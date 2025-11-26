HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn

Quang Nhật

(NLĐO) - Mưa lũ đã làm một số đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua TP Huế bị sạt lở nặng, ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân.

Trong những ngày qua, đơn vị quản lý, duy tu đường bộ đang khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua huyện A Lưới cũ (TP Huế). 

Tuyến đường này qua TP Huế dài gần 99 km, bị sạt lở nhiều đoạn, khiến nhiều vị trí bị đe dọa nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ lịch sử trong thời gian từ ngày 22-10 đến nay.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 1.

Cầu Cạn bị xô lệch, cấm lưu thông nên phải mở đường tạm để thông tiến.

Nhiều mái ta luy bị khoét sâu, nền đường mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài khiến sườn núi phía thượng lưu bị sụt trượt mạnh, tác động trực tiếp vào trụ T1 cầu Cạn tại km 396+050, khu vực A Moong – A Tép trên đỉnh Trường Sơn thuộc xã A Lưới 5, bị nghiêng xuống hạ lưu khoảng 70 cm theo phương ngang và 80 cm theo phương đứng. 

Sự dịch chuyển lớn này khiến kết cấu cầu mất ổn định hoàn toàn, đe dọa trực tiếp an toàn của người và phương tiện lưu thông.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc cầu bị "méo mó" do trụ T1 bị đất đá sạt xuống gây xô lệch.

Trước tình trạng này, ngày 5-11, Bộ Xây dựng đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, yêu cầu khẩn trương triển khai phương án khắc phục. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cấm toàn bộ phương tiện qua cầu và mở tuyến đường tạm để đảm bảo kết nối giữa Huế và Đà Nẵng.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 3.

Mố cầu bị trượt, trụ cầu bị lệch.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 4.

Cầu Cạn bị lệch, nghiêng và lún sau mưa lũ, cấm lưu thông.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 5.

Một điểm sạt trượt mái taluy dương trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 6.

Hình ảnh quả đồi bị trượt lở.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 7.

Đường bị sạt lở, hở "hàm ếch".

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 8.

Cận cảnh cung đường sạt lở trên dãy Trường Sơn - Ảnh 9.

Khẩn trương xử lý các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

