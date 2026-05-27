HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Cân bằng giữa việc làm - đời sống

Bài và ảnh: HUỲNH NHƯ

Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay, áp lực lớn nhất với người lao động là ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng bị xóa nhòa

Mới đây, mạng xã hội Threads xôn xao trước chia sẻ của một nhân sự (HR) về tình huống khó xử giữa quan điểm của lãnh đạo và một nhân viên (NV) mới tại công ty.

Quyền lợi hay thiếu nhiệt tình?

Theo bài đăng, NV này vào làm việc hơn 1 năm và được bộ phận chuyên môn đánh giá hoàn thành công việc khá tốt. Nhưng điều khiến lãnh đạo không hài lòng là người này luôn tan ca đúng 17 giờ 30 phút, bất kể cấp trên hay đồng nghiệp vẫn còn ở lại làm việc.

Không chỉ vậy, NV này còn sử dụng đúng số ngày nghỉ phép theo quy định của công ty, kể cả khi không có việc cá nhân. Trong một lần trao đổi, người này thẳng thắn cho biết nghỉ phép đơn giản vì muốn sử dụng quyền lợi chính đáng của mình.

Theo chia sẻ của HR, dù NV không vi phạm hợp đồng lao động hay nội quy doanh nghiệp (DN), ban lãnh đạo vẫn cho rằng thái độ làm việc như vậy thể hiện sự thiếu nhiệt tình và tinh thần cống hiến. Thậm chí, cấp trên nhiều lần "nói bóng gió" trong các cuộc họp về việc NV tan ca đúng giờ. Song, người này vẫn giữ quan điểm chỉ cần hoàn thành công việc, không muốn những đánh giá cảm tính ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình với NV, cho rằng người lao động (NLĐ) đang thực hiện đúng hợp đồng và quy định nội bộ nên không có lý do bị đánh giá thiếu nhiệt tình.

Cân bằng giữa việc làm - đời sống - Ảnh 1.

Nhiều lao động trẻ hiện nay ưu tiên hiệu quả công việc, sức khỏe tinh thần và cân bằng cuộc sống

Tài khoản @im.thaomo bình luận: "Nếu công ty muốn NV ở lại đến khi sếp về mới được tan ca thì phải quy định rõ trong hợp đồng và nội quy lao động. Không thể trả lương cho 8 giờ làm việc nhưng lại kỳ vọng NV ở lại đến tối muộn".

Cùng quan điểm, tài khoản @_huonggiangbui cho rằng việc sử dụng ngày phép hay tan ca đúng giờ là quyền lợi chính đáng của NLĐ. "Quyền lợi của người ta mà lại không cho sử dụng thì vô lý" - tài khoản này nêu ý kiến.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng trong môi trường công sở, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, NV cũng cần linh hoạt và có tinh thần đồng hành cùng tập thể. Luôn "canh đúng giờ để về" hoặc thường xuyên sử dụng hết ngày phép dù không bận việc riêng dễ tạo cảm giác thiếu gắn kết với môi trường làm việc chung, nhất là tại những DN có khối lượng công việc biến động liên tục.

Chủ động khi cần thiết

Không chỉ dừng ở câu chuyện tan ca đúng giờ hay sử dụng ngày phép, nhiều ý kiến cho rằng áp lực lớn nhất với NLĐ hiện nay là ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng bị xóa nhòa.

Không ít NV văn phòng dù đã hết giờ làm vẫn phải duy trì trạng thái "online", sẵn sàng phản hồi tin nhắn, email hoặc xử lý công việc phát sinh vào buổi tối, cuối tuần, thậm chí cả trong thời gian nghỉ phép.

Trong môi trường công sở, việc ở lại văn phòng muộn đôi khi trở thành áp lực vô hình. Nhiều NV ngại ra về trước đồng nghiệp hoặc cấp trên vì sợ bị đánh giá thiếu trách nhiệm. Có người dù hoàn thành công việc từ sớm vẫn ngồi lại đến 19 - 20 giờ chỉ vì "chưa ai trong phòng rời đi".

Ông Wilson Liêu, Chủ tịch Liên minh Phát triển năng lực AI Việt Nam (AICA), cho rằng sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang khiến nhịp độ làm việc ngày càng nhanh hơn và kéo theo những kỳ vọng mới về năng suất lao động.

Theo ông, AI giúp nhiều công việc được xử lý nhanh chóng nhưng đồng thời cũng khiến DN kỳ vọng NV phản hồi nhanh hơn, hoàn thành nhiều đầu việc hơn trong cùng khoảng thời gian. "Trước đây, một báo cáo có thể mất vài ngày để hoàn thành nhưng với AI, thời gian xử lý được rút ngắn đáng kể. Khi tốc độ công việc tăng lên, NLĐ cũng dễ rơi vào trạng thái luôn phải chạy theo tiến độ, khó tách bạch hoàn toàn giữa giờ làm và giờ nghỉ" - ông Wilson Liêu đánh giá.

Ở góc nhìn khác, bà Ngô Mỹ Linh, Trưởng Phòng Marketing Công ty CP Adecco Việt Nam, cho rằng tranh cãi quanh việc tan ca đúng giờ phản ánh sự thay đổi trong tư duy lao động hiện nay. Nếu trước đây thời gian ở lại văn phòng thường được xem là thước đo cho sự tận tâm thì nhiều lao động trẻ đang đề cao hiệu quả công việc, sức khỏe tinh thần và sự cân bằng cuộc sống.

"Tinh thần trách nhiệm không nên chỉ được đo bằng số giờ ở lại văn phòng mà cần nhìn vào hiệu quả công việc, khả năng phối hợp và mức độ chủ động khi cần thiết. Làm thêm giờ chỉ nên là giải pháp trong những giai đoạn đặc biệt, thay vì trở thành áp lực thường trực hay tiêu chí ngầm để đánh giá sự cống hiến của NV" - bà Linh nhìn nhận. 

Tin liên quan

Bùng nổ cơ hội việc làm và thu nhập "khủng" ở lĩnh vực mới

Bùng nổ cơ hội việc làm và thu nhập "khủng" ở lĩnh vực mới

(NLĐO) - Theo Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2025, kỹ sư fintech và chuyên gia tài sản số nằm trong nhóm nghề tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030

AI tái định hình thế giới việc làm và chiến lược nhân sự

(NLĐO) - AI đang tái định hình thị trường lao động toàn cầu, khiến kỹ năng trở thành “đơn vị đo lường” mới trong tuyển dụng

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức trước 7-2027

(NLĐO)- Theo kế hoạch được phê duyệt, chậm nhất đến 1-7-2027, hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng đối với viên chức.

Môi trường làm việc trí tuệ nhân tạo lao động trẻ Tinh thần trách nhiệm sức khỏe tinh thần áp lực công việc mạng xã hội người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo