dừng ở câu chuyện tan ca đúng giờ hay sử dụng ngày phép, nhiều ý kiến cho rằng áp lực lớn nhất với NLĐ hiện nay là ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng bị xóa nhòa.

Không ít NV văn phòng dù đã hết giờ làm vẫn phải duy trì trạng thái "online", sẵn sàng phản hồi tin nhắn, email hoặc xử lý công việc phát sinh vào buổi tối, cuối tuần, thậm chí cả trong thời gian nghỉ phép.

Trong môi trường công sở, việc ở lại văn phòng muộn đôi khi trở thành áp lực vô hình. Nhiều NV ngại ra về trước đồng nghiệp hoặc cấp trên vì sợ bị đánh giá thiếu trách nhiệm. Có người dù hoàn thành công việc từ sớm vẫn ngồi lại đến 19 - 20 giờ chỉ vì "chưa ai trong phòng rời đi".

Ông Wilson Liêu, Chủ tịch Liên minh Phát triển năng lực AI Việt Nam (AICA), cho rằng sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang khiến nhịp độ làm việc ngày càng nhanh hơn và kéo theo những kỳ vọng mới về năng suất lao động.

Theo ông, AI giúp nhiều công việc được xử lý nhanh chóng nhưng đồng thời cũng khiến DN kỳ vọng NV phản hồi nhanh hơn, hoàn thành nhiều đầu việc hơn trong cùng khoảng thời gian. "Trước đây, một báo cáo có thể mất vài ngày để hoàn thành nhưng với AI, thời gian xử lý được rút ngắn đáng kể. Khi tốc độ công việc tăng lên, NLĐ cũng dễ rơi vào trạng thái luôn phải chạy theo tiến độ, khó tách bạch hoàn toàn giữa giờ làm và giờ nghỉ" - ông Wilson Liêu đánh giá.

Ở góc nhìn khác, bà Ngô Mỹ Linh, Trưởng Phòng Marketing Công ty CP Adecco Việt Nam, cho rằng tranh cãi quanh việc tan ca đúng giờ phản ánh sự thay đổi trong tư duy lao động hiện nay. Nếu trước đây thời gian ở lại văn phòng thường được xem là thước đo cho sự tận tâm thì nhiều lao động trẻ đang đề cao hiệu quả công việc, sức khỏe tinh thần và sự cân bằng cuộc sống.

"Tinh thần trách nhiệm không nên chỉ được đo bằng số giờ ở lại văn phòng mà cần nhìn vào hiệu quả công việc, khả năng phối hợp và mức độ chủ động khi cần thiết. Làm thêm giờ chỉ nên là giải pháp trong những giai đoạn đặc biệt, thay vì trở thành áp lực thường trực hay tiêu chí ngầm để đánh giá sự cống hiến của NV" - bà Linh nhìn nhận.